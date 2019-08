Putin tulee, oletko valmis? Kauppatori kiinni, mielenilmaisuja luvassa – Näin vierailu näkyy keskiviikkona

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ottaa vastaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin keskiviikkona iltapäivällä presidentinlinnassa, missä viralliset neuvottelut käydään.

Tapaamisen ja lehdistötilaisuuden jälkeen Niinistö tarjoaa vieraalleen päivällisen Suomenlinnassa.

Voit seurata vierailua Ylen verkkosivuilla ja Yle Areenassa kello 14.30 alkaen ja TV 1 liittyy mukaan kello 16.15, kun tiedotustilaisuuden aika lähestyy.

Lähetyksen juontaa Matti Rönkä. Vieraina hänellä ovat muun muassa Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen, tutkimusjohtaja Hanna Smith hybridiosaamiskeskuksesta ja ohjelmajohtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista.

Poliisi on varautunut vierailuun apuvoimin muualta Suomesta

Poliisi on varautunut ainakin neljään mielenosoitukseen Putinin vierailun aikana.

Ylikomisario Heikki Porola kertoo, että poliisin tietoon tulleiden mielenosoitusten teemat liittyvät ihmisoikeuksiin. Kuhunkin kokoontumiseen poliisi odottaa muutamia kymmeniä osallistujia.

Poliisi ei erittele mielenosoituksia koolle kutsuneita järjestöjä, mutta ainakin Amnesty International, Vapaa Venäjä -verkosto ja Kokoomusnuoret kerääntyvät Helsingin keskustaan.

– Näillä näkymin mielenosoituksia on Esplanadin puistossa ja Venäjän suurlähetystöllä, Porola sanoo.

Suurlähetystö sijaitsee Etelä-Helsingissä Tehtaankadulla.

Ykkösluokan järjestelyt

Ylikomisarion mukaan poliisi on varautunut vierailuun apuvoimin muualta Suomesta. Porolan mukaan poliiseja tulee saman verran muualta maasta kuin Helsingistä. Kaikkiaan puhutaan useista sadoista poliiseista.

– Suurvaltojen johtajien vierailuihin varaudumme aina ykkösluokan toimenpitein. Hankala sanoa kokonaislukumäärää, koska eri aikoina tarvitaan vaihteleva määrä henkilökuntaa. Isoin ja vaikuttavin on siirtymä lentokentältä kaupunkiin, Porola sanoo.

Putinin vierailu vaikuttaa laajalti pääkaupunkiseudun elämään ja liikenteeseen.

Esimerkiksi Kauppatori on suljettu koko päivän ja torin vesibussi- ja risteilylaiturit ovat poissa käytöstä. Suomenlinnan lauttaliikenne hoidetaan Katajanokalta lähtevän Suomenlinnan huoltolautalla.

Poliisin toive on, että keskiviikkona kulkijat välttäisivät käyttämästä henkilöautoja Helsingin keskustassa. Poliisi on julkaissut liikennetiedotteet tapahtuman järjestelyistä ja ajankohtaista tietoa on poliisin somekanavissa (siirryt toiseen palveluun).

– Presidentinlinnan liepeillä tilapäisjärjestelyjä on koko päiväksi, Porola sanoo.

"Ei kahdenvälisiä ongelmia ratkottavana"

Suomella ja Venäjällä ei ole erityisiä ongelmia ratkottavanaan kahdenvälisissä suhteissa, sanoo presidentti Niinistö. Niinistö puhui toimittajille suurlähettiläspäivillä Helsingissä.

- Ei meillä tällä hetkellä ole mitään erityistä, ei ainakaan mitään erityisongelmaa, niin kuin joskus menneinä vuosina, Niinistö sanoi.

- Mitään merkittävää ei ole tapahtunut tai tapahtumassa kahdenvälisessä tilanteessa.

Esille nousevat myös Venäjän ajankohtaiset tapahtumat, kuten Moskovan mielenosoitukset ja Arkangelin räjähdys- ja säteilyonnettomuus, Niinistö uskoo. Hän sanoo seuranneensa mielenosoituksia itänaapurissa "vakavin ajatuksin" ja uskoo, että Suomi voi vaikuttaa esimerkin voimalla.