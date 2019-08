Viipurin-risteilyjen suosio lähti kovaan kasvuun – Saimaan kanavan rahtiliikenteessä tuntuva romahdus

Italialainen Barin kaupungista tullut Dambrosian pariskunta on lähdössä Saimaan risteilylle Lappeenrannasta. Aviopari olisi mielellään lähtenyt myös Saimaan kanava risteilylle Viipuriin, mutta sai tiedon mahdollisuudesta vasta Lappeenrannassa.

Mikko Savolainen / Yle

Saimaan kanavan kautta Lappeenrannasta Viipuriin menevän risteilyt ovat kasvattaneet huimasti suosiotaan kesän aikana.

– Matkustajamäärämme kasvaa tänä vuonna noin 25 prosenttia viime vuoteen verrattuna, Saimaa Travel -yhtiön toimitusjohtaja Kirsti Laine arvioi.

Laineen mukaan heillä on viimeksi ollut näin paljon matkustajia vuonna 2013.

Saimaa Travel -yhtiön toimitusjohtaja Kirsti Laine Viipurin risteilyjä tekevän Carelia-laivan edustalla. Mikko Savolainen / Yle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan kesä-heinäkuussa Venäjälle meneviä risteilymatkalaisia kulki Saimaan kanavalla 16 393, mikä on noin 22 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Saimaa Travelin Ms Carelia -laiva on ainoa ristelyalus, joka kuljettaa matkustajia Saimaan kanavan kautta Venäjälle. Risteilyt kulkevat Lappeenrannasta Viipuriin ja takaisin.

Risteilyjen erikoisuutena on viisumivapaus. Euroopan unionin kansalainen voi tällä tavalla vierailla Venäjällä kolmen vuorokauden ajan ilman viisumia. Edellytyksenä on, että rajanylitys molempiin suuntiin tulee tehdä samalla risteilyaluksella.

Lähialuematkailu ja ulkomaalaisten määrä kasvussa

Saimaa Travel -yhtiön toimitusjohtaja Kirsti Laineen mielestä yksi matkustajamääriä kohottava tekijä ovat parantuneet lentoyhteydet. Lappeenrantaan ovat nyt suorat reittilennot Italiasta, Saksasta ja Kreikasta.

– Näyttää siltä, että lentokoneilla Lappeenrantaan saapuvia matkustajia tulee myös meidän risteilyillemme. Monet heistä jatkavat Viipurista Pietariin pariksi päiväksi, Kirsti Laine sanoo.

Myös suomalaisia on entistä enemmän Viipurin risteilyillä. Viipurin yleisilmettä on kunnostettu viime vuosina, mikä on vaikuttanut myös suomalaisten mielenkiintoon Viipuria kohtaan.

Ms Carelia Saimaan kanavan sulussa. Jari Tanskanen / Yle

– Lähialuematkailu on lisääntynyt. Siihen on ehkä osaltaan syynä se, että Viipuri on ollut viime aikoina aika myönteisesti esillä julkisuudessa, Kirsti Laine kertoo.

Laineen mukaan yhä useampi risteilymatkailija myös yöpyy Venäjällä.

– Aikaisemmin päivämatkalaiset olivat risteilyjen suurin ryhmä. Nyt lähes yhtä suuri ryhmä ovat yhdeksi tai kahdeksi yöksi Venäjälle jäävät matkustajat, Saimaa Travelin toimitusjohtaja Kirsti Laine sanoo.

Matkustajaliikenne saimaan kanavalla saattaa kehittyä merkittävästikin lähivuosina, sillä peräti kolmella eri yhtiöllä on suunnitelmia tuoda isoja risteilyaluksia Saimaalle.

Rahtiliikenne romahti kesällä

Saimaan kanava on ainoa vesireitti Suomenlahdelta Saimaalle. Kanavasta noin puolet on Venäjän puolella. Suomi on kuitenkin vuokrannut kanavan Venäjän puoleisen osan itselleen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Saimaan kanava on merkittävä matkustaja- ja huviveneliikeneteelle, mutta myös rahdille. Rahtiliikenne ei ole kehittynyt samalla tavalla kuin matkustajaliikenne, vaan on sen sijaan vähentynyt huomattavasti kesän aikana.

Kesäkuussa rahtia kulki kanavaa pitkin 19 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Heinäkuussa rahdin määrä väheni 22 prosenttia selviää Traficomin tilastosta. (siirryt toiseen palveluun)

Yhteensä kesä-heinäkuun aikana rahti vähentyi Saimaan kanavalla viidenneksen eli noin 160 000 tonnia viime vuoteen verrattuna.

Erityisesti on vähentynyt raakapuun tuonti ja lannoitteiden vienti.

Raakapuuta on kulkenut kesällä Saimaan kanavalla viime vuotta vähemmän. Pasi Tapanainen/ Yle

Saimaan kanavavaltuutetun toimiston päällikkö Seppo Kykkänen kytkee rahtiliikenteen vähentymisen suurimpien kanavaa käyttävien yritysten varastotilanteeseen.

–Yritykset ovat keränneet varastoja, joten kanavan kautta ei ole tarvinnut kuljettaa niin paljon rahtia, Kykkänen sanoo.

Kausivaihtelu tuntuu

Kanavan suurimpia käyttäjiä ovat metsäteollisuusyhtiöt UPM ja Stora Enso sekä lannoiteyhtiö Yara.

Stora Enso Metsän hankintajohtaja Antti Suvinen vahvistaa, että yritys on tuonut kesä-heinäkuussa Saimaan kanavan kautta viime vuotta vähemmän raakapuuta.

Kysymys on kuitenkin vain tavallisesta kausivaihtelusta.

– Ei tässä mitään dramaattista ole tapahtunut. Toimme viime vuonna tähän aikaan poikkeuksellisen suuria määriä raakapuuta. Tänä vuonna olemme sitten tuoneet vähemmän.

– Se on vain kausiluontoista vaihtelua, ja varmasti tasaantuu pidemmällä aikavälillä, Stora Enso Metsän Antti Suvinen sanoo.

Hän vakuuttaa, että Stora Enso ei ole tehnyt linjamuutosta kanavan käytöstä. Samaa vakuuttavat myös UPM:n ja Yaran edustajat.