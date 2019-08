EU:n sairaanhoitokortti ei kelpaa, nettisurffailu voi kallistua ja verkko-ostokset verolle – Tätä sopimukseton brexit tarkoittaa suomalaisille

Jos Britannia lähtee ilman erosopimusta EU:sta lokakuun lopussa, moni asia muuttuu suomalaisillekin. Me listasimme tärkeimmät muutokset.

Britannian uusi pääministeri, konservatiivien Boris Johnson on ilmoittanut työskentelevänsä sen eteen, että EU:n kanssa neuvoteltu erosopimus avataan uudelleen. EU on toistuvasti sanonut, että sopimusta ei enää avata.

Britannian hallittu ero ja sen voimaantulo edellyttää Britannian parlamentin sekä EU-parlamentin hyväksyntää. Britannian parlamentin alahuone ei ole vielä hyväksynyt erosopimusta.

Boris Johnson esitteli tiistaina oman ehdotuksensa erosta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille, mutta ehdotus hylättiin nopeasti.

Valtioneuvoston kansliasta (siirryt toiseen palveluun) kerrotaan, että Suomen ja EU:n tavoitteena on edelleen, että Britannia lopulta hyväksyy jo neuvotellun erosopimuksen.

Britannian on nyt päätettävä, haluaako se erosopimuksen vai eron ilman sopimusta.

Boris Johnson sanoo Britannian eroavan EU:sta 31. lokakuuta vaikkei sopimusta syntyisikään. Kuva on otettu tammikuussa 2019. Neil Hall / EPA

Mitä tapahtuu EU:ssa esimerkiksi vapaalle matkustamiselle, jos Britannia eroaa EU:sta ilman erosopimusta? Sopimukseton ero – niin sanottu no-deal brexit – tarkoittaisi Britannian välitöntä eroa EU:sta ilman siirtymäaikaa.

Tässä jutussa on joitakin konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä kaikkea brexit voi tarkoittaa yksittäisen ihmisen kannalta eri tilanteissa.

1. Lentoyhtiöt vastuussa myydyistä reiteistä

Lentomatkustamiseen sopimukseton brexit on iso muutos. EU:n sisällä lentoliikenne on vapaata ja lentoyhtiöt saavat lentää haluamiaan reittejä, mutta sopimukseton ero tekisi Britanniasta niin sanotun kolmannen maan suhteessa unioniin. Se edellyttää erillistä sopimusta tai viranomaishyväksyntää muun muassa lentoyhteyksistä. EU:n komissio on ehdottanut asetusta, jolla varmistettaisiin ainakin vähimmäisyhteydet Britannian ja EU:n välillä.

Suomen liikenne- ja viestintäministeriön (siirryt toiseen palveluun) mukaan tämä tarkoittaa, että suorat lennot Britannian ja EU:n välillä pyrittäisiin turvaamaan myös sopimuksettoman eron tilanteessa. Erolla voi olla silti vaikutuksia lentoliikenteeseen Britannian kautta kulkevien jatkolentoyhteyksien osalta. Nykyiset reittivaihtoehdot ja -valikoima saattaisivat supistua.

Lentoyhtiöt ovat vastuussa matkustajien kuljettamisesta ostetun lipun mukaisesti ja lentoyhtiöiden tulee varautua brexitiin, liikenne- ja viestintäministeriöstä kerrotaan. On kuitenkin mahdollista, että eropäivänä liikenne ei ole yhtä sujuvaa kuin normaalisti.

EU:n lentomatkustajan oikeudet ovat liikenne- ja viestintäministeriön mukaan sovellettavissa sopimuksettoman brexitin jälkeenkin kaikkiin lentoihin ja lentoyhtiöihin (myös brittiläisiin), jotka lähtevät Britanniaan jostain EU-maasta, Islannista, Norjasta tai Sveitsistä.

Sen sijaan lentomatkustajan oikeuksia ei enää brexit-tilanteessa välttämättä sovelleta sellaiseen lentoon, joka lähtee Britannian alueelta, paitsi jos se suuntautuu EU-maahan ja sen lentää EU-maan lentoyhtiö.

