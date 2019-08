Matkailu saa uutta tuulta alleen Suomen pohjoisimmassa kunnassa – yritykset investoivat ja rakentavat vauhdilla Utsjoella

Utsjoelle on kohomassa uusi hotelli, luksus- ja superiormökkejä sekä Tenojoen rantaan kaksi uutta ravintolaa.

Kun Tenojoen vesistön kalastussäännöt tiukentuivat, oli se utsjokelaisille matkailuyrityksille selkeä merkki siitä, että kalastusturismi tulee vähenemään ja tilalle on keksittävä jotain uutta.

Kaksi vuotta sitten Utsjoen kylä oli tyhjillään ja turistit olivat kadonneet. Sillon arveltiin, että jopa 30–40 prosenttia kyläkaupan asiakkaista on kaikonnut. Utsjoen yrittäjät olivat huolissaan kesämatkailusta jo kuusi vuotta sitten.

Siitä lähtien Utsjoella on alkanut tapahtua.

Yrittäjät eivät ole jääneet istumaan kädet ristissä, vaan ovat uskaltaneet investoida matkailuun ja ovatkin tänä kesänä olleet rakennuspuuhissa. Sodankyläläisen yrittäjän, Jussi Eiramon lisäksi kolme muuta yrittäjää on rakentamassa Utsjoelle.

– Kalastusmatkailun tilalle ovat tulleet revontulten, tähtien ja yöttömän yön katselijat ja syysmatkailijat, sanoo Juha Reinola Lomatärpin mökkikylästä.

Myös kunnan elinkeinotoimi on tietoisesti alkanut edistää matkailuelinkeinoa ja kuntapoliitikot odottavat varsinkin Jussi Eiramon yrityksen elävöittävän kuntaa.

Toivoo lisää ohjelmapalveluita

Muutama vuosi sitten kuului, että Utsjoelle suunnitellaan miljoonien eurojen lomakeskusta. Sodankylän kunnan pohjoisrajalla sijaitsevan Kakslauttanen Arctic Resort Oy:n omistajan Jussi Eiramon suunnitelmat etenivät, kun Utsjoen kunnanvaltuusto päätti myydä maata.

Jussi Eiramo käy viikottain Utsjoella rakennustöiden vuoksi. Päärakennus Pisaran pohja valettiin heinäkuussa. Outi Paadar /Yle

Yrittäjän suunnitteleman lomakeskuksen rakentaminen alkoi tänä kesänä Utsjoen kirkonkylällä. Heinäkuussa valettiin Pisara-päärakennuksen pohja.

– Talon päätyyn tulee ravintola, jossa on lasiset seinät ja katto, josta näkee Tenon sillalle päin ja myös taivaalle, kertoo Eiramo suunnittelemastaan rakennuksesta.

Lisäksi rakennetaan kaksi luksusiglua, joihin tulee kolme iglu-osaa ja yhdeksän keloiglua. Lomakeskuksen pitäisi valmistua puolentoista vuoden kuluttua, jouluna.

Eiramo on suunnitellut Pisara- rakennuksen itse. Siinä on kolme kerrosta, ravintola ja hotellihuoneita. Outi Paadar/Yle

Eiramo on työskennellyt matkailun parissa vuodesta 1973 alkaen ja tietää mikä ihmisiä kiinnostaa. Talvimatkailussa puuterilumi on tärkeää, ja hänen mukaansa sitä ei juurikaan löydy esimerkiksi Keski-Euroopasta.

– Mutta se ei riitä. Lisäksi pitää olla mielenkiintoisia aktiviteetteja, joita jokainen voi tehdä. Talvella niitä ovat porot, hiihto, moottorikelkat, mönkijät, huskyt ja pilkkiminen. Kesällä taas kalastus, venematkat ja kanootit, tähdentää Eiramo edellytyksiä ja kehuu, kuinka hyvät mahdollisuudet niihin on.

Erityisesti hän kaipaa huskytoimintaa Utsjoelle.

Utsjoelta on suurin piirtein sama matka Ivalon, Lakselvin, Vesisaaren ja Kirkkoniemen lentokentille.

– Ivaloon lentää yksi kone päivässä kun Kirkkoniemeen tulee samassa ajassa neljä, sanoo Eiramo Utsjoen hyvästä sijainnista ja toivoo että yhteydet paranisivat.

Kulkuyhteydet ovat matkailun kannalta tärkeitä, toteaa Eiramo. Hän uskoo, että kolmen-neljän vuoden kuluttua nähdään, kannattiko tämä investointi.

Tarjontaa ympäri vuoden, ei ainoastaan talvimatkailua

Nuorgamin Lomakeskus juhlii ensi vuonna 50-vuotista taivaltaan. Yritys on tarjonnut talvimarkailijoille yöpymispaikkoja yli 20 vuoden ajan ja nykyään se on auki ympäri vuoden.

– Olimme varmaan ensimmäinen yritys, joka alkoi tarjota kesämökkien lisäksi talvella yöpymispaikkoja Utsjoen kunnassa, sanoo yrittäjä Marjatta Holmberg, jonka vierailijat tulevat talvisin enimmäkseen ulkomailta.

Lomakeskus on nyt rakentamassa kahta superior-tason paritaloa, joihin tulee neljä asuntoa.

