Kristiinankaupunkilaisten tietoja löytyi kirpputorilla myydyistä tietokoneista – poliisi tutkii tietosuojarikoksena

Poliisi tutkii Kristiinankaupungin tietokonelöytöä tietosuojarikoksena. Rikosilmoitus asiasta kirjattiin Porissa heinäkuun lopulla ja se siirtyi tutkittavaksi Pohjanmaan poliisille.

Kristiinankaupungilla asia on ollut tiedossa poliisin kautta, mutta julkisuuteen asia tuli vasta viime viikonloppuna iltapäivälehtien kautta. Kristiinankaupungin kaupunginjohtaja Mila Segervall kertoo, että he ovat odottaneet lisätietoa poliisilta.

– Olemme odottaneet tarkempia tietoja poliisilta ja pyytäneet, että saisimme katsoa niitä koneita, mutta emme vielä ole saaneet.

Iltalehti kertoi viikonloppuna (siirryt toiseen palveluun) porilaiselta kirpputorilta löytyneistä tietokoneista, joissa oli potilastietoja henkilötunnuksineen ja osoitetietoineen. Tiedot kuuluivat kymmenille Kristiinankaupungin terveysasiakkaille.

"Erittäin vakava asia"

Kristiinankaupungin johtoryhmä on tänään ollut koolla ja käynyt tapahtumia sekä kaupungin käytäntöjä läpi. Erityisesti suurennuslasin alla olivat IT-rutiinit.

– Tottakai on järkytys, jos tietoja ihmisistä leviää. Se on erittäin vakava asia ja näin ei saisi tapahtua missään nimessä. Mutta näin on nyt tapahtunut ja koitetaan katsoa kaikki meidän rutiinit läpi, että vältetään, ettei tämmöistä tapahdu uudelleen, pahoittelee Segervall.

Johtoryhmä totesi, että jotkin asiat kaipaavat päivittämistä. Se työ aloitettiin jo tänään. Kaupungin ict-ohjeet, tietoturvastrategia ja ict-valmiussuunnitelma päivitetään syyskuun puoliväliin mennessä.

– Lisäksi päätimme muodostaa IT-yksikön, jossa kaikki IT-asioissa eri toimialoilla työskentelevät ovat samassa yksikössä, lisää Segervall.

Vielä on selvitettävää

Kaupungin mukaan rutiineihiin kuuluu, että kovalevyt poistetaan koneista tai koneet kirjaimellisesti rikotaan silloin, kun ne poistetaan käytöstä. Nyt on selvitettävä, miksi näiden koneiden kohdalla niin ei tapahtunut. Koneet ovat olleet käytössä viimeksi vuonna 2015.

– Vielä selvitetään, missä vaiheessa vahinko on tullut, missä koneita on säilytetty, kenellä on ollut avaimet niihin tiloihin, kuka on siirtänyt ja milloin, listaa Segervall.

Tapahtumaketjua selvittää kaupungin lisäksi siis myös Pohjanmaan poliisi. Tällä hetkellä rikosnimike on tietosuojarikos.