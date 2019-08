Yksityinen lahjoitus nostaa Meripelastusseuraa ahdingosta: "Ihmishenkien pelastaminen ei saa jäädä rahasta kiinni"

Rahapulasta kärsivä Meripelastusseura on saanut merkittävän lahjoituksen. Perheyritys Onvest tukee seuraa tänä vuonna 200 000 eurolla, eli suurin piirtein samalla summalla kuin valtio vuosittain.

Yrityksen mukaan seuran kesällä uutisoitu ahdinko havahdutti varmistamaan, että resurssit riittävät vastaamaan pelastustehtävien kasvavaan määrään tulevaisuudessakin.

– Haluamme varmistaa, että vesillä liikkuminen pysyy turvallisena ja Meripelastusseuralla on resursseja jatkaa arvokasta työtään. Ihmishenkien pelastaminen ei saa jäädä rahasta kiinni, kertoo Onvestin toimitusjohtaja Kalle Kekkonen yrityksen tiedotteessa.

Lahjoituksella on suuria vaikutuksia vapaaehtoisten alueyhdistysten toimintaan. Rauman Meripelastusyhdistyksen varapuheenjohtaja Markus Viitanen pitää lahjoitusta osoituksena työn tärkeydestä.

– Tällainen suuri lahjoitus luo uskoa siihen, että avustavia ihmisiä löytyy meidän vapaaehtoisten lisäksi. Yritysten avustukset ovat tällaisissa tilanteissa erittäin tärkeitä.

Alukset kuntoon

Meripelastusseura kertoi aiemmin tänä kesänä Ylen uutisessa joutuvansa tinkimään pelastustoiminnastaan, jos sen rahoitustilanne jatkuu heikkona.

Esimerkiksi Raumalla toinen pelastusaluksista on seissyt tänä kesänä satamassa konerikon vuoksi. Paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja Markus Viitanen iloitsee lahjoituksen tuovan tähän muutoksen – koko Suomessa.

– Käytännön tasolla kyseinen lahjoitus tarkoittaa, että tällä kaudella ei näillä näkymin ole enää sitä ongelmaa, että yhtään alusta jouduttaisiin jättämään laituriin, koska sitä ei ole varaa kunnostaa, kertoo Rauman Meripelastusyhdistyksen varapuheenjohtaja Markus Viitanen.

Rauman meripelastusyhdistyksen jäsenet haaveilevat uudesta pelastusaluksesta, jolla korvattaisiin konevikainen alus. Hinta uudelle alukselle nousee kuitenkin satoihin tuhansiin euroihin. Liisa Kallio / Yle

Meripelastusseuralla on käytössään 135 pelastusalusta ympäri Suomen. Järjestön arvion mukaan kaluston korjaukset maksavat lähivuosina noin 3,4 miljoonaa euroa ja uutta kalustoa olisi hankittava noin yhdeksällä miljoonalla eurolla.

Nyt saatu lahjoitus paikkaa siis tämän vuoden tilannetta, mutta talousvaikeudet eivät ole ohi. Markus Viitanen toivoo, että päättäjät heräisivät tilanteeseen.

– Tämä on tärkeä osoitus valtiolle ja päättäville tahoille, että rahoitus on saatava järjestymään, jotta me pystymme jatkossakin turvaamaan ihmisten avustamisen merellä.