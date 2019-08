Julkkisten tarinat saavat uusia sävyjä uutuuskirjassa – kohupappi Kai Sadinmaa pohtii, voisiko ihminen oppia kuolemaan paremmin

Pappi ja tietokirjailija Kai Sadinmaa julkaisee maanantaina tietoteoksen nimeltään Kuolleiden kirja eli kuinka kävelin Suomen suurimman hautausmaan halki ja opin kaiken elämästä, hautaamisesta, rakkaudenkaipuusta ja puista.

Idea kirjasta syntyi viime kesänä, jolloin Sadinmaa alkoi tehdä papin työtä Suomen suurimmalla hautausmaalla Malmilla Helsingissä (siirryt toiseen palveluun). Ihmisten kohtaamisen ohessa Sadinmaalla oli aikaa tutkia hautausmaata, hautoja ja niihin liittyviä elämäntarinoita.

– Syntyi ajatus, voisiko näistä tarinoista oppia jotain, voisiko oppia elämään paremmin tai kuolemaan paremmin. Opettaisivatko ne jättämään kaiken turhan pois ja keskittymään oleelliseen?

Opas hautausmaalle tai kimmoke pohtia kuolemaa

Kuolleiden kirjaa voi käyttää Malmin hautausmaan retkioppaana, mutta teos on paljon muutakin Se sisältää yleisesti elämään, kuolemaan ja esimerkiksi hautauskulttuuriin liittyvää tietoa ja pohdintaa. Se on tietokirja, jossa on faktoja jopa puulajeista, mutta mukana on myös fiktiivisyyttä ja kaunokirjallisia piirteitä.

Sadinmaa haluaa kirjallaan paitsi toimia hautausmaaoppaana, myös kertoa hautauskulttuurista, hautausmaista ja erityisesti ihmisten elämän- ja kuolemantarinoista.

– Kirja on aika iso paketti. Sitä voi lukea niin ihmisten tarinoista, hautausmaista tai vaikka tuhkauksesta kiinnostunut kuin se, joka haluaa pohtia kuoleman kysymyksiä, Sadinmaa sanoo.

Lisäsävyjä julkkisten tarinoihin

Malmin hautausmaalle on haudattu paljon tunnettuja suomalaisia, muun muassa Tapio Rautavaara, Laila Kinnunen, Ansa Ikonen ja Tauno Palo. Kirjassa Sadinmaa seisahtaa monen julkkiksen haudan äärellä ja kertoo heidän tarinaansa, mutta hiukan uudelta kantilta.

– Yritän tuoda tuttuihinkin tarinoihin uusia näkökohtia ja ajatuksia.

Kirjan esittelyssä kerrotaan, että Kuolleiden kirja käsittelee elämän suuria kysymyksiä hautausmaan asukkaiden tarinoiden kautta. Mihin ihminen elämässään pyrkii, mikä häntä ajaa eteenpäin? Kaipaammeko elämässämme lopulta vain rakkautta? Millainen on unohdettu köyhien lasten hautapaikka?

Lohduttavat puut

Sadinmaa kulkee teoksessaan hautausmaalla, mutta myös krematoriossa. Kirja kertoo, mitä krematorion työntekijä tekee, mitä tapahtuu, kun ruumis poltetaan, miten hauta kaivetaan ja millaisia hautauskulttuureja on muualla maailmassa ja historiassa.

Kirja nostaa esille myös hautausmaan puiden, pensaiden ja kukkien merkityksen.

– Puut ovat suuria ja hienoja, ne voivat olla eräänlaisia lohduttavia jättiläisiä.

Elokuvia hautausmaalla

Pesti hautausmaapappina sai jatkoa myös tänä kesänä eikä Sadinmaa olisi Sadinmaa, ellei hän olisi kehitellyt jotain uutta tänäkin kesänä. Samalla kun Kuolleiden kirja maanantai-iltana julkistetaan, Malmin hautausmaalla alkaa tapahtumaviikko, joka pitää sisällään muun muassa elokuvaesityksiä. musiikkia ja teemakävelyitä.

Jatkuuko hautausmaapapin pesti myös ensi kesänä, sitä Sadinmaa ei vielä tiedä. Teemakävelyitä hän aikoo joka tapauksessa jatkaa. Myös uusi kirja on jo suunnitelmissa.

Kai Sadinmaa on Torniossa syntynyt kirjoittaja ja pappi, joka on tullut tunnetuksi muun muassa radikaaleista aamuhartauksistaan Radio Ylen Ykkösessä sekä Suomen ensimmäisenä pappina, joka vihki samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

