Syyrian armeija valtasi strategisen kaupungin, kapinalliset yhä ahtaammalla

Khan Sheikhounin kaupunki Idlibin maakunnassa on tärkeä, koska sen kautta kulkee tärkeä valtatie Luoteis-Syyriasta pääkaupunkiin.

Luoteis-Syyriassa, Idlibin maakunnassa sijaitseva Khan Sheikhoun on ollut kapinallisten hallussa vuodesta 2014 lähtien. Viime kuukausina Syyrian hallituksen joukot ovat Venäjän tuella tulittaneet tykein ja ilmaiskuin kiivaasti kaupunkia.

Kaikkiaan Idlibin alueella on hallituksen huhtikuussa alkaneessa hyökkäyksessä kuollut YK:n humanitaarisen avun toimiston mukaan yli 500 siviiliä.

Nyt kaupungissa olleet, ääri-islamilaisen kattojärjestön Hayat Tahrir al-Shamin (HTS) taistelijat ovat hallituksen sekä Britanniassa toimivan, Syrian observatory for humanitarian rights -järjestön tietojen mukaan vetäytyneet kaupungista etelään. HTS itse väittää taisteluiden yhä jatkuvan osissa kaupunkia.

Mikäli kaupunki on siirtynyt armeijan käsiin, se on merkittävä voitto Syyrian hallinnolle. Kaupunki itsessään on pieni – siellä asui ennen sotaa noin 34 000 asukasta – mutta sen kautta kulkee tärkeä maantie, M5, joka kytkee Aleppon, Haman, Homsin ja pääkaupungin Damaskoksen.

Samalla kapinallisten huoltoreitti etelään katkesi. Hayat Tahrir al-Shamin joukoissa taistelee muun muassa aiemmin al-Qaida-terroristiverkostoon kuuluneita al-Nusran rintaman sissejä. Järjestöä pidetään länsimaissa terroristijärjestönä, ja osa Idlibin maakunnassa vaikuttavista kapinallisjärjestöistä vastustaa sitä.

Ilkka Kemppinen / Yle

Khan Sheikhoun on surullisen kuuluisa vuoden 2017 huhtikuussa tehdystä kaasuiskusta. Siinä kuoli 90 ihmistä, ja länsimaiden mukaan Syyrian armeija oli sariinikaasulla tehdyn iskun takana. Syyrian hallinto kiistää asian.

Lähteet: AP, Reuters