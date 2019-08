Ministeriö aikoo myöntää valtionavustusta lasten ja nuorten nettihoukuttelun ehkäisemiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa haun, jossa koulujen on mahdollista saada valtion erityisavustusta lasten ja nuorten mediataitojen kehittämiseksi.

Avustuksella tuetaan toimintaa, jossa lapsia ja nuoria ohjataan toimimaan turvallisesti ja tiedostavasti sosiaalisessa mediassa. Sen avulla on tarkoitus kehittää opetusta niin, että oppilaat osaavat tutkia eri palveluiden käyttösääntöjä ja yksityisyysasetuksia.

– Verkossa tapahtuva houkuttelu ja hyväksikäyttö on huolestuttava ilmiö, johon on tartuttava päättäväisesti. Meidän aikuisten tehtävä on tarjota lapsille ja nuorille riittävästi tukea ja tietoa, jotta he voivat toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa, opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoo ministeriön tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Myönnettävä avustus on enintään miljoona euroa ja koskee esi- ja perusopetusta. Rahan voi käyttää esimerkiksi opettajien, koulunkäyntiavustajien ja kuraattoreiden palkkaamiseen.

Lue aiheesta lisää:

Esiinnyin netissä 14-vuotiaana poikana ja sain aikuisilta peniskuvia – Seksuaalikasvatus alkaa vitosluokalla, vaikka opettajan mielestä sen pitäisi alkaa jo ekalla

Poliisi epäilee miestä poikkeuksellisen laajasta lapsiin kohdistuneesta seksuaalirikosten sarjasta – "Tapahtunut sosiaalisen median sovelluksissa"

Lasten houkuttelu seksitekoihin internetissä ei laannu – "Digielämän turvaohjeita kannattaa kerrata kotona"