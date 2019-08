Tarantinon kiihkeästi odotettu uutuusleffa täytti elokuvasalit viikonloppuna – Saattaa nousta ohjaajan kaikkien aikojen menestyneimmäksi

Brad Pitt ja Leonardo di Caprio Once Upon a Time in Hollywood -elokuvassa.

Brad Pitt ja Leonardo di Caprio Once Upon a Time in Hollywood -elokuvassa. Festival de Cannes

Quentin Tarantinon uusin elokuva Once Upon a Time in Hollywood on vetänyt massoittain ihmisiä elokuvateattereihin eri puolilla maailmaa. Se on kovaa vauhtia matkalla Tarantinon toiseksi menestyneimmäksi elokuvaksi vuonna 2012 ensi-iltansa saaneen Django Unchained -leffan jälkeen.

Suomessa Tarantinon uusimman näki avausviikonloppuna 44 046 katsojaa. Se oli kirkkaasti, joskin varsin odotetusti viikonlopun katsotuin elokuva elokuvateattereissa. Toiseksi katsoin elokuva oli The Angry Birds Movie 2, jonka näki lähes 23 000 katsojaa ja kolmanneksi suosituin The Lion King noin 13 500 katsojalla.

Hollywood Reporter (siirryt toiseen palveluun)-julkaisun mukaan uusimmalla Tarantinon elokuvalla on mahdollisuudet jopa kiilata Djangon ohi kaikkein menestyneimmäksi Tarantino-elokuvaksi. Parhaillaan eri puolilla maailmaa esitykseen tulevan Once Upon a Time in Hollywoodin maailmanlaajuisten lipputulojen ennakoidaan nousevan lähelle 400 miljoonaa dollaria. Näin se ohittaisi Tarantinon nyt toiseksi menestyneimmän Kunniattomat paskiaiset (2009) ja kolmanneksi menestyneimmän Pulp Fictionin (1994).

Uusimman Tarantinon menestymismahdollisuudet näyttävät hyviltä, arvioidaan amerikkalaisesta yleisömittaus- ja analyysiyritys Comscoresta:

– Elokuva on kiistatta Tarantinon lähestyttävin ja viihdyttävin. Näyttelijätähtien vetovoima ja yleisesti ottaen hyvät arvostelut huomioonottaen ei ole ihme, että se on ollut maailmanlaajuinen menestys, arvioi Comscoren Paul Dergarabedian Hollywood Reporterin artikkelissa.

Once Upon a Time in Hollywood sai maailmanensi-iltansa Cannesissa toukokuussa. 1960-luvun lopun Hollywoodiin sijoittuva elokuva tuo ensimmäistä kertaa samaan elokuvaan valkokankaan supertähdet Leonardo diCaprion ja Brad Pittin.

Elokuvan lähtökohtana ovat 1960-luvun lopussa maailmaa järkyttäneet Mansonin perheen murhat. Tuolloin Charles Mansonin manipuloimat hippinuoret murhasivat muun muassa raskaana olleen näyttelijä Sharon Taten ja neljä muuta ihmistä Taten ja hänen aviomiehensä, elokuvaohjaaja Roman Polanskin kotona.

Tarantinon elokuvien yksi tavaramerkeistä on väkivaltaisuus. Näyttelijä Leonardo diCaprion mukaan kyseessä on kuitenkin kulttimaineeseen nousseen ohjaajan lempein teos, joka on kuin rakkauskirje elokuvateollisuudelle. Elokuvaa on ylistetty myös sen viimeistäkin yksityiskohtaa myöten huolellisesta 1960-luvun ajankuvasta.