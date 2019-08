Etkö halua marjastaa tai sienestää yksin? Nyt voit löytää marja- tai sienikaverin itsellesi somesta

Arktiset Aromit ry:n käynnistämä marjakaverikampanja (siirryt toiseen palveluun) innostaa ihmisiä lähtemään metsään tarjoamalla väylän löytää kaverin marja- tai sieniretkelle.

Arktiset Aromit ry:n mukaan moni lähtisi mielellään marjastamaan, jos marjareissulle olisi kaveri. Usealta puuttuu marjamaaston tuntemus, autoton saattaa tarvita apua kulkemiseen, joku arastelee metsää eksymisen tai petojen pelossa ja monen mielestä metsäretkelle on yksinkertaisesti mukavampi mennä kaverin kanssa kuin yksin.

Marja- tai sienikaveripulmaan haetaan helpotusta kesällä alkaneella kampanjalla, joka auttaa marjastuksesta kiinnostuneita ihmisiä löytämään toisiaan ja sopimaan yhteisiä retkiä.

Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen kertoo, että kampanjasta on nopeasti saatu hyviä kokemuksia ympäri Suomen. Esimerkiksi Mikkelissä ryhmässä on jo parisataa jäsentä ja yhteisiä retkiäkin on sovittu. Kaveria voi etsiä paitsi marjastukseen, myös sienestykseen.

Kampanja on alkanut pilottina Facebookissa ja alueellisen marja- ja sienikaveriryhmän voi perustaa kuka tahansa. Myöhemmin kampanja mahdollisesti laajenee muihinkin kanaviin.

Arktiset Aromit ry haluaa edistää marjastusta monestakin syystä. Luonnonmarjoista suurin osa jää poimimatta, vaikka ne olisivat niin ravitsemuksellisesti kuin muutenkin hyödyllisiä. Yhdistys muistuttaa, että luonnonmarjat ovat terveellistä, puhdasta superruokaa. Lisäksi metsäretkillä poimija saa liikuntaa ulkoilmassa.

Keskustelu aiheesta on auki kello 22 saakka.