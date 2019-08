Suomalaisperhe rajussa kolarissa Liettuassa: Vanhemmat kuolivat, kolme lasta loukkaantui

Musikaalit kiinnostavat nyt nuoria kotimaisia teatterintekijöitä: "Musikaalien vähättely on suomalainen ominaispiirre"

Musikaalien arvostus Suomessa on kovassa nousussa, mutta alan koulutuksesta on ollut pulaa. Tilannetta on ryhdytty paikkaamaan esimerkiksi Taideyliopiston musiikkiteatterikoulutuksella.