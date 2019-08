Kashmirissa levoton viikonloppu – Kahdessa viikossa on tehty tuhansia pidätyksiä

Intia on jo aloittanut saartotoimien purkamisen.

Tuhansia ihmisiä on pidätetty Kashmirissa sen jälkeen, kun Intia perui alueen erityisaseman noin kaksi viikkoa sitten, hallituksen lähteet kertovat. Lähteiden mukaan taustalla on pelko levottomuuksista.

Nimettömänä uutistoimistolle puhunut viranomainen kertoi, että ainakin 4 000 on pidätetty. Pidättämisiä on voitu jatkaa maan yleisen turvallisuuslain perusteella. Lain mukaan ihminen voidaan panna vankilaan jopa kahdeksi vuodeksi ilman syytteitä tai oikeudenkäyntiä.

– Suurin osa kiinniotetuista on lennätetty Kashmirin ulkopuolelle, koska vankilat täällä ovat täynnä, viranomainen sanoi.

Kashmirin viranomaiset ovat toistuvasti kieltäytyneet kertomasta pidätettyjen kokonaismäärää. Tiedossa on kuitenkin, että heti erityisaseman perumisen jälkeen pidätettiin yli sata paikallista poliitikkoa, aktivistia ja akateemikkoa.

Jännitteet Intian ja Pakistanin välillä kiristyvät entisestään Kashmirin alueella. Yle Uutisgrafiikka

Kashmirissa on ollut viikonlopun mittaan levottomuuksia, joissa on myös loukkaantunut ihmisiä. Mielenosoituksiin Srinagarin kaupungissa on osallistunut tuhansia ihmisiä.

Intia on jo vähän purkanut Kashmirin alueen saartotoimia. Osa puhelinlinjoista on alkanut toimia. Uutistoimisto AFP:n mukaan osa kouluista avataan maanantaina.

Lähteet: AFP