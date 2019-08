Lukiolaistyttö rajasi somettamisen puoleen tuntiin päivässä – on lukenut jo yli 100 kirjaa muutamassa kuukaudessa

Inka Illukan tavoitteena on lukea viidessä kuukaudessa yhteensä 130 kirjaa.

Inka Illukan tavoitteena on lukea viidessä kuukaudessa yhteensä 130 kirjaa. Elli Sormunen / Yle

Oppitunnit ovat ohi tältä päivältä ja oppilaat valuvat käytäville. Hälinä ei ole korvia huumaava, sillä oppilaita on vajaa sata Savitaipaleen lukiossa. Käytävää kävelee nuori nainen painavan repun kanssa.

– Ei ole yhtään romaania mukana. Oppikirjoja vain, naurahtaa 18-vuotias abiturientti Inka Illukka.

Hän on lukenut 150 päivässä 126 kirjaa: romaaneja, novellikokoelmia ja runokirjoja.

– Haluan tehdä ihmiskokeen ja testata sitä, kuinka monta kirjaa pystyn lukemaan viidessä kuukaudessa.

Äidinkielen opettajain liitto kokoaa vuosittain toisen asteen opiskelijoista lukijaverkoston, Nuori Aleksis-raadin. tarkoitus lukea mahdollisimman monta edellisvuonna julkaistua, kotimaista kaunokirjallista teosta.

Luku-urakka alkoi huhtikuussa ja päättyy elokuun lopussa. Jos lukisi lukuhaasteen kaikki kirjat, joutuisi avaamaan 168 kirjan kannet.

Raati myös valitsee edellisenä vuonna ilmestyneistä kirjoista parhaan. Paras kirja palkitaan lokakuussa Helsingin Kirjamessuilla.

Tänä vuonna raadissa mukana on 56 oppilasta. Inka Lallukka on yksi heistä.

– En edes muista, mikä kirja nyt on kesken. Niitä on niin paljon luvun alla yhtä aikaa, sanoo Illukka.

Lukuhaasteen kaikkia kirjoja ei ole löytynyt Savitaipaleen kirjastosta, mutta muista kirjastoista on saanut tilattua tarvittavia kirjoja lainaksi. Elli Sormunen / Yle

Jopa seitsemän kirjaa yhtä aikaa

Haasteeseen mukaan lähtemistä helpotti Illukan mukaan se, että hän oli lukenut jo aiemmin 12 listalla löytyvää kirjaa. Pelkkää lukemista naisen arki silti ei ole. Kesälomalla hän on lukemisen ohella ehtinyt käydä töissä ja lukea vielä ylioppilaskirjoituksiinkin.

– Kesällä oli töiden jälkeen paljon aikaa lukea. Sitten luin kyllä kesällä ylioppilaskirjoituksiinkin, mutta silti ylimääräistä aikaa oli paljon.

Luku-urakka on ollut sen verran vaativa, että naisella on koko ajan kesken useampi kirja. Parhaimmillaan Illukalla on ollut luvussa seitsemän eri kirjaa.

– Olen valinnut erilaisia kirjoja, jotteivät juonet mene sekaisin keskenään. Lisäksi olen aika hyvä jäsentämään kirjoja.

Kaikki kaverit eivät tiedä naisen luku-urakasta. He, jotka tietävät, suhtautuvat asiaan kaksijakoisesti.

– Osa pitää minua ihan hulluna, mutta osa pyytää vinkkejä hyvistä kirjoista, nauraa 18-vuotias Inka Illukka.

Nuori Aleksis -raati Äidinkielen opettajain liiton valitsema lukijaraati

Raati koostuu toisen asteen opiskelijoista

Tänä vuonna mukana 56 opiskelijaa

Luku-urakka alkaa huhtikuussa ja päättyy elokuun lopussa

Raatilaiset lukevat mahdollisimman monta edellisvuonna ilmestyneistä, kotimaisista kaunokirjallisista teoksista, joita tänä vuonna 168

Jokainen raatilainen valitsee mielestään neljä parasta teosta

Parhaaksi valitun kirjan kirjailija palkitaan 1500 euron rahapalkinnolla lokakuussa Helsingin Kirjamessuilla

Kaikki lukijaverkostolaiset saavat palkitun kirjan ja todistuksen muistoksi urakastaan Lähde: aidinkielenopettajainliitto.fi

Lukuhaaste sai tarttumaan kauhukirjoihin

Illukka arvioi, että lukee 400-sivuisen kirjan parissa päivässä. Ripeä lukutahti ei ole tehnyt kirjoista yhtä puuroa vaan suosikit ovat jääneet mieleen.

– Haasteen aikana luetut huonot kirjat ovat yksi iso köntti, mutta hyvät kirjat ovat erottuneet ja jääneet mieleen.

Parhaiksi kirjoiksi hän mainitsee Enni Mustosen ja Pauliina Rauhalan teokset. Historia miellyttää Mustosen kirjoissa.

– Rauhalan kirjat puolestaan kertovat usein lestadiolaisten elämästä. Se on mielenkiintoista, koska se on erilaista kuin oma elämäni.

Nuori nainen tarttuu mieluiten historiallisiin romaaneihin tai runokirjoihin, kun saa itse päättää luettavan. Lukuhaasteen paras anti onkin ollut, että se on pakottanut tarttumaan erilaisiin kirjoihin kuin aiemmin.

– Kauhukirjoja en olisi ikinä lukenut ilman tätä haastetta, naurahtaa Inka Illukka.

Illukka ei kuitenkaan aio luku-urakan jälkeen tarttua enää kauhukirjoihin, mutta novelliteokset hän ottaa jatkossakin lukuun.

