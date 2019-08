Lapsenmurhasta 30 vuodeksi vankilaan joutunut raiskauksen uhri todettiin syyttömäksi – "Riemuvoitto El Salvadorin naisille"

Keski-Amerikan naisten oikeuksien puolustajat ottivat maanantaina pienen askeleen eteenpäin, kun oikeusistuin El Salvadorissa totesi lapsenmurhasta syytetyn ja jo kertaalleen vankilaan tuomitun 21-vuotiaan naisen syyttömäksi.

Evelyn Hernández oli synnyttänyt 18-vuotiaana kotonaan lapsen, joka todettiin kuolleeksi.

Asianajajansa mukaan Hernández oli joutunut raiskauksen uhriksi, eikä tiennyt olevansa raskaana. Hän oli menettänyt tajuntansa synnytyksen aikana.

Toissa vuonna hänet tuomittiin lapsensa murhasta 30 vuodeksi vankilaan.

El Salvadorissa on yksi maailman tiukimmista aborttilaeista: abortti on kielletty kaikissa tapauksissa, myös silloin, kun naisen henki on vaarassa.

Tapausta on seurattu tarkkaan sekä El Salvadorissa että ulkomailla. Naisten oikeuksia puolustavat järjestöt ovat vaatineet Hernándezin vapauttamista.

Naisasia-aktivisti vaati "Oikeutta Evelynille" oikeustalon ulkopuolella. Rodrigo Sura / EPA

Synnytys ulkokäymälässä

Synnytys tapahtui tuolloin 18-vuotiaan Hérnandezin kotona syrjäisellä maaseudulla huhtikuussa 2016.

Hernández on kertonut kärsineensä kovasta vatsakivusta ja verenvuodosta. Hän sanoo menneensä ulkokäymälään ja pyörtyneensä.

Hernándezin äiti löysi paljon verta menettäneen tyttärensä ja vei tämän sairaalaan. Lääkärit totesivat nuoren naisen synnyttäneen ja ilmoittivat poliisille. Lapsen ruumis löytyi käymälästä.

Hernández sanoo, ettei tajunnut olevansa raskaana, koska hänellä oli raskauden aikana vuotoa, jota hän luuli kuukautisiksi. Myöskään synnytyksen aikana hän ei ymmärtänyt, mitä tapahtui.

Häntä syytettiin aluksi abortista, josta voi El Salvadorissa saada 2–8 vuoden vankeustuomion.

Hernándezin tapauksessa syyte kuitenkin vaihtui murhaksi, ja hänet tuomittiin 30 vuodeksi vankeuteen.

"Oikeus on voittanut"

Hernández ehti virua vankilassa 33 kuukautta, ennen kuin oikeus viime vuonna kumosi tuomion menettelytapavirheiden takia.

Viime viikolla pidetyssä uudessa oikeudenkäynnissä syyttäjät vaativat tuomion pidentämistä 40 vuoteen. Syyttäjien mukaan tapahtuma-aikaan lukiota käyneen 18-vuotiaan Hérnandezin olisi pitänyt tietää olevansa raskaana, etsiytyä terveydenhoitoon ja mennä sairaalaan synnytyksen käynnistyttyä.

Asianajaja Bertha Deleon (oikealla) halaa Evelyn Hernándezia vapauttavan tuomion jälkeen. Rodrigo Sura / EPA

Tuomari kuitenkin totesi todisteet riittämättömiksi.

– Oikeus on voittanut, helpottunut Hernández sanoi oikeustalon portailla uutistoimisto Reutersin mukaan.

Hän kertoi aikovansa nyt jatkaa kesken jääneitä opintojaan.

– Tämä on riemuvoitto El Salvadorin naisille, arvioi Erika Guevara-Rosas, ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Amerikan-toimintojen johtaja uutistoimisto AFP:lle.

– Tuomio vahvistaa, ettei yhdenkään naisen pidä joutua perusteettomasti syytetyksi murhasta vain siksi, että synnytyksessä tapahtuu hätätilanne, Guevara-Rosas kommentoi.

Hän kehottaa El Salvadoria välittömästi kumoamaan ankaran aborttilainsäädäntönsä.

Naisten oikeuksia puolustavat järjestöt ovat järjestäneet mielenosoituksia Evelyn Hérnandezin puolesta. Rodrigo Sura / EPA

Kohteena köyhät ja vähän koulutetetut naiset

Naisten oikeuksia puolustavat järjestöt katsovat, että El Salvadorin tiukka aborttilainsäädäntö on johtanut raskaus- ja synnytyskomplikaatioiden kriminalisointiin.

Järjestöjen mukaan kuka tahansa komplikaatioista kärsivä nainen voi joutua abortti- tai jopa murhaepäilyjen kohteeksi.

El Salvadorissa onkin nostettu henkirikossyytteitä kymmeniä naisia vastaan, The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun)haastattelemat järjestöt kertovat. Heistä suurin osa on köyhiä ja vähänkoulutettuja naisia, joiden ei ole helppo päästä terveydenhuollon piiriin.

Naisjärjestöjen mukaan 25 komplikaatioista kärsinyttä naista on saanut tuomion murhasta tai murhayrityksestä. Heistä valtaosa on yhä vankilassa.

El Salvadorin kongressi sai viime vuonna eteensä esityksen abortin sallimisesta raiskaustapauksissa ja naisen hengen ollessa vaarassa, mutta se kaatui.

Kesäkuussa aloittanut uusi presidentti Nayib Bukele vastustaa aborttia, mutta on suhtautunut myötätuntoisesti perusteettomien epäilyjen kohteeksi joutuviin naisiin. Hernándezin tapaukseen presidentti ei kuitenkaan ole ottanut kantaa.

– Hernándezin vapauttaminen syytteistä on toivon pilkahdus vankilassa syyttöminä viruville naisille, kommentoi abortin laillistamista vaativan kansalaisjärjestön edustaja Morena Herrera The New York Timesille.

Lähteet: AFP, Reuters