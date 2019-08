Oulun hylkylöytö siirretään tällä viikolla – laivan lopullista kohtaloa ei ole päätetty

Oulun hylkylöytö on lastinkuljetukseen tarkoitettu lotja. Siitä on nyt näkyvissä kymmenen kertaa viisi metriä.

Oulussa hotellityömaalta löydetty laivan hylky siirretään tällä viikolla kaupungin varastoon.

Laiva on nyt kolmena eri kappaleena.

Hylyn lopullista kohtaloa ei vielä ole päätetty.

Museovirasto selvittää edelleen löydön tarkkaa ikää, mutta ensiarvioiden mukaan hylky saattaa olla peräisin jopa 1600-luvulta. Se olisi silloin vanhin Pohjois-Suomesta löytynyt laivahylky.

Kyseessä on proomutyyppinen alus, joka on rakennettu todennäköisesti Oulun Pikisaaressa.

– Se on aivan lastinkuljetukseen tarkoitettu lotja. Siitä on nyt näkyvissä kymmenen kertaa viisi metriä. Se on ollut mahdollisesti 20 metrinen tai sitä pitempi, luonehtii hylkylöytöa tutkija ja arkeologi Matleena Riutankoski Museovirastosta.

Riutankoski hehkuttaa löytöä hienoksi.

– Näitähän ei ole Suomesta kovin montaa kaivettu maalta. Meristähän hylkyjä löytyy, mutta maalöytönä tämä on aivan ainutlaatuinen.

– Se tulee paljastamaan laivanrakennustekniikkaa. Merissä on tosi vaikea päästä rakennustekniikkaa tarkastelemaan näin läheltä. Se tulee tuomaan varmasti aivan uutta tietoa.