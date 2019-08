Keskustakonkareiden mukaan viime vaalikauden suurin virhe oli vaikenemisen kulttuuri: "Tultiin jopa etukäteen sanomaan, että nyt pitäisi olla hiljaa"

Keskustan entinen puoluesihteeri Pekka Perttula ja puolueen konkaripoliitikko Sirkka-Liisa Anttila analysoivat kovin sanoin keskustan vaalitappion ja laskevan kannatuksen syitä Ylen Aamu-tv:ssä maanantaina.

Keskusta kärsi kevään eduskuntavaaleissa historiallisen vaalitappion. Kesäkuussa puolueen kannatus kävi ennätysalhaalla, alle 12 prosentissa. Tuoreimmassa kannatuskyselyssä keskusta nosti kannatustaan hieman, 12,6 prosenttiin.

– Kyllä puolueen asema on tukala, se on ensimmäinen asia, joka pitää tunnustaa. 2000-luvulla on pidetty vajaat 20 vaalit, ja puolueen kannatus on ollut laskeva. Se kuvaa sitä, että perusrakenteissa on korjattavaa hyvin paljon, Perttula sanoi.

Perttula ja keskustakonkarit Seppo Kääriäinen ja Ossi Martikainen ruotivat puolueen tilaa myös Kanava-lehdessä. Suomen Kuvalehti (siirryt toiseen palveluun) julkaisi artikkelin kokonaisuudessaan.

Perttula sanoo Aamu-tv:ssä, että keskustassa ei viime vaalikaudella ole uskallettu olla eri mieltä asioista.

– Se on yksi syy, miksi viime vaalikaudella kävi niin kuin kävi: ei puhuttu eikä keskusteltu riittävästi. Iso puolue elää erilaisista mielipiteistä, ei niitä pidä pelätä. Isossa puolueessa ei voidakaan olla samaa mieltä asioista, Perttula sanoo.

"Tultiin sanomaan, että nyt pitäisi olla hiljaa"

Sirkka-Liisa Anttilan mukaan keskustassa vallitsi vaikenemisen kulttuuri, joka hiljensi mielipiteiden kirjon. Samalla puolue unohti Anttilan mukaan perusolemuksensa kansanliikkeenä, jossa erilaisia mielipiteitä kunnioitetaan ja niihin kannustetaan.

– Pyrittiin kaikessa yksimielisyyteen ja sanottiin jopa, että kritiikkiä ei saisi olla. Tultiin jopa etukäteen sanomaan, että nyt pitäisi olla hiljaa. Vallitsi sellainen kulttuuri, että se mikä on tehty hallituksessa, pitää hyväksyä ja sitä pitää tukea, Anttila sanoo.

Anttilan mukaan viime hallituskaudella saatiin aikaan myös paljon hyvää, mutta samalla politiikassa oli piirteitä, joita ydinkannattajat vierastivat.

– Alueiden asioita ajettiin alas, mikä on keskustalaisille erittäin vieras asia. Siinä tehtiin se suuri virhe, että ei sparrattu niitä erilaisia mielipiteitä, mitä keskustan eduskuntaryhmässä ja kansanliikkeessä oli. Me unohdettiin alueet ja alueet kosti meille – se on rehellinen tosiasia.

Konkarit vaativat uudelta puheenjohtajalta konkretiaa

Keskusta valitsee uuden puheenjohtajan ensi kuussa järjestettävässä puoluekokouksessa. Puheenjohtajakisan kärkiehdokkaat ovat puolustusministeri Antti Kaikkonen ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni.

– Toivoisin kummaltakin huomattavan paljon enemmän terävyyttä ja samalla syvyyttä. Kun käydään keskustelua, ei puhuta vain keskustasta vaan yhteiskunnan muutoksesta ja muusta puoluekentästä. Miten keskusta asemoituu niihin ja millä teemoilla? Perttula sanoo.

- Konkretiaa enemmän peliin siitä, mitä he todella tekevät kun valitaan puheenjohtaja. Mikä on se resepti, jolla he ottavat kentän mukaan hyvin laajasti. Keskusta palauttaa uskottavuutensa vain sillä, että ensin tosiasiat tunnustetaan ja sitten tehdän korjausliike, Anttila toteaa.