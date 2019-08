Värikkäästi pakatut nikotiinipussit houkuttelevat nuoria ja naisia – maahantuonti kasvaa Suomessakin, mutta se voi olla rikos

Tupakattomia nikotiinipusseja markkinoidaan värikkäin pakkauksin ja hedelmäisin makuvaihtoehdoin. Maahantuonti on laillista vain, jos nikotiinipitoisuus ei ylitä Suomen markkinoilla olevan lääkevalmisteen pitoisuutta.

Tupakattomia nikotiinipusseja markkinoidaan värikkäin pakkauksin ja hedelmäisin makuvaihtoehdoin. Maahantuonti on laillista vain, jos nikotiinipitoisuus ei ylitä Suomen markkinoilla olevan lääkevalmisteen pitoisuutta. Antti Heikinmatti / Yle

Haaparantalaisen nuuskakaupan hyllyköt muistuttavat karkkikauppaa. Värikkäisiin ja kiilteleviin pakkauksiin on painettu makuaineiden nimiä: inkivääri ja appelsiini, mustaherukka, raparperi. Uudet tuotteet vetoavat erityisesti naisiin ja nuoriin aikuisiin, vaikka nuuskateollisuus kiistääkin tavoittelevansa juuri heitä.

– Se on vähän niin kuin naisten nuuskaa, kuvailee haaparantalaisessa nuuskakaupassa asioinut kokkolalainen Kaisa Laurila.

Nuuskakauppoja on rajakaupunki Haaparannalla pilvin pimein, mutta värikkäät nikotiinipussit ovat tehneet tuloaan niihin vasta pari vuotta. Niiden suosio kasvaa Suomessakin, vaikka maahantuonti on useimmiten lainvastaista.

Uusia käyttäjiä on houkuteltu uuden tuotteen pariin myös sillä, että nikotiinipussien annoskoko on perinteisiä pienempi eikä se pullota ylähuulen alla yhtä näkyvästi kuin nuuskapussi.

– Ehkä pari kolme minun lisäkseni käyttää. Täältä [Haaparannalta] hekin sen hakevat, koska lähempää ei saa, sanoo Laurila.

Suomi pitää nikotiinipusseja lääkevalmisteina

Ruotsissa heinäkuussa voimaan tullut tupakkalaki luokitteli nikotiinia sisältävät annospussit nuuskaan rinnastettavaksi tuotteeksi. Suomessa ne luokitellaan valmistekohtaisesti vaikutuksen perusteella lääkevalmisteiksi, sanoo yliproviisori Kristiina Pellas lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta.

– Nikotiini on tunnettu lääkeaine, jota sisältävä valmiste vaikuttaa ihmisen elimistössä lääkkeeksi katsottavalla tavalla, perustelee Pellas.

Nikotiinipussit eivät ole nuuskaa Tupakkaa sisältämättömät nikotiinipussit rinnastuvat Suomessa lääkevalmisteisiin, Ruotsissa tupakkatuotteisiin.

Suomessa markkinoilla olevien tuotteiden nikotiinipitoisuus on enintään 4 mg annospussia kohti. Ruotsissa nikotiinia voi olla moninkertaisesti.

Jos raja ylittyy, maahantuonti on laitonta. Lääkerikoksesta voidaan tuomita sakkoja tai jopa vankeutta.

Kuluttajan kannalta tilanteen tekee hankaliksi se, että nikotiinipussien maahantuonnin laillisuutta voi olla vaikea selvittää etukäteen.

Tuotteet rinnastetaan Suomessa luvallisesti markkinoilla olevaan itsehoitolääkkeeseen, jonka nikotiinipitoisuus annospussia kohti on 4 mg. Tätä viranomaiset pitävät ylärajana myös Ruotsista ostetuille tuotteille. Vahvempi tuote rinnastuu reseptilääkevalmisteeseen.

– Tullin kannalta tilanne on selkeä: nikotiinipusseja käsitellään lääkevalmisteina ja silloin niiden maahantuontia sääntelee lääkkeiden maahantuontia koskeva laki ja asetus, sanoo tulliylitarkastaja Anne Pullinen.

Jos mainittua 4 milligramman nikotiinipitoisuutta annospussia kohti ei ylitetä, on maahantuonti omaan käyttöön täysin laillista. Luvallinen matkustajatuonnin määrä ETA-maista kuten Ruotsista vastaa 12 kuukauden henkilökohtaista käyttöä. Tullin laskelmien mukaan tämä olisi noin 8500 annosta eli jopa satoja rasioita.

Tupakatonta nuuskaa kaupataan värikkäissä pakkauksissa ja lukuisilla eri makuvivahteilla. Ruotsin lisäksi sitä myydään esimerkiksi USA:ssa, missä markkinaosuuden kasvu on nuuskavalmistajan mukaan ollut nopeaa. Antti Heikinmatti / Yle

Esimerkiksi Haaparannan lukuisissa nuuskakaupoissa kaupattavissa tuotteissa ei kuitenkaan useimmiten ole merkintää niiden nikotiinipitoisuudesta. Tällaisissa tapauksissa pussien sisältö tutkitaan Tullin toimesta.

