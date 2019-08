Herätys: Helsingin edustalla suuri öljyvahinko, kyttyrälohta torjutaan pohjoisessa, Iranin ulkoministeri Suomeen, sateita koko maassa

Helsingin edustalla suurehko määrä öljyä meressä

Öljyä on levinnyt runsaasti Merisatamanrannan ja Liuskaluodon väliselle alueelle Helsingin kantakaupungissa. Pelastuslaitos on rajannut öljyisen alueen puomeilla alkuyöstä. Vielä ei ole tietoa siitä, mistä öljy on päässyt mereen. Tilanteen selvittämistä jatketaan aamun valjettua.

Aggressiivinen kyttyrälohi tunkee luonnonlohen reviirille

Kyttyrälohi Neidenin kalastuskunnan puheenjohtajan Karl Magne Arvolan käsissä. Näätämö, Norja 14.8.2019 Tapani Leisti / Yle

Tyynenmeren lajistoon kuuluvaa kyttyrälohta on noussut tänä kesänä runsaasti Pohjois-Suomen ja Norjan lohijokiin. Vieraslajia on tänä kesänä torjuttu poistokalastuksin, joissa mätäneviä kaloja on nostettu joista tuhatmäärin.

Opintonsa keskeyttänyt Eemeli Valonen, 19, palasi koulunpenkille

Koulupudokkaiden on mahdollista saada yksilöllistä valmennusta Vamos-hankkeen aikana. Eemeli Valonen kertoo, että hän jatkaa koko ajan työssään opintojen ohessa. Tämä on suositeltavaa, jotta opiskelija pystyy pitämään kiinni työpaikastaan. Projektityöntekijä Minna Hemgård(keskellä) ja opinto-ohjaaja Merja Berg kuulolla. Minna Rosvall / Yle

Turussa kehitetään valtakunnallista mallia, jolla ehkäistään koulukeskeytyksiä toisen asteen opinnoissa. Nuoria on kutsuttu opintoryhmään, jossa käydään läpi opiskelun esteitä ja etsitään riskejä, joiden vuoksi opinnot jäävät kesken. Neuvoja annetaan muun muassa asumiseen, taloudenhoitoon ja päihteiden käyttöön.

Iranin ulkoministeri pikavierailulle Helsinkiin

Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif. Abedin Taherkenareh / EPA

Iranin ulkoministeri Mohammed Javad Zarif tapaa tänään maanantaina Helsingissä tasavallan presidentti Sauli Niinistön, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin sekä ulkoministeri Pekka Haaviston. Yhdysvaltain tiukkojen pakotteiden kohteena olevan Iranin uskotaan hakevan tukea EU-mailta.

Iranilainen öljytankkeri on lähtenyt Gibraltarilta

Iranilainen tankkeri Grace 1, nykyiseltä nimeltään Adrian Darya, on lähtenyt Gibraltarilta merelle. EPA-EFE/A. CARRASCO RAGEL

Britannian ja Iranin kiistakapulaksi joutunut öljytankkeri on päässyt jatkamaan matkaansa Gibraltarinsalmesta. Brittiviranomaiset ottivat aluksen kiinni heinäkuun alussa. Gibraltar päätti nyt hylätä Yhdysvaltain antaman takavarikkomääräyksen.

Sateita koko maassa

Joonas Koskela / Yle

Maanantaina matalapaineen osakeskus liikkuu Suomen yli ja sateita tulee koko maassa. Samalla puuskainen tuuli voimistuu maa-alueilla. Päivällä sateet painottuvat pohjoiseen, kun taas etelästä alkaen sää selkenee. Auringossa lämpötila nousee yli 20 asteeseen.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.