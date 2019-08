Rautalammin kalakuolemia koskevat tutkimustulokset valmistuivat – kaloilla järven huonosta tilasta johtuvia hengitysvaikeuksia

Elokuun alussa Rautalampi-järvestä Pohjois-Savon Rautalammilla löytyneiden kuolleiden kalojen kuolinsyyn tutkimukset ovat valmistuneet. Tulokset vahvistavat, että kalakuolemat johtuivat luonnon olosuhteiden heikentyneestä tilasta.

– Kalat ovat kärsineet jo pidempään hengitysvaikeuksista ja järven huonosta tilasta, kertoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen biologi Ilpo Käkelä tiedotteessa.

ELY-keskuksen tiedotteessa kerrotaan, että tuloksissa ei näkynyt merkkejä akuuteista myrkytyksistä. Myös virustaudit on suljettu pois. Jo alustavissa tutkimustuloksissa todettiin, että kuolemat olivat todennäköisesti monien tekijöiden yhteisvaikututuksen tulos.

Ruokavirasto on tutkinut Rautalampi-järven kaloista otetut näytteet. Aikaisemmin kuolleista yksilöistä kerätyissä näytteissä havaittiin kidusten pintakerroksen voimakasta paksuuntumista, mikä haittaa kalan hengitystä. Elävistä kaloista 7. elokuuta otetuissa näytteissä havaittiin sama ilmiö.

Rehevöitymisestä kärsivän järven leväkukinnot ovat heinäkuun lopulta alkaen olleet voimakkaita. Merkittävä osa koko järven vesimassasta sijaitsee vain keskimäärin metrin syvyisessä vesikerroksessa, joka lämpeni elokuun alussa jopa 26–30-asteiseksi.

ELY-keskuksen tiedotteen mukaan on hyvin todennäköistä, että levien suuri päiväsaikainen perustuotanto on äkillisesti muuttunut yöllä käänteiseksi, happea kuluttavaksi ja hiilidioksidia tuottavaksi reaktioksi. Tämä on aiheuttanut ennestäänkin hapenottokyvyltään heikentyneiden kalojen kuolemisia.

Rannoilta on kerätty tähän mennessä kuollutta kalaa arviolta 3 000 kiloa. Uusia kalakuolemia ei ole enää havaittu. Itä-Suomen poliisi on aiemmin ilmoittanut, että kalakuolemiin ei epäillä liittyvän rikosta.

Pohjois-Savon ELY-keskus seuraa järven vedenlaadun kehitystä näytteenotto-ohjelman mukaisesti. Kalakannan rakennetta selvitetään myös koeverkkokalastuksella.