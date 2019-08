Kiista korkeakoulujen miljoonien aikataulusta kuumensi keskustaa – Lintilän esitys yllätti Kososen: "En usko että Suomella on aikaa tuhlattavana"

Keskustan puoluejohto ja ministerit kokoustavat maanantaina ja tiistaina Iisalmessa Ylä-Savossa.

Jäsentenvälistä eripuraa kokoukseen tuo valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) perjantaina julkistama budjettiesityksen linjaus. Siinä yliopistoille ja ammattikorkeakouluille budjetoidaan ensi vuodeksi yhteensä 15 miljoonaa euroa, ja loput hallitusohjelmaan kirjatuista 60 miljoonasta myöhemmin.

Korkeakoulujen rahoituksesta vastaava tiedeministeri Hanna Kosonen (kesk.) kertoo, että Lintilän perjantaina julkistama aikataulu tuli hänelle yllätyksenä. Opetus- ja kulttuuriministeriö (siirryt toiseen palveluun)esittää omassa ehdotuksessaan 60:tä miljoonaa jo ensi vuodeksi.

– Voi toki sanoa, että oli yllätys. Me suunnittelimme hallitusohjelmaneuvotteluissa, että saman tien saataisiin ne täysimääräisenä, Kosonen totesi ennen kokouksen alkua.

Sama käsitys koulutusrahojen maksun aikataulusta on ollut muun muassa koulutusryhmän Veronika Honkasalolla (vas.) ja vihreiden Saara Hyrköllä.

Kosonen hakee nyt keskustajohdolta ja puolueensa ministereiltä tukea tavoitteelleen, että että koulutusrahat pantaisiin jo ensi vuonna maksuun.

– Neuvotellaan ihan tosissaan. Korkeakoulut tarvitsevat lisää rahoitusta, ja tällä on varsin merkittäviä kasvun ja työllisyyden vaikutuksia, Kosonen sanoo.

Jos rahat maksetaan jaksotetusti, riskinä on Kososen mukaan, että koulutusinvestoinnin hyvät vaikutukset viivästyvät.

– En usko, että Suomella on siihen aikaa tuhlattavana, Kosonen lisää.

Lintilä: Talousnäkymä vaikeuttaa budjetin tekoa

Valtiovarainministeri Lintilän mukaan on mahdoton ennakoida, miten koulutusrahojen aikataulutus ratkaistaan.

– Tämä tullaan budjettiriihessä ratkaisemaan lopullisesti, Lintilä sanoi Iisalmessa ennen kokouksen alkua.

Synkkenevät talousnäkymät vaikeuttavat Lintilän mukaan rahan jakamista. OP-ryhmä ennusti tänään ensi vuodeksi nollalla alkavaa talouskasvua.

– Talouden tilanne on vaikeutumassa, ja se vaikuttaa budjetin tekemiseen, Lintilä sanoi.

Hänen mukaansa hallitusohjelman aikataulusta sovittiin kuitenkin väljemmin kuin mitä osa koulutusryhmästä katsoo.

– Hallitusohjelmaneuvotteluissa on merkattu, että vuonna 2023 yliopistorahojen nousu on 40 miljoonaa, ja ammattikorkeakoulujen 20 miljoonaa. Kyse on siitä miten jaksotus tapahtuu.

Sipilä: Korkeakouluille rahaa tulevaisuuspaketista

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä väläytti koulutusrahakiistan ratkaisuksi hallitusohjelmaan merkattujen tulevaisuusrahojen käyttöä.

– On monimutkainen palikka, miten rahoitus koostuu. Investointibudjetissa - jota ei budjettiesityksessä vielä ole mukana - eli valtion omaisuuden myyntituloilla - hoidetaan osa koulutuksen rahoituksesta. Sitä voidaan arvioida, kun koko kokonaisuus on valmis, Sipilä sanoi Iisalmessa.

Miksi Lintilällä ja osalla hallituksen koulutusryhmäläisistä on eri näkemys siitä, mitä hallitusohjemasta ja koulutusrahojen aikataulusta sovittiin?

– Luulen, että varsinkin ministeriön puolella on aika paljon odotusarvoa, Lintilä vastaa.

Koulutusalan järjestöt (siirryt toiseen palveluun)olivat valtiovarainministeriön budjettiesitykseen varsin pettyneitä.

LUE MYÖS: Koko budjettiehdotus on nyt julki – Korkeakoulut saivat pettyä, mutta uusi tiedeministeri aikoo taistella niiden rahoista ja aloituspaikoista