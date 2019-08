Finnair vahvistaa: Yhtiön hongkongilaisia miehistön jäseniä varoitettu sotkeutumasta mielenosoituksiin

Hongkongilainen South China Morning Post -lehti (siirryt toiseen palveluun)kertoo, että Finnair etäännyttää itseään Hongkongin poliittisista levottomuksista.

Yhtiö on varoittanut yhteistyökumppaninsa välityksellä sen paikallista miehistöä sotkemasta Finnairia mitenkään poliittiseen kuohuntaan.

Finnair käyttää Hongkongin lennoilla paikallista matkustamohenkilöstöä ja sen lennoilla työskentelee 130 hongkongilaista lentoemäntää ja stuerttia.

Matkustamohenkilöstöä on varoitettu, että Finnairin yhdistäminen mitenkään liikehdintään voi johtaa asiakkaiden tyytymättömyyteen ja peruutuksiin. Henkilöstöä on myös varoitettu, että heidät poistetaan jatkossa lennoilta, jos he mainitsevat Finnairin protesteihin liittyvissä sosiaalisen median postauksissa.

"Työ ja politiikka on pidettävä erillään"

Hongkongilainen matkustamohenkilöstö työskentelee Finnairille OSM Aviation -miehistöpalveluyrityksen kautta.

– Hongkongin poliittinen tilanne on hyvin valitettava, mutta sillä ei ole mitään tekemistä Finnarin tai OSM Aviationin kanssa. Ammattiliiton ja jokaisen on pitäisi ymmärtää paremmin, että työ ja politiikka on pidettävä erillään, sanoo OSM Aviationin Kaakkois-Aasian HR-johtaja Sami Sievä South China Morning Post -lehden haltuunsa saamassa sähköpostissa henkilöstölle.

OSM Aviation on lehden mukaan myös vaatinut miehistöä edustavaa ammattiliittoa poistamaan nimestään viittauksen Finnairiin. Miehistö on järjestäytynyt nimellä AY Hong Kong Cabin Crew Union. AY on Finnairin lentojen tunnus.

– AY-koodi on Finnairin koodi, jolla Finnair tunnistetaan. Sitä ei voi käyttää sellaisessa viestinnässä, joka ei ole meidän viestintää, Finnairin mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvist sanoo Ylelle.

South China Morning Postin mukaan OSM Aviation myös kieltäytyy tunnustamasta ammattiliittoa toistaiseksi, koska se vaarantaa Finnairin maineen ja OSM:n yhteistyön Finnairin kanssa.

Kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa on jaettuja listauksia ammattiliitoista, jotka ovat osallistuneet lentokenttäprotestien organisoimiseen. AY Hong Kong Cabin Crew Union on mainittu yhtenä niistä.

Finnair: Ei painostusta Kiinan suunnalta

Lehden mukaan henkilöstölle on kerrottu Finnairin olevan erittäin pettynyt, että sen nimeä on käytetty ilman lupaa ja näin yhdistetty sosiaalisessa mediassa poliittiseen kuohuntaan.

– Olemme pyytäneet alihankkijaa muistuttamaan työntekijöitä, että Finnairia tai yhtiön tunnuksia ei saa käyttää poliittisessa, uskonnollisessa tai kaupallisessa viestinnässä, Tallqvist kertoo.

South China Morning Post arvioi, että Kiina painostaa ulkomaisia yrityksiä. Finnairilla on kaksi päivittäistä, edestakaista lentoa Helsingin ja Hongkongin välillä. Manner-Kiina on sille erittäin tärkeä markkina-alue. Sinne yhtiöllä 42 viikottaista lentoa.

Tallqvistin mukaan Kiina ei ole painostanut Finnairia asiassa, vaan kyse on yleisestä sosiaalisen median ohjeistuksesta, joka koskee yhtiön kaikkia työntekijöitä.

Aiemmin Hongkongin oma lentoyhtiö Cathay Pacific joutui Kiinan silmätikuksi. Kiina linjasi, että yhtiön protesteihin osallistuneet työntekijät eivät saa työskennellä Kiinaan suuntaavilla tai Kiinan ilmatilassa lentävillä lennoilla.