Tampereelle tulevaan kasinoon ehdotettiin kaupungin hakupapereissa pelialuetta alle 18-vuotiaille – tällaista ei ole tulossa

Tampereelle tulevaan Suomen toiseen kasinoon ehdotettiin pelialuetta myös alle 18-vuotiaille. Tämä käy ilmi hakupapereista, joilla Tampereen kaupunki haki kasinoa muutama vuosi sitten kaupunkiin. Hakupaperissa eri yritykset perustelevat Veikkaukselle, miksi heidät pitäisi valita kasinon paikaksi.

Niissä sanotaan sanatarkasti näin:

– Alakerrassa sijaitsee sisääntuloalueen välittömässä läheisyydessä RAY- pelialue, joka soveltuu myös alle 18-vuotiaille. Sen takana avautuu osittain 2-kerroksinen aaltoileva peli- ja viihtymisalue, jonka molemmille puolille sijoittuvat baaritiskit.

Asian nosti esille Tampereen kaupunginvaltuutettu Tiina Elovaara (sin.), joka tekee asiasta valtuustoaloitteen maanantaina. Elovaara haluaa, että kasinosta tehdään riippumaton haittavaikutusten arviointi.

– Nykyisessä tilanteessa, jossa Veikkauksen käytännöissä on havaittu vakavia eettisiä puutteita, on syytä arvioida kasinon sopivuutta Tampereen kaupungin keskeiselle sijannille. Erityisen huolestuttavaa on, että hakemuksessa on kaupungin hyväksymänä käytetty vetovoimatekijänä alle 18- vuotiaille suunnattua pelialuetta, Elovaara sanoo.

Veikkaus kertoi kesällä laittavansa noin puolet mainonnasta tauolle syyskuun loppuun saakka. Veikkauksen markkinointia kohtaan on viime aikoina esitetty kritiikkiä muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Tiina Elovaara oli yksi törkeisiin mainoksiin puuttujista. Veikkaus myönsi tehneensä virheitä.

Veikkaus ja Tampereen kaupunki sanovat, etteivät alaikäiset pääse pelaamaan Tampereen kasinossa.

Kasino vasta valmistumassa

Tampereen keskustaan rakennetaan parhaillaan Kansi ja Areena-hanketta. Suomen toinen kasino sijoittuu tälle monitoimiareenalle.

Raha-automaattiyhdistys, nykyinen Veikkaus, julkisti vuonna 2016, että Tampereelle rakennettavan kasinon sijaintipaikaksi on valittu Kansiareena.

Elovaara sanoo, että haitat peliongelmista jäävät Pirkanmaalle ja ne pitäisi selvittää etukäteen. Rahapelien haittatutkimus rahoitetaan yleensä Veikkaus-varoista, mutta tämä tutkimus pitäisi Elovaaran mukaan tehdä riippumattomasti.

Vuoden 2015 väestökyselyn mukaan suomalaisista 3,3 prosentilla eli noin 124 000 henkilöllä oli rahapeliongelma. Rahapeliongelma koskettaa myös läheisiä.

Lähes puolet ongelmapelaajista oli ajautunut velkakierteeseen ja velkaongelmaan.

– Väestöltään Suomen kokoinen Victorian osavaltio Australiassa arvioi vuonna 2015 rahapelaamisen haittakustannuksiksi noin 4,5 miljardia euroa. Kustannuslaskelmassa huomioitiin taloudelliset menetykset, hoitokustannukset, yksilö- ja perhetason haitat, lainvalvonnan ja oikeuslaitoksen kustannukset sekä tuottavuuden laskusta aiheutuvat kustannukset. Vakavista rahapeliongelmista ja rahapeliriippuvuudesta aiheutuviksi kustannuksiksi arvioitiin 1,5 miljardia euroa, Elovaara sanoo valtuustoaloitteessa.

Pakollisella tunnistautuminen tulossa

Tampereen kasinopapereiden lause alaikäisistä tulee yllätyksenä Tampereen kasinon projektipäällikölle Ari Tuulelle. Hän ei ollut tehtävässä, kun kasinoa haettiin.

Tuulen mukaan ehdotuksen takana on yritysryhmä, joka ei päässyt jatkoon. Kasinoa haki Tampereella useita toimijoita.

Alle 18-vuotiaille ei tule Tuulen mukaan pelialuetta kasinoon. Alaikäisten pelaaminen aiotaan estää pakollisella rekisteröitymisellä.

Peliautomaatteihin tulee Tuulen mukaan 1.1.2022 pakollinen tunnistautuminen.

Lisäksi Veikkaus on vaatinut sopimuksessa, että kasinon lähelle ei tule yrityksiä tai liikkeitä, joiden asiakkaita ovat nuoret.

Kasinon pitäisi valmistua syksyllä 2021, mutta sen rakentaminen riippuu monitoimiareenan valmistumisesta.

Monitoimiareenalla pelataan jääkiekon MM-kisat vuonna 2022.

Ehdotus tuli yritysryhmältä

Myös Tampereen kaupungin hankejohtaja Tero Tenhunen sanoo, että ehdotus alaikäisten pelialueesta tuli yritysryhmältä, joka haki kasinoa.

Miten ehdotus meni kaupungilla läpi?

– Olemme tulkinneet varmaan, että kyseessä on autopelejä, ei rahapelejä, Tenhunen arvioi.

Hänen mukaansa alaikäisille ei oltu missään vaiheessa tarjoamassa uhkapelejä.

Veikkaus huolehtii Tenhusen mukaan vastuullisena toimijana pelihaittojen miniminoinnista.

Kaupunki vastaa Tenhusen mukaan valtuustoaloitteeseen ja kertoo siinä, miten kaupunki varautuu mahdollisiin ongelmiin.

