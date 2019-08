Satakunnan sydänpotilaat ovat edelleen kahden ihmisen varassa – "Kyllä meillä on vielä aika kova lääkäripula"

Viime vuosien kardiologien muuttoliikkeen jälkeen Porin Satasairaalaan on nyt vakiintunut kaksi kardiologia. Haku on auki, joten lisäkäsiä saatetaan saada jo syksyllä.

Satasairaalan sydänyksikön toiminta on vajaassa vuodessa mennyt parempaan suuntaan, mutta varmastikaan kukaan ei sanoisi "ei" vapaaehtoisesti Poriin asettuvalle kardiologille.

Marraskuussa 2018 sydänyksikköön saatiin kaivattuja lisäkäsiä, kun Mikkelistä muuttaneet kardiologit Pirjo ja Juha Rummukainen aloittivat työnsä Porissa. Tilanne oli jo vuosia ollut hankala, kun kaikki Porissa asuneet kardiologit lähtivät pikku hiljaa töihin toisille paikkakunnille.

– Tämä viimeinen vuosi on mennyt aika lailla jonojen purkamiseen, kardiologian ylilääkäri Pirjo Rummukainen kertoo.

Kardiologiaan erikoistuva lääkäri Matti Tuomisto tekee potilaalle sepelvaltimoiden varjoainekuvausta Satasairaalassa. Jenni Joensuu / Yle

Viime syksynä Satasairaalan sydänyksikössä ei ollut yhtään omaa kardiologia. Sydänpotilaat hoidettiin Turussa.

– Vielä tälläkin hetkellä Turusta on apuna kardiologiseniori. Lisäksi meillä on kolme kardiologiaan erikoistuvaa lääkäriä, jotka ovat jo pitkällä opinnoissaan.

Sydänyksikössä on tällä hetkellä avoinna kaksi kardiologin virkaa. Pirjo Rummukainen on toiveikas, että lisäkäsiä löytyy.

– Tämän kokoiseen sairaalaan tarvittaisiin 8–10 erikoislääkäriä ja erikoistuvat päälle. Tällä hetkellä meitä on kaksi, joten kyllä meillä aika iso pula vielä on.

Miksi Pori ei kiinnosta?

Porin kardiologipula alkoi pari vuotta sitten, kun vuosien 2017 ja 2018 aikana kaikki kuusi sydänlääkäriä lähtivät muualle töihin. Vuoden 2017 lopusta kesään 2018 sydänpotilaita hoiti vain yksi lääkäri, joka hänkin lopulta irtisanoutui.

Rummukaiset aloittivat työt marraskuussa 2018.

– Porilla on aina ollut hyvä maine kardiologiassa, täällä on tehty paljon tutkimusta ja aloitettu uutta. Kun lyhyellä aikavälillä monta kokenutta lääkäriä lähtee pois, ei 230 000 asukkaan sairaanhoitopiirin hoitamiseen uskalleta välttämättä lähteä itsekseen. Meillä tilanne oli helpompi, kun meitä tuli kerralla kaksi.

Osastonylilääkäri Juha Rummukainen ja sairaanhoitaja Juha Normio seuraavat angiosalissa tehtävää varjoainekuvausta. Erikoistuvat lääkärit eivät koskaan tee toimenpiteitä ilman valvontaa. Jenni Joensuu / Yle

Pirjo Rummukainen kertoo lisäksi, miten erityisesti seniorilääkärit ovat jo asettautuneet paikoilleen.

– Heillä saattaa olla omien töiden lisäksi puolison työt ja lasten koulut ja harrastukset vakiintuneet omalle paikkakunnalleen. Seniorikardiologilla vaikuttavat monet muutkin asiat kuin työ, kun mahdollista muuttoa pohditaan.

Hoitajista tärkeä apu

Satasairaalassa käynnistettiin heti Rummukaisten tulon jälkeen tahdistinseurantaklinikka, jota pyörittävät pääasiassa hoitajat. Samalla tavalla sydämenvajaatoimintaa sairastavat asioivat useimmiten hoitajien kanssa.

– Se tarkoittaa sitä, että kardiologin pitää olla aina paikalla ja tavattavissa, mutta koulutetut hoitajat ovat olleet kyllä suuri apu, Pirjo Rummukainen kehuu.

Ultraäänitutkimuksessa katsotaan sydämen rakennetta ja sitä, miten se lyö. Jenni Joensuu / Yle

Erikoislääkäreiden uralla tutkimuksen tekeminen on keskeisessä osassa työtä. Tällä hetkellä Satasairaalassa kaikki aika kuitenkin menee kliiniseen potilastyöhön.

– Ajattelen niin, että keskussairaalatasoisella sairaalalla tärkein tehtävä on potilaiden hoitaminen ja heistä huolehtiminen. Tutkimus on valtavan tärkeää, että löydetään uusia keinoja tai arvioidaan vanhoja, mutta potilastyö tulee aina ensin. Tutkimus on kivaa ja mielenkiintoista, mutta meidän on hoidettava potilasvelvollisuutemme ensin.

