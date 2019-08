Kiina iskee sosiaalisessa mediassa Hongkongin mielenosoittajia vastaan – Twitter sulkenut 200 000 epäilyttävää tiliä manner-Kiinassa

Kommunistinen Kiina on kieltänyt omassa maassaan Twitterin käytön, mutta nyt Kiinan hallituksen ja sen tukijoiden epäillään käyttävän some-kanavaa poliittisiin tarkoituksiin.

Kiina on ottanut ensimmäistä kertaa laajasti käyttöönsä sosiaalisen median kanavat, kun se yrittää suitsia pian kolme kuukautta jatkuneita Hongkongin demokratiamielenosoituksia.

Twitter käynnisti omat selvityksensä, kun pikaviestipalveluun alkoi ilmestyä runsaasti mielenosoittajia aliarvioivia kommentteja ja Pekingin ylistäviä viestejä.

Tutkinnan perusteella Twitter antoi maanantaina tiedotteen, (siirryt toiseen palveluun) jossa se ilmoittaa sulkeneensa 936 aktiivista tiliä ja 200 000 nukkuvaa tiliä, joiden alkuperä johtaa manner-Kiinaan.

Tyypillisesti nukkuvia tilejä on käytetty vain harvakseltaan, useimmiten vain kerran.

Twitterin tiedotteen mukaan viestien tarkoitus on ollut levittää poliittista epäjärjestystä Hongkongissa ja kyseenalaistaa kansalaisten oikeutta omien mielipiteiden ilmaisuun. Yhtiö sanoo, että sillä on luotettavaa todistusaineistoa siitä, että viestikampanjat on koordinoitu valtiollisella tasolla.

Myös Facebook on sulkenut samoilla perusteilla seitsemän sivustoa.

Kiina kiistää valtion sekaantumisen

Kiina on kieltänyt Twitterin, Facebookin ja Instagramin käytöt. Kansalaiset kiertävät kuitenkin kieltoja VPN-yhteyden avulla.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Geng Shuang sanoi tiistaina, että hänellä ei ole tietoa syytöksistä, joiden mukaan valtio olisi sekaantunut valetilien perustamiseen.

– Kiinalaisilla on kuitenkin oikeus ilmaista mielipiteensä Hongkongin tapahtumista, Geng lisäsi.

Professori Lauri Paltemaa Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksesta muistuttaa, että Kiinan internetsensuuri on maailman kehittyneintä.

– Kiinan sosiaalinenkin media on täynnä propagandaa, jota tuottavat sekä viranomiset että heidän alaisuudessaan niin kutsuttu ”50 centin puolue”, joka koostuu trolleista. Heille maksetaan palkkaa puolueen linjaa myötäilevien postausten määrien mukaan.

Paltemaan mukaan venäläistyyppistä trollausta, jossa tosiasiat sotketaan ja väärää tietoa levitetään urakalla ei ehkä tapahdu niin paljon Kiinassa, jossa kaikki media on propagandaviranomaisten valvonnassa ja uutisten sisältö jo siksi usein kyseenalaista.

Englanniksi tapahtuvaa kiinalaista trollausta on raportoitu vähemmän eikä siitä ole paljon tutkimusta, Paltemaa selvittää.

Paltemaa muistuttaa, että Kiinan ulkopuolella on myös paljon aitoja netinkäyttäjiä, kuten ulkomailla opiskelevat kiinalaiset, jotka osaavat kiertää kiellot ja ovat samalla ”isänmaallisesti” virallisen linjan tukena.

Sitä kuka toimii käskystä ja kuka oma-aloitteisesti on vaikea selvittää.

Hongkongissa mieltään osoittaneen kuvan julkaisu provosoi Yle Uutisten Instagram-tilillä. Ilkka Kemppinen / Yle

Myös Yle Uutisten Instagram-tiliä pommitettiin

Yle Uutisten Instagram-tili joutui viikko sitten yksipuolisten viestien kohteeksi, kun siellä julkaistiin kuvia mielenosoituksista ja kansanjoukoista Hongkongin kansainvälisellä lentokentällä.

Uutisten somedeski päätti poistaa kommentteja, joissa mielenosoittajia halveerattiin alatyylisesti sekä englanniksi että kiinaksi.

Valtaosa epäilyttävistä tileistä oli yksityisiä ja niillä oli vain muutamia julkaisuja ja seuraajia.

Vastaavia viestiketjuja löytyi myös muiden mediatalojen sivuilta.