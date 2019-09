Oppilaitos yhdisti e-urheilun liiketalouden opintoihin ja tarjoaa nyt urapolun tulevaisuuden ammattilaisille – "Saan kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla"

Oululainen Roni Oikarinen muutti tänä syksynä elektronisen urheilun opintojen perässä Alajärvelle, jossa käynnistyi Pohjanmaan ensimmäinen e-urheilun ammattilaisia kouluttava opintolinja.

Järviseudun ammatti-instituutti Jamissa e-urheilun opinnot suoritetaan osana datanomi- tai merkonomikoulutusta.

Elektronista urheilua tai alan liiketoimintaa voi Suomessa opiskella toisella asteella jo viidessä koulussa ja Kajaanissa ammattikorkeakoulutasolla.

Alajärvellä e-urheiluopinnoissa on mahdollisuus hakea joko liiketoiminta- tai kilpapelilinjalle. Kilpapelilinjalla opiskelijat keskittyvät itse pelaamiseen ja sen tavoitteelliseen harjoitteluun.

Elektronisen urheilun liiketoimintaa on Alajärvellä opetettu vuodesta 2014. Näissä opinnoissa opiskelijat työskentelevät muun muassa myynnin ja markkinoinnin sekä turnausjärjärjestelyjen ja mediatuotannon parissa.

Alajärvellä e-urheiluopintoihin valitaan kymmenen opiskelijaa. Hakemuksia koululle tuli noin kolmekymmentä. Iina Thomsson/Yle

Opiskelijoita ympäri maata

Oikarinen ei ole ainut ulkopaikkakuntalainen, jota opinnot e-urheilun parissa houkuttelivat. E-urheilun vastaava tuntiopettaja Mikko Kalijärvi kertoo että hakemuksia pelilinjalle tuli ympäri Suomea aina Turusta ja Tampereelta saakka.

Kolmestakymmenestä hakijasta opiskelemaan valittiin kymmenen. E-urheiluopintoihin pyrittäessa koulun päättötodistuksen lisäksi otetaan huomioon esimerkiksi opiskelijan aikaisempi pelimenestys.

Mäntsälästä kotoisin oleva Bastian Straker opiskelee liiketoimintalinjalla. Hän kuuli koulusta ystävältään, joka oli myös hakenut Alajärvelle e-urheiluopintoihin.

Straker kertoo seuraavansa toisinaan vapaa-ajalla peliturnauksia ja pelaavansa itsekin välillä kotona. Varsinaiseksi ammattipelaajaksi hän ei tähtää. Alana e-urheilu kuitenkin kiinnosti niin, että muutto sen perässä tuntui luontevalta.

Oikarinen sen sijaa tähtää kilpapeliuralla niin pitkälle kuin mahdollista Hän on iloinen, että e-urheilun opinnot ovat viime vuosina nostaneet asemaansa.

– Tykkään tästä alasta ja mielestäni on hienoa, että siihen panostetaan tällä tavalla, Oikarinen sanoo.

Oikarisen haaveissa olivat muutoinkin datanomin opinnot, mutta koulutodistus ei olisi Oulussa riittänyt avaamaan ovia kyseiselle alalle.

– Täällä saan nyt kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla: e-urheilun- ja datanomikoulutuksen, Oikarinen sanoo.

E-urheiluopintoja tarjotaan jo useissa toisen asteen kouluissa ympäri maata. Iina Thomsson/Yle

Tavoitteellista harjoittelua

Kilpapelaaminen eroaa tavallisesta pelaamisesta tavoitteellisuudellaan.

Opinnot sisältävät itse pelaamisen lisäksi ravitsemustietoa ja tiimivalmennusta.

Jokainen opiskelija valitsee opintojen alussa itselleen liikuntalajin, jolla ylläpidetään fyysistä kuntoa. Opintojen keskiössä on myös säännöllisen unirytmin hallinta osana arkea sekä kokonaisvaltaisen urheilullisen elämäntavan opettelu.

Lukuvuoden aikana opiskelijat saavat valmennusta joukkue- ja yksilöharjoittelussa. Opintoihin kuuluu myös erilaisiin e-urheilu-turnauksiin osallistuminen.

Alajärvellä opiskelijat saavat yksilöllistä valmennusta puoliammattilaiselta kilpapelaajalta Christian Joutsenvuorelta.

– Elektronisen urheilun valmentaminen on melko samanlaista kuin muiden lajien. Etsimme pelaamisesta hyviä puolia ja sitten keskitymme parantamaan heikkoja alueita, Joutsenvuori avaa.

Alajärvellä valmennus keskittyy vain yhden pelin CS:GO:n eli Counter Strike Global Offensive -pelin valmennukseen.

– Olen itse aikoinani pelannut tätä. Se on Suomen ylivoimaisesti suosituin kilpapeli. Voisi sanoa, että se on vähän kuin jääkiekko. Pelaajat tähtäävät usein ammattilaisiksi. Muiden pelien pelaaminen on Suomessa vielä melko rentoa, Kalijärvi sanoo.

Bastian Staker muutti e-urheiluopintojen perässä Mäntsälästä Alajärvelle. Pasi Takkunen/Yle

Pelaajapolku valmiina

Kalijärven mukaan e-urheilu on kasvattanut asemaansa hurjasti viimeisen kahden vuoden aikana.

– Ensimmäinen merkki oli kun perinteiset urheiluseurat, kuten Sotkamon Jymy ja Helsingin IFK hyppäsivät e-urheiluun mukaan.

Kalijärvi uskoo elektronisen urheilun tarjoavan myös tulevaisuudessa töitä alan opiskelijoille eikä vähiten perinteisten urheiluseurojen kautta. Alajärvellä opiskelijoille tarjolla on selkeä urapolku.

– Kumppaninamme olevalla Vimpelin Vedolla on oma edustusjoukkueensa. Tarkoituksena on rakentaa sinne pelaajapolkua. Sitten on oikeastaan enää oppilaasta itsestään kiinni kuinka hän menestyy.

Kilpapelivalmentaja Cristian Joutsenvuori ja tuntiopettaja Mikko Kalijärvi kertovat, että e-urheilun valmentaminen on pitkälti samanlaista kuin minkä tahansa lajin. Iina Thomsson/Yle

Menestys e-urheilun parissa ei kuitenkaan ole helposti saavutettavissa. Alan huipulle nousevat vain harvat.

– Täällä opitaan perusteet ja opiskelu luo pohjan ammattiuralle, mutta ura vaatii myös paljon harjoittelua, Christian Joutsenvuori sanoo.

