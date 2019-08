Sähköistä viisumia toivotaan myös Venäjän Karjalaan: "Mahdollista mutta epätodennäköistä"

Sähköistä viisumia on mahdollista hakea lokakuun alusta Pietariin ja Leningradin alueelle suuntautuville matkoille.

Sähköistä viisumia on mahdollista hakea lokakuun alusta Pietariin ja Leningradin alueelle suuntautuville matkoille. Heikki Haapalainen / Yle

Miltä kuulostaisi saada viisumi Venäjälle verkosta neljässä päivässä – ja vieläpä maksutta? Se onnistuu todennäköisesti lokakuusta alkaen Pietariin ja Leningradin alueelle suuntautuville matkoille, eli esimerkiksi jos haluaa piipahtaa Viipurissa.

Kyseessä on kertaviisumi, jota voi hakea esimerkiksi liike- tai turistimatkaa varten. Se on voimassa kuukauden, ja sillä voi oleskella maassa enintään kahdeksan päivän ajan.

Sähköinen viisumi soveltuu erityisesti niille, jotka matkustavat Venäjälle satunnaisesti. Venäjällä usein käyvälle voi sen sijaan pitkä, useamman vuoden voimassa oleva viisumi olla edelleen vaivattomampi vaihtoehto.

Nyt tällaista e-viisumia toivotaan myös Laatokan pohjoispuolelle Karjalan tasavaltaan.

– Kyllähän se helpottaisi paljon, ja olisihan siinä kuluissakin säästöä, joensuulainen Arja Mustonen hymyilee.

Hän on pienen seurueen kanssa matkalla Herran kukkaroon eli Ruskealan kirkon yhteydessä olevaan majapaikkaan.

Arja Mustonen uskoo, että sähköinen viisumi vähentäisi kustannuksia. Heikki Haapalainen / Yle

Mustonen on Niiralan raja-asemalla poikkeus, sillä suurin osa rajanylittäjistä on menossa Venäjälle ihan muusta syystä.

– Tankkaamaan, dieseliä hakemaan, selittää joensuulainen Juha Sorsa.

Hän käy Venäjän puolella kerran kuukaudessa. Sorsalla on tankkireissuja varten kahden vuoden viisumi, joka maksaa pari sataa euroa.

Samanlainen pitkä viisumi on myös monilla muilla rajan pinnassa asuvilla ihmisillä.

Tohmajärveläisen Matti Hannosen kolmen vuoden viisumista on menossa jo viimeinen vuosi. Ajatus netistä nopeasti saatavasta viisumista luonnollisesti kiinnostaa.

– Ei tarvitsisi aina odotella viisumia niin kauan.

Hyödyttäisi erityisesti satunnaista matkaajaa

Niiralan raja-aseman kautta kulkee vuosittain 1,2 miljoonaa ihmistä, mikä on vähän verrattuna Kaakkois-Suomen vastaaviin määriin.

Vuoropäällikkönä toimiva ylirajavartija Petri Vänskä ei usko, että liikenne Niiralassa lisääntyisi, vaikka sähköinen viisumi tulisi myös Karjalaan.

– E-viisumista voisi hyötyä sellainen, joka käy Venäjällä harvoin, kerran tai kaksi vuodessa.

Vänskä arvelee, että maksuttomuus voisi viehättää erityisesti satunnaisia kulkijoita.

Ylirajavartija Petri Vänskä uskoo, että sähköinen viisumi hyödyttäisi erityisesti niitä, jotka matkustavat Venäjälle vain muutaman kerran vuodessa. Heikki Haapalainen / Yle

"Tervetuloa kaikki Karjalaan!"

Karjalan tasavallassa ja erityisesti lähellä rajaa satunnaisia suomalaismatkailijoita odotellaan jo innokkaasti.

Yksi suosikkikohteista on parinkymmenen tuhannen asukkaan Sortavala, jossa on Suomen ajasta kiinnostuneille paljon nähtävää. Sinne vievän tien varrella on myös suosittu matkailukohde Ruskealan marmorikaivokset.

Kaivoksen omistaa Aleksandr Artemjev, joka on luonut rajan pintaan oman matkailuimperiumin. Siihen kuuluvat hotelli Piipun piha ja ravintola Relax Sortavalassa, Jänismajat-mökkikylä ja Kolmas plus -kauppa lähellä rajaa.

Artemjev toivoo, että e-viisumi laajenisi koskemaan kaikkia alueita ja kaikkia ihmisiä, jotka ovat tulossa Venäjälle.

– Karjala on valmis ottamaan lisää turisteja. Tervetuloa kaikki Karjalaan, hän myhäilee.

Kolmas-yhtiön toimitusjohtaja Aleksandr Artemjev toivoo, että sähköinen viisumi laajenisi pian myös Karjalaan. Heikki Haapalainen / Yle

Suomen ulkoministeriö: ei tietoa laajenemisesta

Toive sähköisen viisumin laajenemisesta myös Karjalan tasavaltaan elää, vaikka asiasta ei ole toistaiseksi varmaa tietoa. Joidenkin suomalaisten lehtitietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) sähköinen viisumi tulisi käyttöön koko Venäjällä vuoden 2021 tammikuussa.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen tunnustaa, että kuulee tällaisesta laajenemisesta nyt ensimmäisen kerran.

– Onhan se mahdollista. Pitäisin sitä kuitenkin hieman epätodennäköisenä, hän sanoo.

Suomen ulkoministeriöllä ei ole tietoa siitä, että sähköinen viisumi laajenisi lähivuosina Pietarin alueen lisäksi myös muihin Venäjän osiin. Heikki Haapalainen / Yle

Sähköisen viisumin laajeneminen rokottaisi matkatoimistoja, jotka ovat tähän saakka hankkineet tuloja tarjoamalla viisumipalvelua.

Porilaisen Keskimatkat-yhtiön toimitusjohtaja Petteri Keskinen uskoo silti pärjäävänsä myös jatkossa.

– Me järjestämme bussimatkat ja hotellit.

Rajan takana tankkaavien matkustukseen sähköisellä viisumilla ei uskota olevan suurta vaikutusta.

–Ei se siitä lisääntyisi, mutta olisipahan polttoaine vielä halvempaa kuin mitä se nyt on, virnistää Juha Sorsa.