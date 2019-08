Li Andersson hämmästelee VM:n muutoksia opetusministeriön budjettiehdotuksiin: "Hyvin erikoista, olen yllättynyt"

Andersson varoo syyttämästä Mika Lintilää. Hän haluaa ensin selvittää, mitä on tapahtunut.

Opetus- ja kulttuuriministeri Li Andersson (vas.)on yllättynyt valtiovarainministeriön toiminnasta. Kansan Uutisten (siirryt toiseen palveluun) mukaan VM kirjoitti opetusministeriön budjettiehdotuksen uusiksi.

Rahoituksen lisäksi VM muutti opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiehdotuksen sisältöä selvästi. Muille ministeriöille ei vastaavaa käynyt.

VM muun muassa poisti sisällöistä eriarvoisuuskehitykseen puuttumisen ja lisäsi innovaatioiden kaupallistamisen.

– Hyvin erikoista toimintaa, ja olin aika yllättynyt, kun se tuli ilmi. Jos puhutaan koulutuspolitiikan sisällöistä ja tavoitteiden asettelusta, kyllä tämän maan kovimmat asiantuntijat ovat opetus- ja kulttuuriministeriössä, Andersson sanoi Ylen Aamu-tv:n haastattelussa keskiviikkona.

Andersson totesi, ettei tiedä valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) osuutta asiaan.

– Tärkeintä on selvittää, miksi näin on käynyt, ja se, että pystytään budjettiriihessä tekemään sellaisia linjauksia, joista näkyy, että koulutuspolitiikka on parasta työllisyyspolitiikkaa, jota Suomessa voidaan tehdä.