Oppi lukemaan luokkansa viimeisimpänä

Illukka muistaa vielä kirkkaasti hetken, jolloin oppi lukemaan. Nykyinen innokas lukija oppi taidon luokkansa viimeisten joukossa ekaluokalla.

– Se oli tajunnan räjäyttävä hetki, että hei mä pystynkin lukemaan! Esimerkiksi kaupassa pystyi lukemaan mainoksia. Se oli ihmeellistä, muistelee Illukka reilun kymmenen vuoden takaista aikaa.

Innostus kirjoihin syttyi, kun hän ymmärsi, että kirjojen kautta pystyy sukeltamaan vieraaseen, erilaiseen maailmaan.

– Pääsee eläytymään historiallisiin tapahtumiin, vaikka 1800-luvulle tai sitten vaikka Saksaan, Isoon-Britanniaan tai ihan minne vaan, huokaisee kirjoja rakastava nainen.

Äidinkielen opettaja Maarit Kivimäki tsemppaa oppilastaan lukuhaasteessa. Naisia yhdistää intohimo kirjoihin ja käsitöihin. Elli Sormunen / Yle

Somettaminen vaihtui kirjoihin

Vaikka lukeminen on naisen intohimo, silti 126 kirjan lukeminen vajaassa viidessä kuukaudessa ei ole helppo homma.

– Tällaisen kirjamäärän lukeminen vaatii suunnitelmallisuutta. Esimerkiksi on pitänyt vähentää puhelimella oloa ja telkkarin katselua, ja keskittyä kirjoihin.

Lukuhaasteen myötä puhelimella somen selailuun kuluu enää puolisen tuntia päivässä. Aiemmin siihen saattoi kulua parikin tuntia päivässä.

Välillä Illukkakin kyllästyy kirjoihin. Varsinkaan lukulistalla olevat kirjat eivät ole aina miellyttäneet. Silloin lukuinnon palauttamiseksi auttavat kirjat, hyvät kirjat.

– Kesällä kyllästytti, kun luin paljon kirjoja ja ne tuntuivat minun mielestäni huonoilta. Sitten otinkin lukuun yhden kirjan haasteen ulkopuolelta. Se olikin mielenkiintoinen ja hyvä. Näin sain palautettua lukuinnon haasteen kirjoihin.

126 kirjan lisäksi nainen on lukenut haasteen ulkopuolelta kolme kirjaa huhtikuun jälkeen.

Ylpeä opettaja

Savitaipaleen lukion kirjastossa on pitkä rivi Tuntemattomia sotilaita. Illukan mukaan kirjastosta ei löydy yhtään lukulistalla olevaa kirjaa.

Lukion kirjastossa on paikalla myös Inka Illukan äidinkielen opettaja Maarit Kivimäki, joka on ylpeä oppilaastaan. Molempia naisia yhdistää intohimo kirjoihin ja käsitöihin.

– Nykyään saan hyviä vinkkejä Inkalta, mitä kannattaa lukea. Ja kyllä me vaihdetaan käsityövinkkejäkin, naurahtaa lukion äidinkielen lehtori Maarit Kivimäki.

Illukka lukee mieluiten perinteistä, paperista kirjaa. Elli Sormunen / Yle

Eniten lukenut raatilainen?

Nuori Aleksis –raadissa eniten kirjoja lukeneet opiskelijat pääsevät loppuraatiin, joka lopulta valitsee voittajan. Viime vuonna raati palkitsi vuoden parhaana kirjana Rosa Liksomin Everstinnan. Voittava kirjailija saa 1500 euroa ja raatilaiset lukudiplomin ja kirjan.

Illukka uskoo pääsevänsä loppuraatiin.

– Luulisin olevani vahvoilla raatiin pääsystä, sillä kukaan ei ole ainakaan kertonut lukeneensa yli sataa kirjaa, kertoo Illukka.

Haasteessa mukana olevilla opiskelijoilla on yhteinen Whatsapp-ryhmä, jossa keskustellaan luku-urakan etenemisestä. Haasteen loppuun on enää pari päivää. Elokuun loppuun mennessä Illukan tavoitteena on lukea 130 kirjaa, 168 kirjan listalta.

Inka Illukka kyllästyi välillä haasteen kirjoihin. Silloin lääkkeeksi lukuinnon palauttamiseen toimivat lukulistan ulkopuoliset kirjat. Elli Sormunen / Yle

Käsitöitä tai palapelejä tehdessä voi lukea

Välillä lukulistalla olevien kirjojen löytäminen on tuottanut päänvaivaa. Pienen kunnan kirjastosta ei ole aina löytynyt listan kirjoja. Silloin Illukka on tilannut puuttuvia kirjoja isommista kirjastoista. Osan kirjoista hän on kuunnellut äänikirjoina ja osan lukenut e-kirjoina.

– Pyöräilen koulumatkat, silloin on helppo kuunnella äänikirjoja. Samoin neulon paljon ja teen palapelejä, silloin kuuntelen myös äänikirjoja.

– Kesällä kävin Saksassa. Sinne en raahannut kuin yhden perinteisen kirjan. Reissussa luin lähinnä e-kirjoja puhelimesta, kertoo Illukka.

Silti mieluisin luettava on perinteinen paperinen kirja.

– Perinteinen kirja on ihan paras! Siinä näkee kirjan ulkomuodon ja haistaa kirjan tekstin. Kirja tuoksuu aina omaltansa. Kirjaa on kiva pitää käsissä, kuvailee savitaipalelainen Inka Illukka.

Illukalla on jo lista kirjoista, jotka haluaa lukea, kun haaste on ohi. Intohimoinen lukija aikoo hoitaa ensin kuitenkin alta syksyn ylioppilaskirjoitukset. Sen jälkeen on aikaa taas itse valituille kirjoille, kuten Enni Mustosen uusimmalle.