– Jokainen tapaus käydään erikseen läpi, mutta jos nikotiinipitoisuutta ei ole merkitty, se menee viime kädessä Tullilaboratorion tutkittavaksi, tulliylitarkastaja Anne Pullinen sanoo.

Hänen mukaansa toistaiseksi tutkimuksia on tehty vasta kourallinen.

Lääkerikoksesta voi tulla sakkoja tai vankeutta

Jos luvallinen pitoisuus ylittyy, kyseessä on lääkerikos. Tullin ratkaistavaksi jää, aloitetaanko siitä rikostutkinta vai riittääkö luvattoman tuotteen haltuunotto. Rangaistusten asteikko lääkerikoksissa ulottuu sakoista vankeuteen.

Pullisen mukaan ilmiö on vielä toistaiseksi vielä aika pieni Suomessa, mutta kasvusuunta on selvä.

– Odotettavissa on, että maahantuontimäärät lisääntyvät.

Ruotsissa tupakattomat nikotiinipussit otettiin mukaan heinäkuun alusta voimaantulleeseen uuteen tupakkalakiin. Suomessa näin ei ole, vaikka viranomaiset olisivat niin toivoneetkin.

– Meidän kannalta on harmillista, että näitä tuotteita ei ehditty ottaa vielä mukaan 2016 uudistuneeseen tupakkalakiin, sanoo tulliylitarkastaja Anne Pullinen.

Fimean yliproviisori Kristiina Pellas muistuttaa, että Suomen markkinoilla myytävät nikotiinivalmisteet ovat tutkittuja tuotteita, joiden vaikutukset ja koostumus on tarkasti selvillä.

– Laittomista tuotteista ei tiedetä vaikutusta, sisältöä, laatua, eikä sitä miten ne imeytyvät. Myyntiturvallisista lääkeaineista laatu, teho ja turvallisuus tunnetaan.

Nuuskavalmistaja kiistää markkinoinnin naisille

Suomessa nuuskan käyttö on ollut viime vuosina kasvussa. Tämä on näkynyt niin valtakunnallisessa nuorten terveystapatutkimuksessa kuin paikallisemmissa kouluterveyskyselyissäkin. Erityisesti tyttöjen nuuskaaminen on yleistynyt.

Mehiläinen Länsi-Pohjan hammashoitaja Annica Marjamaa on tehnyt työtä koululaisten parissa toistakymmentä vuotta. Hänkin on havainnut nuuskankäytön lisääntymisen tyttöjen keskuudessa.

– Kun käyn kouluilla vierailemassa ja kyselen yläkoululaisilta nuuskankäyttökokemuksia, niin kyllä siellä aina nousee tyttöjenkin käsiä. Aiemmin se ei missään nimessä kuulunut tyttöjen juttuihin, Marjamaa sanoo.

Ruotsalaisen nuuskavalmistaja Swedish Matchin viestintäjohtaja Johan Wredberg kiistää, että tupakattomia nuuskankaltaisia tuotteita markkinoitaisiin erityisesti nuorille ja naisille.

– Tuotteemme ovat suunnattuja täysi-ikäisille ihmisille sukupuolesta riippumatta. Meidän näkemyksemme mukaan niin miehet kuin naisetkin ovat kykeneviä tekemään itse järkiperäisiä ratkaisuja sen suhteen käyttävätkö he tuotetta vai eivät, Wredberg sanoo.

Nuuskalla kohti savutonta maailmaa?

Ruotsin nuuskateollisuudessa tupakattomille tuotteille ladataan suuria kasvuodotuksia (siirryt toiseen palveluun) (Dagens Nyheter). Markkinajohtaja Swedish Match ei paljasta eri tuoteryhmien osuutta myynnistään. Wredberg kertoo kuitenkin, että Ruotsissa tupakattomien tuotteiden osuus on "merkittävästi pienempi" kuin perinteisten nuuskatuotteiden.

Kasvua on kuitenkin tullut, erityisesti USA:ssa.

– Pidämme tupakoinnin lopettamista tervetulleena ja pahoittelemme sitä, että Suomessa ja muissa EU-maissa vaihtoehtoisia tuotteita tappavalle tupakalle ei ole saatavilla, Wredberg sanoo.

Wredbergin mukaan tupakattomien nikotiinituotteiden markkinoilletulo tukee tavoitteita tupakoinnin haittojen vähentämisestä. Siinä missä tupakoinnin yleisyys on EU-maissa pysynyt vakaana, Ruotsissa se on vähentynyt merkittävästi, Wredberg väittää.

– Yhdeksän kymmenestä meidän tupakattoman tuotteemme käyttäjistä on entisiä tupakoitsijoita.

Ruotsin nuuskamarkkinoiden kasvu näkyy jo siinä, että alle viiden tuhannen asukkaan rajakaupunki Haaparannalla toimii puolentusinaa nuuskakauppaa ja -tukkua. Tuorein, ruotsalaiseen Gottebiten-ketjuun kuuluva myymälä avattiin hiljattain.

Nuuskakaupat myös takovat komeita voittoja (siirryt toiseen palveluun) (Affärer i Norr), ja arvioiden mukaan jopa suurin osa myynnistä menee suomalaisille.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Keskustele aiheesta klo 22 asti.