Lentomatkustajien oikeudet EU:ssa koskevat viivästymisiä, lentojen peruuntumisia ja ylibuukkauksia. Lentomatkustajilla on oikeus korvauksiin joissakin tapauksissa, mutta niitä pitää erikseen hakea.

Esimerkiksi British Airwaysin lennolla Helsingistä Lontooseen EU:n matkustajan oikeudet olisivat voimassa, koska lento lähtee EU-maasta. Sama koskee yhdellä varauksella olevia lentoja Hki-Lontoo-New York, vaikka välin Lontoo-New York operoisikin brittiyritys.

2. Passi ja rajatarkastukset

Sisäministeriön (siirryt toiseen palveluun) mukaan EU-kansalaisella tulee olla Britanniaan matkustaessaan matkan ajan voimassa oleva passi tai kansallinen henkilökortti. Britannia saattaa luopua henkilökorttien käytöstä matkustusasiakirjana, jos sopimukseton ero tapahtuu.

Rajatarkastukset ovat jo voimassa Schengen-maiden, kuten Suomen ja Britannian välillä, sillä Britannia ei kuulu Schengen-alueeseen. Tältä osin muutosta ei tapahdu.

Sopimuksettoman brexitin jälkeen Britannian kansalaiset ovat EU:n näkökulmasta ns. kolmannen maan kansalaisia, jolloin rajatarkastukset ovat tarkempia eli hitaampia kuin EU-kansalaisille. Tämä voi vaikuttaa Suomessa lähinnä Lapin lentokentillä turistisesonkina, koska siellä suhteellisesti suurempi osa matkustajista on brittejä.

Irlanti pysyy EU:ssa, joten sinne matkustetaan jatkossakin kuten toiseen EU:n jäsenvaltioon. Pohjois-Irlannin kysymys on auki, mutta jos asiasta ei toisin sovita, Pohjois-Irlantiin matkustetaan kuten muuallekin EU:n ulkopuolisiin maihin, kerrotaan valtioneuvoston kansliasta. Skotlanti on osa Britanniaa, joten sinne matkustetaan kuten EU:n ulkopuoliseen maahan.

Matkailijaa saattaa ilahduttaa hiljattain halpeneva punta. Tosin brittivaluutta ei ole vielä mitenkään kovin alhaalla suhteessa euroon. Pari vuotta sitten syksyllä punta oli saman hintainen kuin nyt.

Mielenosoittajien tekemiä punnan seteleitä, joissa on Boris Johnsonin kuva. Kuva on otettu helmikuussa 2018. Facundo Arrizabalaga / EPA

Sopimuksettoman eron tapahtuessa Britannian ja EU:n kansalaiset voisivat matkustaa toistensa alueelle ilman viisumia lyhyttä oleskelua varten kolmeksi kuukaudeksi.

Omaan käyttöön voi no-deal brexitin jälkeen tuoda tuomisia henkilökohtaisissa matkatavaroissa verotta ja tullitta enintään 300 tai 430 euron arvosta riippuen siitä, millä kulkumuodolla saavut, kertoo Tulli (siirryt toiseen palveluun).

Kannattaa muistaa kuitenkin, että mm. alkoholia ja tupakkatuotteita saa tuoda vain rajoitutusti. Tiettyjä tavaroita EU:hun ei voi tuoda tai niitä voidaan tuoda vain luvalla. Matkatavaroille voidaan tehdä tullitarkastus rajalla.

Kaikki Britannian ja EU:n välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä, jos sopimukseton ero toteutuu. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kaupassa sovellettaisiin WTO-sopimuksia, joten maiden väliseen kauppaan kohdistuisi tulleja. Britannia on kuitenkin päättänyt, ettei se peri väliaikaisesti tullimaksuja tuonnilta, pois lukien maalle kriittiset tavarat kuten jotkut maataloustuotteet ja autot.

Britannian ajokortti hyväksyttäisiin Suomessa turisteina oleskelevilta normaalisti, mutta Suomessa vakinaisesti asuvien Britannian kansalaisten tulee vaihtaa Britanniassa myönnetty kortti suomalaiseen korttiin.

Britannian hallitus on ilmoittanut, että voimassa olevalla EU-ajokortilla voi ajaa Britanniassa myös sopimuksettoman eron jälkeen.

3. Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei enää kelpaa

Suomessa sairausvakuutetulla tai henkilöllä, jonka sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa on oikeus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon toisessa EU-maassa.

Lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa voi tarvita, jos sairastuu äkillisesti tai joutuu tapaturmaan. Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla henkilöllä on oikeus sairaanhoitoon samalla hinnalla ja samalla tavalla kuin kyseisessä maassa asuvalla henkilöllä.

Rajat ylittävän sairaanhoidon asiantuntija Sanna Kuorikoski Kelasta kertoo, että sopimuksellinen ero oikeuttaisi tilapäisen oleskelun aikana sairaanhoitoon Britanniassa vuoden 2020 eli siirtymäajan loppuun saakka.

– Jos Suomessa sairasvakuutettu ihminen henkilö sairastuu Britanniassa tilapäisen oleskelun aikana ja kova brexit on jo tapahtunut, Kelasta voi jälkikäteen hakea korvausta hoitokustannuksista. Korvaus olisi sama kuin jos käyttäisi yksityisiä sairaanhoitopalveluja Suomessa, Kuorikoski sanoo.

Britannian hallitus on sanonut, että eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttö voidaan joissakin tapauksissa hyväksyä, jos maassa oleskelu on alkanut ennen eropäivää. Oman tilanteen voi tarkistaa ottamalla yhteyden paikalliseen terveyskeskukseen Britanniassa.

Britanniaan matkustavan tai siellä oleskelevan kannattaa tarkistaa oman yksityisen matkavakuutuksensa ehdot sairastumisen varalta. Kelan sivuilta (siirryt toiseen palveluun) löytyy lisätietoa brexitin vaikutuksesta eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin ja sosiaaliturvan etuuksista laajemmin.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti. Tiina Jutila / Yle

4. Puheluiden ja nettisurffailun hinnat kallistunevat

Jos sopimukseton ero toteutuu, tarkoittanee se lisämaksuja EU:n kansalaisille Britanniassa, koska unionin verkkovierailusäännöt eivät enää sido Britanniassa toimivia operaattoreita.

EU:n kansalaisilta voidaan periä lisämaksuja heidän käyttäessä verkkovierailupalveluja Britanniassa.

Suomen suurin teleoperaattori Elisa ei ole vielä tehnyt päätöstä, mitä verkkovierailumaksuille tapahtuu.

– Emme ole tehneet liiketoimintapäätöksiä siitä, jatkammeko lisämaksutonta roamingia UK:ssa Brexitin jälkeen. Seuraamme vielä tilannetta ja teemme päätökset siinä vaiheessa kun lopullinen Brexit päätös syntyy, kertoo sähköpostitse Elisan liittymäliiketoimintajohtaja Antti Ihanainen.

Liikenne- ja viestintäministeriö kehottaa tarkistamaan oman operaattorin roaming-maksukäytännöt ennen matkaa Britanniaan. Suomalaisten operaattorien pitäisi jatkossakin ilmoittaa asiakkailleen verkkovierailun hinnoista heidän matkustaessa Britanniaan.

5. Verkko-ostoksille vero yli 22 euron osalta

Kaupan liiton johtava EU-asiantuntija Janne Koivisto sanoo, että Britannian EU-eron vaikutukset verkkokauppaan riippuvat siitä, saavatko EU ja Britannia aikaan sopimuksen vai tuleeko sopimukseton ero.

- Jos tulee kova brexit, tiettyihin Britanniasta tilattaviin tuotteisiin tulee tullit. Se tuskin kovin paljon tuntuu tavallisen verkkokaupan kuluttajan kukkarossa, sillä alle 150 euron arvoiset tuotteet ovat tullivapaita, kun ne tuodaan EU-maahan, Koivisto sanoo.

Joissakin tapauksissa verkkokaupan kuluttajan kustannukset kuitenkin kasvaisivat arvonlisäveron takia. Jos verkkokaupan tilauksen arvo on kuljetuskustannuksineen Britanniasta vähintään 22 euroa, tulee lähetyksestä maksaa arvonlisävero Suomeen.

