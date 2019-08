Vasemmistoliitto ei innostu kokoomuksen työllistämiskeinoista: "Tuttua, aina työttömyysturvaa heikentämällä" – Yle seuraa kesäkokousta

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson vaatii koko hallituksen budjettineuvotteluista rahaa ilmasto- ja koulutusinvestointeihin sekä panostuksia työllisyyteen.

Vasemmistoliiton ministeriryhmän kesäkokouksessa Porvoossa Li Andersson muistutti, että talouden taantuman varalta hallituksen pitäisi olla tarvittaessa valmis elvyttämään. Siis, jos heikkenevä talouskasvu kääntyisi taantumaksi, hallituksen pitäisi laittaa rahaa liikkeelle.

- Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, joilla varaudutaan myös ennustettua heikompaan kasvuun. Yksi näistä, joka on meille keskeinen, on vastasyklisen finanssipolitiikan mahdollistaminen taantuman sattuessa, Li Andersson sanoi puheessaan.

Vasemmistoliitto tuo omat työllistämiskeinonsa budjettiriiheen

Vasemmistoliiton ministerit eivät innostu toiseksi suurimman oppositiopuolueen, kokoomuksen työllistämiskeinoista.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen arvioi ehdotuksia tyyppillisen kokoomuslaisiksi.

– Tuttua kokoomusta. Aina työttömyysturvaa heikentämällä, kiteytti Pekonen käsityksensä ehdotuksista.

Kokoomus ehdotti työllisyysasteen nostamiseksi muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista sekä työttömyysputkeksi tai eläkeputkeksi kutsutun mahdollisuuden poistamista. Kokoomuksen mielestä heidän ehdotuksensa ei heikennä työttömyysturvaa.

Työttömyysputki tai eläkeputki tarkoittaa sitä, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäisajan lisäksi työttömällä on mahdollisuus saada työttömyysturvan lisäpäiviä eläkeikään saakka.

Aino-Kaisa Pekonen lupasi, että hän tuo uusia työllistämiskeinoja hallituksen budjettineuvotteluihin syyskuussa.

– Ilman keppiä. Uskon, että työllisyyttä voidaan lisätä järkevillä keinoilla, ilman, että ihmisiä täytyy rangaista.

Pekonen viittaa aiemman, Juha Sipilän (kesk.) hallituksen työttömien aktiivimallin leikkuriin. Nykyinen Antti Rinteen (sd.) hallitus poistaa leikkurin ensi vuoden alussa.

Andersson ja Arhinmäki pyöräilivät Porvoon kesäkokoukseen

Vasemmistoliitto pitää parhaillaan ministeriryhmänsä kesäkokousta Porvoossa. Yle seuraa kokouksen tapahtumia.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki pyöräilivät Helsingistä Porvooseen puolueen ministeriryhmän kesäkokoukseen.

Arhinmäki arvioi hitaan kaupunkiajon jälkeen maantieosuuksien keskinopeudeksi noin 25 kilometriä tunnissa. Mikäli arvio osuu kohdalleen, vauhti oli kohtuullisen hyvä kuntoilunopeus.

