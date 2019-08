Saksan talous hyytyy pelottavan jyrkästi – miksi Euroopan talousmoottori köhii ja miten käy Suomelle sen tärkeimmän vientimaan piiputtaessa?

Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehdas on erityisen riippuvainen Saksan taloudesta ja autoteollisuuden näkymistä.

Euroopan suurin talous Saksa on ajautunut yhtäkkiä suuriin vaikeuksiin.

Maan talous supistui vuoden toisella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Jotkut arvelevat jo maan ajautuvan taantumaan.

– Sitä on liian aikaista arvioida. Yleinen käsitys kyllä on, etteivät Saksan vaikeudet ole lyhytaikaisia. Paheneeko tilanne vai ei, riippuu pitkälti siitä, miten vienti kehittyy ja miten kotimarkkinat kehittyvät, Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jan Feller sanoo.

Hänen mukaansa Saksassa arvioidaan yleisesti, ettei taantuma iske ainakaan vielä tänä vuonna. Jos notkahdus on tullakseen, se siirtyy ensi vuoden puolelle.

Silti talousluvut toisensa perään ovat heikentyneet. Sijoittajien luottamus maan talouteen on romahtanut ja uusia, epäilyttäviä talousindikaattoreita julkaistaan lähes viikoittain. Ilosanomat ovat harvassa.

Ekonomisteilta ja muilta talousviisailta satelee neuvoja maan päättäjille siitä, mitä taloudelle pitäisi tehdä. Toiset pitäisivät vyön yhä kireällä, toiset löysäisivät rajusti ja aloittaisivat elvytyksen. Suomelle tällä kaikella on erityistä merkitystä.

Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jan Feller sanoo, ettei Saksan ajautuminen taantumaan ole vielä mitenkään varmaa. Rinna Härkönen / Yle

Suomen vientinäkymät heikkenevät

Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani ja vientimaa. Suomen viennin arvo Saksaan on noin 10 miljardia euroa. Tuonnin arvo on puolestaan noin 11,5 miljardia euroa.

Saksan talouskasvun hyytyessä myös Suomen vientinäkymät heikkenisivät. Toistaiseksi Saksan vaikeudet eivät ole näkyneet ainakaan kovin selvästi Suomen viennissä. Pitkien toimitusketjujen takia vaikutukset tulevat viiveellä.

– Sitä paitsi esimerkiksi Saksan teollisuuden tilauskanta on supistunut kuukausitasolla vasta hyvin vähän. Toki tilanteen heikentyessä se heijastuu Suomenkin tavaravientiin, Feller huomauttaa.

Saksaan merkittävästi vievien suomalaisfirmojen nimiä tai tuotteita on vaikea jäljittää esimerkiksi suuruusjärjestyksessä. Yksi tärkeimmistä viejistä on autofirma Daimlerin sopimusvalmistaja Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehdas.

Muita vientituotteita ovat autojen lisäksi laivat, koneet, koneiden osat ja paperit sekä muut metsäteollisuuden tuotteet.

Tullitilastojen mukaan merkittäviä viejiä ovat siis ainakin UPM ja muut metsäyhtiöt, laivanvalmistaja Meyer, lääkeyhtiö Bayer, lukuisat teknologiayhtiöt sekä konepajat, teräsyhtiö Outokumpu, öljy-yhtiö Neste, Bayer ja traktoriyhtiö Valtra.

Kilpailu Saksassa kovenee

Saksaan viedään siis paljon investointihyödykkeitä. Suomen vienti on käytännössä kokonaan yritysten välistä kauppaa.

Koska Saksan teollisuus on nyt lujilla, se merkitsee yhä kovempaa kilpailua saksalaisfirmojen tilauksista. Saksalais-Suomalainen Kauppakamari antaakin suomalaisfirmoille pari hyvää neuvoa.

– Myyntityö kovenee. Siksi on erityisen tärkeää tehdä hyvin kotiläksyt, ja hoitaa myyntiprosessi hyvin ammattimaisesti. Saksan kielen taitoa on kehitettävä tai on palkattava saksaa puhuvia työntekijöitä. Suomesta löytyy myös viennin edistämisapua, varatoimitusjohtaja Jan Feller huomauttaa.

Yksi Saksan talouden valopilkuista on palvelusektori. Alan myynti ja työllisyys nousivat ennätyslukemiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Saksassa joka viides työskenteleekin palvelualalla.

Erittäin paljon viennistä riippuvaisen Saksan talous hyytyy, ja teollisuus on vaikeuksissa. Se tietää huonoa myös Suomelle. Jyrki Lyytikkä / Yle

Digiyrityksillä kysyntää

Varatoimitusjohtaja Fellerin mukaan nyt etenkin digiyritysten kannattaisi tähdätä voimakkaasti Saksan markkinoille. Siellä on kova kysyntä, mutta vähän tekijöitä.

Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin Industrie 4.0 -ohjelmassa neljätoista suomalaisyritystä autettiin Saksan markkinoille ja niistä jo kolme on perustanut maahan tytäryhtiön.

Tänä vuonna käynnistyi älyrakentamisen vientiohjelma, jossa on mukana kahdeksan suomalaisyritystä.

– Palveluvienti kasvaa. Jos on digiyritys, neuvoisin painamaan kaasua ja menemään vauhdilla eteenpäin. Saksassa tarvitaan 700 000 teknologia-asiantuntijaa viiden vuoden sisällä. Digiosaamista kaivataan paljon, Feller painottaa.

Mutta takaisin synkkyyteen. Mitkä ovat pahimmat uhkakuvat?

Mistä talousmahdin kenkä puristaa?

Saksan talous ei ole kasvanut näin hitaasti moneen, moneen vuoteen. Globaali ja erikseen Saksan talous ovat selvästi keikahtamassa uuteen asentoon.

Saksan teollisuuden kehno tilanne on harvinainen ilmiö, joka vaikuttaa paitsi Suomeen niin koko Eurooppaan. Saksan taloutta ovat kannatelleet kotimarkkinoiden kysyntä ja investoinnit.

Saksan vienti suorastaan romahti kesäkuussa verrattuna viime vuoden kesäkuuhun. Miinusta kirjattiin kahdeksan prosenttia. Suhdanteet ovat koetelleet etenkin päästöskandaaleissa ryvettynyttä autoteollisuutta.

Kiina on Saksan tärkein kauppakumppani. USA:n tullien takia siellä valmistetut saksalaisautot eivät mene enää yhtä vauhdikkaasti Kiinaan.

Muutenkin erittäin vientivetoisen Saksan teollisuus on kärsinyt kauppasodan pelosta ja Brexitin epävarmuudesta. Italian sekavasta tilanteesta ja uudesta eurokriisistäkin on puhuttu.

Joissakin arvioissa on nähty merkkejä teollisuuden heikkouden leviämisestä myös palvelualoille.

Marraskuun puolivälissä Saksa ja muu Eurooppa voivat saada todella kovan kolauksen talouksiinsa. Presidentti Donald Trumpin odotetaan tuolloin ilmoittavan päätöksestään Euroopalle asetettavista autotulleista. Odotukset ovat synkät.

Autoteollisuudessa on kyse Saksan ydinteollisuudesta, maan talouden selkärangasta.

