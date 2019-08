Teemu Pukista povataan Valioliigan seuraavaa supertähteä – nyt menestyksestä halutaan kaikki irti kotikaupungissa

Suomalaishyökkääjä Teemu Pukin kauden aloitus Englannin Valioliigassa on ollut sensaatiomainen.

Norwichia edustava Pukki teki lauantaina hattutempun ottelussa Newcastlea vastaan. Joukkue otti suomalaishyökkääjän osumien siivittämänä kauden ensimmäisen voittonsa lukemin 3-1.

Pukista tuli kaikkien aikojen toinen suomalainen, joka on tehnyt hattutempun Valioliigassa. Aiemmin samaan suoritukseen on yltänyt ainoastaan Mikael Forssell, joka laukoi hattutempun Birminghamin paidassa Tottenhamia vastaan maaliskuussa 2008.

Teemu Pukki osui Newcastlea vastaan kolmesti. AOP

Pukki onnistui maalinteossa jo ensimmäisessä Valioliiga-ottelussaan, jossa Norwich hävisi Liverpoolille 1-4.

Neljällä maalilla Pukki nousi lauantaina Valioliigan maalipörssin ykköseksi. Samalla hänestä tuli kolmas Valioliigan pelaaja, joka on tehnyt neljä maalia kauden kahdessa ensimmäisessä ottelussa.

Viikonloppuna Pukin menestyksestä riemuittiin sosiaalisessa mediassa sankoin joukoin. Brittimediassa Pukkia ollaan jo nostamassa Valioliigan supertähtien joukkoon.

Kotkassa pohditaan sopivaa kunnianosoitusta

29-vuotiaan Pukin menestys on huomattu myös kotikaupungissa Kotkassa.

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Joona Mielonen esittää Kotkassa sijaitsevan Ruonalan urheiluhallin nimeämistä uudelleen, Pukin mukaan. Halli toimii Pukin kasvattiseura KTP:n harjoituspaikkana.

– Kun Pukki teki Valioliigan ensimmäisessä pelissä maalin, aloin miettiä, miten kaupunki voisi muistaa häntä. Lauantain hattutempun jälkeen mieleeni tuli, että mikä olisi sen hienompaa kuin Ruonalan urheiluhallin nimeäminen hänen mukaansa, kertoo Mielonen.

Mielonen aikoo jättää asiasta valtuustoaloitteen tänään maanantaina.

– Sosiaalisessa mediassa on tullut muiltakin puolueilta vastakaikua ajatukselle. Koko kaupunki on ylpeä Teemusta, ja varmasti kaikki ovat samaa mieltä siitä, että jotenkin häntä pitäisi muistaa.

Teemu Pukki teki Norwichin kaikki kolme osumaa. AOP

KTP:n kotiareena on nimetty toisen kotkalaisen jalkapallosuuruuden Arto Tolsan mukaan. Areena nimettiin vuonna 2000 peruskorjauksen yhteydessä. Tolsa kuoli vuonna 1989.

– Ihmisiä muistetaan usein vasta silloin, kun heistä on aika jättänyt. Senkin vuoksi mielestäni olisi hyvä tunnustaa ja tunnistaa jo tässä vaiheessa, millaisen saavutuksen Pukki on tehnyt, toteaa Mielonen.

Yhteistyötä viritellään

Kotkan kaupungin yhteyspäällikön Kari Makkosen mukaan Teemu Pukin muistamisesta on kaupungilla keskusteltu, mutta mitään konkreettista ei ole vielä tehty.

Makkosen mukaan myös Pukin uraa tukevilla taustajoukoilla on kiinnostusta viritellä yhteistyötä Kotkan kanssa.

– He ovat olleet kaupunkiin yhteydessä, ja olemme käyneet aiheesta yhden keskustelun. Kaikki on kuitenkin vielä täysin alkutekijöissään.

Teemu Pukki onnistui maalinteossa myös viime perjantaina Valioliiga-avauksessaan. AOP

Makkonen näkee Pukissa ison potentiaalin kaupungin markkinoinnin kannalta.

– Teemu Pukki on tällä hetkellä jalkapallomaailman puhutuin pelaaja. On hyvä, että hän on koko ajan tuonut esille kotkalaislähtöisyyttään. Se on kaupungille hirveän tärkeää. Sitä, mihin kaupungilla on resursseja ja eväitä, ei pysty vielä sanomaan.

Makkonen kertoo seuranneensa Pukin uraa alusta saakka.

– Olen seurannut Valioliigan pelejä innoissani. Hän on elämänsä kunnossa, ja pärjää hyvin siellä. Tosi kivahan sitä on katsoa, vielä kun hän on täältä meiltä kotoisin.

''Nyt on aika nauttia hedelmistä''

KTP:n myynti- ja markkinointipäällikkö Jari-Pekka Gummeruksen mukaan kasvattiseurassa ei ole ainakaan vielä pohdittu Teemu Pukin menestyksen hyödyntämistä markkinoinnissa. Mahdollista se olisi.

– Miksei jotain sellaista voisi ollakin. Se on tietysti sellainen asia, että Teemun kanssa pitäisi etukäteen jutella ja suunnitella, mikä se tuote tai palvelu voisi olla. Sellainen voisi olla vaikka jalkapallokoulu, turnaus, yksittäinen maalintekoklinikka tai jotain sen tyyppistä.

Myös Gummerus on seurannut Pukin pelejä Valioliigassa ilolla.

– Teemu on tehnyt paljon töitä sen eteen, että tähän pisteeseen on päästy. Sinne ei kukaan ilmaiseksi pääse. Nyt on aika nauttia hedelmistä, toteaa Gummerus.