– Mökit ovat valmiita marraskuussa, sanoo Holmberg ja kertoo, että vierailijat ovat toivoneet superior-tason yöpymispaikkoja.

Nuorgamin lomakeskuksen toinen omistaja Raimo Hekkanen tunturissa. Nuorgam Holiday Village Nuorgamin Lomakeskus

Holmberg sanookin, että on paljon asioita, joihin matkailuyrittäjät eivät voi vaikuttaa, ja nimeää esimerkiksi Tenonjoen kalastussopimuksen sekä revontulten näkyvyyden.

Sen vuoksi Nuorgamin Lomakeskus ei olekaan erityisesti painottanut mitään tiettyä vuodenaikaa, vaan tarjontaa on ympäri vuoden.

– Nuorgam on niin hyvässä paikassa. Siinä on lähellä luonto, Teno, tunturit ja Jäämeri, luettelee Holmberg, joka on itse toiminut yrittäjänä 30 vuotta.

Lomakeskus on täyttä vauhtia uudistamassa ja valmistautumassa ensi vuoden juhlavuoteen ja Holmberg toivoo matkailuelinkeinon kehityksen tuovan paljon hyvää koko kunnalle, vaikka hän sanookin matkailualan vaativan paljon työtä.

Uusi ravintola Tenojoen rannalle

Utsjoella toimiva matkailuyritys Aurora Holidays on investoinut ravintolatoimintaan. Valmistumassa on ravintola, johon mahtuu 60 henkeä. Tämän jälkeen rakenteilla on uusi paritalo, jonka rakennustyöt aloitetaan heti ravintolan valmistumisen jälkeen.

Aurora Holidays työskentelee matkailun parissa ympäri vuoden ja tarjoaa erilaisia aktiviteetteja vierailijoille. Yrittäjä Tiina Salonen on huomannut yhden uuden ilmiön viimeisimpinä vuosina.

– Nyt on talvimatkailu kääntynyt paremmaksi kuin kesämatkailu, kertoo toimitusjohtaja Tiina Salonen.

Aurora Holidays -yrityksen toimitusjohtaja Tiina Salonen vaeltamassa tunturissa. Salonen johtaa yritystä yhdessä kumppaninsa Mika Länsmanin kanssa. Priváhta

Tenojoen vesistön kalastussäännön muutosten jälkeen kalastuslupia alettiin myydä nettikaupassa, ja kahtena viime kesänä kalastajien on ollut vaikea ostaa lupia. Tänä kesänä kuitenkin tilanne parantui.

– Kalaturistien määrä on lisääntynyt ja melkein jo palautunut siihen mitä oli, sanoo Salonen.

Revontulet houkuttelevat, yöpymiskapasiteetti paranee

Lomatärpin mökkikylän Juha Reinola kertoo, että ennen heidän mökkinsä olivat vuokrattavissa ainoastaan kesäisin, mutta nykyään myös ympäri vuoden. He investoivat tänä kesänä kolmeen 50 neliömetrin luksusmökkiin.

– Ne on ajateltu esimerkiksi pareille, jotka kulkevat omilla autoilla, selittää Reinola ja kertoo heillä olevan jo isompia luksusmökkejä.

Matkailuyrittäjä Juha Reinolan mukaan yhteistyössä on voimaa. Outi Paadar /Yle

Heidän asiakkaansa ovat enimmäkseen ulkomaalaisia matkailijoita, mutta myös jonkin verran suomalaisia matkailijoita.

– Heti kun Utsjoen maine kiirii, se tekee hyvää matkailuelinkeinolle, tietää Reinola Lomatärpin mökkikylästä, joka sijaitsee aivan Holiday Village Vallen vieressä, mutta hädin tuskin näkyy mäntyjen välistä.

Välillä vierailijoita olisi enemmänkin kuin heillä on majapaikkoja.

– Monet jotka ovat käyneet talvella, haluavat tulla käymään myös kesällä.

Heidän yrityksensä haluaa palvella revontulimatkailijoita niin hyvin kuin mahdollista.

– Jokaisessa mökissä on revontulia varten herätyskello ja punaisia otsalamppuja. Revontulitornin portaikossa kulkee myös punainen valonauha, jotta näkevät kiikkua 25 metrin korkeuteen puunlatvojen yläpuolelle. Muuten kaikki muut valot sammutetaan, kuvailee Reinola ja kertoo tornin olleen vierailijoiden toive.

Matkailijat toivoivat revontulitornia, ja nyt sellainen seisookin Lomatärpin pihalla. Juha Reinolan mukaan revontulikuvista tulee parempia, kun vitsii kiivetä torniin. Outi Paadar /Yle

Ja jos Utsjoella on pilvistä, ajelutetaan turisteja sinne missä revontulia näkee. Yksi opas voi ajaa talvessa 34 000 kilometriä revontulten vuoksi.

– Suurin osa vieraista pääsee näkemään revontulet ja he voivat makoilla pihalla pakkasessa tuntejakin katsoen taivaalle, kertoo hyväntuulinen yrittäjä. Heidän matkailijoitaan hädin tuskin näkee kylällä käveleskelemässä.

Reinola iloitsee, että muutkin kuin utsjokelaiset yrittäjät investoivat Utsjoelle.

– Esimerkiksi Jussi Eiramon suunnitelmat rakentaa Utsjoelle ovat alueen kaikkien matkailuyritysten hyväksi, lopettaa Reinola.