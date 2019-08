Laukaassa liikkuu villiintynyt ja mahdollisesti vaarallinen 40 naudan lauma – eläimet on määrätty lopetettaviksi

Laukaan Venhniällä on keväästä asti liikkunut noin 40 naudan lauma. Naudat pääsivät karkuun paikalliselta tilalta, tiettävästi rikkoutuneen aidan läpi.

Lauma on tähän asti pysytellyt tilan lähiympäristössä ja käyttäytynyt suht siivosti, mutta nyt eläimet ovat alkaneet työntyä pihoille ja teille.

– Kun ne tulevat tielle, meidän on pakko toimia, sanoo Laukaan ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen.

Laumaa on yritetty ohjailla takaisin tilalle, mutta se ei ole onnistunut.

Aiemmin eläimillä ei katsottu olevan erityistä vaaraa, mutta nyt niiden on arvioitu olevan heitteillä. Päätökset perustuvat eläinsuojelulakiin.

– Pykälät ovat selkeät ja karut. Lauma poistetaan, Lappalainen sanoo.

40 villiintyneen nautaeläimen lopettaminen on helpommin sanottu kuin tehty. Lauma on oppinut jossain määrin villieläinten tavoille, ja liikuskelee alueella, jossa on laajoja metsiä ja asumatonta saloa.

Lauma voi olla vaarallinen

Eläinsuojelun lisäksi kyse on myös siitä, että nautalauma voi olla vaarallinen. Suurimmat eläimet voivat painaa tuhat kiloa, mutta ne ovat silti luonteeltaan saaliseläimiä, siis helposti vauhkoontuvia.

– Niiden käytös voi olla hyvin arvaamatonta, sanoo Lappalainen.

Kun eläimiä ryhdytään lopettamaan, vauhkoontuminen on todennäköistä. Silloin ne voivat liikkua pidempiäkin matkoja, ja saattavat ilmaantua teille liikenteen sekaan täysin yllättäen. Ei ole mahdotonta, että ne liikkuisivat aina Nelostielle saakka. Valkola sijaitsee Nelostien itäpuolella.

– Selvittelemme mahdollisuuksia, mutta saatamme edetä asiassa jo tänään. Ei nyt vielä millään kivääripartioilla, mutta selvitämme esimerkiksi missä näitä lopettamisia käytännössä voi tehdä.

Selvittämistä onkin, sillä vastaavaa nautalauman metsästystä ei ole Suomessa kuunaan nähty.

Laukaa tiedottanee vaara-alueesta ja asioiden etenemisestä vielä tänään.

Irrallaan olevasta nautalaumasta kertoo myös Keskisuomalainen (siirryt toiseen palveluun) (tilaajille).