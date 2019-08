Kymi Ring vakuutti MotoGP-pomon parissa tunnissa – Suomessa ajetaan MM-sarjaa ensi kesänä

Ratamoottoripyörien Suomen MM-osakilpailun ajankohta on varmistumassa. Lajin kuninkuusluokan MM-sarjan urheiluoikeuksia hallitsevan Dornan urheilutoimenjohtaja Carlos Ezpeleta kertoi asiasta Iitin Kymi Ringillä meneillään olevissa testiajoissa.

– Uskon, että ensi kesän kilpailupäivät varmistuvat parin viikon sisällä.

Ezpeleta kertoi ensi kesän kilpailukalenterin suunnittelusta vain runsaat pari tuntia sen jälkeen kun päivän ensimmäiset testiajot olivat alkaneet. Testitapahtuman käynnistyttyä kuljettavat joutuivat sateen takia odottelemaan vajaan tunnin ennen kuin pääsivät radalle ajamaan.

MotoGP -sarjan testitapahtuma Iitin Kymi Ringillä on vakuuttanut Ezpeletan. Hänen mukaansa rata soveltuu MM-osakilpailulle. Ezpeleta sanoo, että Iitin rata on vaikea, mutta järjestäjille tärkeintä on radan turvallisuus.

– Olemme varmoja siitä, että Kymi Ring on turvallinen rata.

Paljon tehtävää ennen ensi kesää

Kouvolan ja Lahden välissä sijaitsevan Iitin Kymi Ringin valmistumista aikataulussaan on jännitetty jo usean vuoden ajan.

Urheilutoimenjohtaja Carlos Ezpeleta myöntää, että jännitettävää riitti lähes viime hetkille saakka. Nyt hän sanoo olevansa tyytyväinen.

– Rehellisesti sanottuna muutamien viime kuukausien aikana on välillä käynyt mielessä, että saadaanko rata varmasti valmiiksi testeihin mennessä. Kymi Ringin väki on kuitenkin ollut luottavainen, ja me olemme auttaneet heitä kaikin tavoin.

Carlos Ezpeletan mukaan Kymi Ringillä riittää vielä töitä ennen ensi kesän MM-osakilpailua.

– Heillä on kova talvi edessään, mutta he tietävät mitä täällä pitää tehdä ja aikaa on riittävästi.

Kymi Ringin kaksipäiväiset testiajot jatkuvat tiistaina.