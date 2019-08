Sateet hidastaneet puintia – ruis- ja vehnäsadosta tulossa tyydyttävä

Viime päivien epävakaiset säät ja paikoittaiset sateet ovat hidastaneet puintien etenemistä sekä paikoitellen lakoonnuttaneet viljasatoja, kertoo maaseutuyrityksille asiantuntijapalveluita tarjoava Pro Agria tiedotteessaan. Eniten on satanut etelärannikolla ja maan länsiosissa.

Pisimmällä ovat syysviljojen puinnit. Maan eteläosissa rukiin puinnit ovat jo loppusuoralla, mutta Keski-Suomessa puinteja vasta aloitetaan tällä viikolla.

Syysvehnän puinnit ovat pisimmällä Varsinais-Suomessa ja Etelä-Suomen rannikkoalueella, missä syysvehnästä on puitu yli kolme neljäsosaa.

Ruis- ja syysvehnäsato arvioidaan hyväksi tai vähintään tyydyttäväksi lähes koko maassa.

Kuivuus kuritti härkäpapusatoa, tuholaiset rypsiä

Pro Agrian tiedotteen mukaan kevätviljojen puinti on vasta aluillaan. Keskikesän kuivuus kutisti satonäkymät keskinkertaisiksi tai jopa huonommiksi. Sadon laatu on arvioiden mukaan useimmilla alueilla tyydyttävä.

Ohran puinti on edennyt pisimmälle, esimerkiksi Pirkanmaalla ohrasta on puitu jo kolmannes. Puintikosteus on ollut vaihtelevaa sekä ohralla että kauralla.

Varsinais-Suomessa, Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Etelä-Pohjanmaalla on jo puitu kauraa. Pro Agria arvioi, että maan keskiosissa kauran puinti alkaa tämän tai ensi viikon aikana.

Myös ensimmäiset härkäpavut on puitu Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Sato jää välttäväksi koko maassa. Kuivuuden aiheuttamat satomenetykset ovat merkittäviä.

Kevätrypsin ja -rapsin puinti aloitetaan kahden tai kolmen viikon kuluttua. Sato jää monilla alueilla puoleen tai parhaimmillaankin 80 prosenttiin. Tuholaiset ja kuivuus ovat heikentäneet satoa. Laatu on arvioiden mukaan huono tai tyydyttävä.

Halla tuhosi perunakasvustoja Pohjanmaalla

Pahimmat hallatuhot ovat Suupohjan alueella, jossa paikoin kaikki perunan varret ovat kuolleet. Myös kuivuus on alentanut mukuloiden määrää ja aiheuttanut epätasaisuutta muodostukseen.

Pro Agrian mukaan varasto-, siemen- ja tärkkelysperunan sadot jäävät Etelä-Pohjanmaalla 20–30 prosenttia ja muualla Pohjanmaalla 10–15 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Myös Satakunnassa kuivuus on verottanut perunasatoa, ja sato on jäämässä välttäväksi.