International Post Corporationin tekemän tutkimuksen mukaan reilusti yli puolet verkkokauppaostoksista on arvoltaan 24 euroa. Britannia vastaa 10 prosenttia Suomen ulkomaisesta verkkokaupasta.

Hetkellisesti koko EU:n tavarakauppa kuitenkin kärsisi kovasta brexitistä.

- Jos kova brexit toteutuisi, niin hetkellisesti aiheutuisi monenlaista sekaannusta koko EU:n tavarakaupassa. Se voisi vaikuttaa joidenkin tavaroiden saatavuuteen muun muassa tullimääräysten noudattamisen takia, Koivisto kuvailee.

6. Britanniassa asuvien suomalaisten rekisteröidyttävä

Britannian maahanmuuttopolitiikassa otetaan käyttöön uusi pysyvä oleskelustatus, kun EU-ero tapahtuu. Britanniassa asuu noin 20 000 suomalaista ja heidän pitää rekisteröityä saadakseen todistuksen oikeudestaan olla maassa.

Jos Britannia eroaa ilman erosopimusta, maassa asuvien ja heidän perheenjäsentensä pitää rekisteröityä pysyvää oleskelulupaa varten ensi vuoden loppuun mennessä. Jos erosopimukseen päästään, rekisteröinti on tehtävä vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä.

Eurooppa tiedotuksen verkkosivuilla kerrotaan, että Britanniassa asuvien EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsenten on jatkossa hankittava uudenlainen oleskelustatus, jotta heidän oleskelunsa jatkamiselle on oikeusperusta.

Eurooppa tiedotuksen verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun) on myös lukuisia esimerkkejä erilaisista perhe-, työ- sekä opiskelutilanteista käytännön kysymysten ja vastausten muodossa.

Suomen maahanmuuttovirasto (siirryt toiseen palveluun) neuvoo taas Suomessa pysyvästi asuvia Britannian kansalaisia rekisteröimään oleskeluoikeutensa Suomessa mahdollisimman pian, jos se on tekemättä.

Maailmankuulun Oxfordin yliopiston seremoniapäivä kesäkuussa 2018. Roger Askew / AOP

7. Lukuvuosimaksut vielä hämärän peitossa

Britanniassa on parhaillaan noin 2 500 opiskelijaa korkeakouluopiskelijaa. He opiskelevat korkeakouluissa joko kokopäiväisesti tai Erasmus-vaihto-ohjelman piirissä. Tämän lisäksi muita suomalaisia opiskelijoita on noin 1 500.

Britannian yliopistoissa opiskelevien tai vuosina 2018–19 alkaville kursseille hakeneiden EU-maista tulleiden opiskelijoiden lukuvuosimaksut pysyvät ennallaan. Heitä kohdellaan samoin kuin "kotimaisia" opiskelijoita silloinkin, kun he valmistuvat EU-eron jälkeen.

Britannia on tunnettu maineikkaista yliopistoista ja akateemisessa maailmassa kansainvälinen yhteistyö on laadukkaan tutkimuksen kulmakivi. Britannian hallitus onkin poliittisella tasolla luvannut taata Britanniassa oleskelevien EU-kansalaisten ja uusien tulokkaiden oikeudet vuodenvaihteeseen 2020–21 saakka, jolloin brexitin jälkeinen siirtymäaika päättyy. Tämä siis edellyttää erosopimusta.

Siirtymäaikaneuvottelut ovat vielä kesken, mutta ennen vuodenvaihdetta 20/21 aloittavien opiskelijoiden maksut määräytyvät todennäköisesti edelleen olemassa olevien järjestelyjen mukaisesti. No deal-brexitin lukuvuosimaksut 2020/2021 eivät ole vielä tiedossa, kertoo Opetushallitus (siirryt toiseen palveluun) verkkosivuillaan.

Tapahtuu Britannian ero milloin tahansa, eron jälkeen saapuvat voivat oleskella Britanniassa enintään kolme kuukautta. Sen jälkeen on haettava tilapäisen oleskelun lupaa. Se mahdollistaa oleskelun enintään kolmeksi vuodeksi. Tämän jälkeen on haettava muuta lupatyyppiä, jos haluaa jatkaa oleskeluaan Britanniassa.

