Maanviljelijöiden moittiminen puhutti keskustan kannattajia Iisalmessa – "Puolueeseen on saatava lisää keskustelua"

Keskustan puoluejohto kokoontui Iisalmen torille maanantaisen kesäkokouksen jälkeen. Vastassa oli viileä kesäilta ja joukko kannattajia, joilla riitti kysyttävää niin kannatuksen alamäestä kuin aluepolitiikastakin.

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni herätti kiinnostusta kuulijoissa. Anne-Pauliina Rytkönen/Yle

Pohjois-Savon piirin toiminnanjohtaja Kimmo Valta kierrätti mikrofonia puisten penkkirivien keskellä. Yksi yleisöstä noussut teema oli ilmastonmuutos ja siihen liittyvä maanviljelijöiden moittiminen.

Keskustan puoluesihteerin Riikka Pirkkalaisen mukaan kyse on laajemmasta keskustelun sävystä. Asiaa sivuttiin myös puoluejohdon kokouksessa.

– Ilmastonmuutos on ilman muuta koko ihmiskunnan kohtalonkysymys, mutta täältä Suomesta käsin meidän pitäisi koko ajan muistuttaa niistä ratkaisuista, mitkä meillä on täällä käsissämme, Pirkkalainen sanoo.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen toivoo ilmastonmuutoksesta käytävään keskusteluun muutosta. Anne-Pauliina Rytkönen/Yle

Vääjäämätöntä kehitystä?

Keskustaan on kannatuksen laskun myötä toivottu takaisin keskustelua ja erilaisia mielipiteitä. Iisalmen torilla nähtiin kuitenkin kaksi puheenjohtajaehdokasta, jotka olivat monista asioista hyvin samanmielisiä.

Pohjois-Savon piirin toiminnanjohtaja Kimmo Valta seurasi keskustelua yleisön joukossa.

– Ei se välttämättä tarkoita sitä, että keskustelua ei synny, jos on samanmielisyyttä. Ehdokkaat voivat olla tietyistä päälinjoista samanmielisiä, mutta uskon, että keskustelua syntyy heidän kauttaan, Valta sanoo.

Hän on itsekin samaa mieltä:

– Puolueeseen on saatava lisää keskustelua.

Keskustan Pohjois-Savon piirin toiminnanjohtaja Kimmo Valta kierrätti mikrofonia yleisökysymyksiä varten. Anne-Pauliina Rytkönen/Yle

Mikki kiertää yleisössä ja esiin nousee huoli alueen tulevaisuudesta. Väki vähenee ja syntyvyys laskee. Eduskunnan päätös siirtää käräjäoikeus pois kaupungista kirpaisee vieläkin.

Valta näkee tapahtuneen aluekehityksen, muuttotappion ja virastojen menetyksen jollain tapaa vääjäämättömänä kehityksenä.

Uusi suunta pitäisi kuitenkin löytyä.

– Meillä täytyy olla tarjota jotakin uutta, jotakin toivoa ja näkymää tulevaisuuteen. Sen eteen täytyy tehdä töitä.

Vallan mukaan on tärkeää, että Ylä-Savon alueella on koulutusta ja nuorille työllistymisen mahdollisuuksia. Opiskelujen jälkeen on voitava jäädä asumaan kotiseudulle.

– Koulutukseen täytyy löytyä resursseja.

Kuulijat löysivät ehdokkaista eroja

Reijo Laajalahti ja Olavi Kärkkäinen seurasivat puheenjohtajaehdokkaiden puheita penkkirivien takaa. Miehet eivät suostuneet paljastamaan suosikkiaan suoraan, mutta Iisalmen illassa syntyi heidän mukaansa joitakin eroja.

– Kulmuni saattaa olla pohjoisen ihmisenä ehkä enemmän pohjoisen asialla. Onko Kaikkonen maaseudun puolella? Kärkkäinen pohtii.

– Mielestäni Kaikkonen sanoi hyvin, että pitää olla kaksi korvaa ja yksi suu. Eli kuunnella vähän enemmän. Pitää olla vuorovaikutusta ja osaamista, Laajalahti jatkaa.

Reijo Laajalahti ja Olavi Kärkkäinen tulivat seuraamaan keskustelua Iisalmen torille. Anne-Pauliina Rytkönen/Yle

Kärkkäinen on huolissaan maaseudun näivettymisestä.

– Ihmisille tulee ikää, rakennusten ja maatilojen arvo romahtaa. Miten käy sen jälkeen? Kärkkäinen kysyy.

Puheenjohtajaehdokkaiden keskustelu ei antanut siihen vielä vastausta.

