Ekonomistit: Italian talousongelmien vaikutukset Suomeen pääosin välillisiä – löysä taloudenpito silti riski

Italia on euroalueen kolmanneksi suurin talous heti Saksan ja Ranskan jälkeen. Kuvassa Piazza Venezia, joka on yksi pääkaupunki Rooman keskeisimmistä aukioista. Francis Dean / AOP

Italian hallituskriisin myötä huolet maan talousongelmien ulottumisesta laajemminkin Eurooppaan ovat voimistuneet. Synkimmillään vaikeuksien on pelätty aiheuttavan uuden eurokriisin.

Italian pääministeri Giuseppe Conte oli tiistaina erotessaan todennut, että uusin poliittinen epävarmuus on asia, jota Italia olisi vähiten tarvinnut elokuussa valmistellessaan vaikeaa vuoden 2020 budjettia.

– Tässä tiivistyy taas osa Italian ongelmista, jotka juontavat juurensa kauas ja pitkälle, sanoo Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

Italian talousongelmista puhuttaessa on usein korostettu maan rajua velkataakkaa sekä korruptiota. Ekonomistit kuitenkin painottavat talouskasvua.

– Suurin huoli on ilman muuta kasvun puute. Kasvu on ollut parikymmentä vuotta huonoa. Ja kun talous ei kasva, silloin talousongelmat, valtiontalouden ongelmat, esimerkiksi työttömyysongelmat, nousevat pintaan, toteaa Koivu.

Samaa mieltä ollaan myös Handelsbankenissa.

– Sen voisi tiivistää siihen, että Italia on pystynyt synnyttämään aneemista talouskasvua hyvin pitkään. Tuottavuuden kasvu on ollut olematonta viimeiset parikymmentä vuotta. Kun se yhdistyy korkeaan velkarasitukseen, tämä on ikävä kombinaatio, muotoilee Handelsbanken Suomen pääekonomisti Tiina Helenius.

Muuttuuko valmiiksi löysä talouspolitiikka holtittomaksi?

Suuri kysymysmerkki nyt on, miten Italian tuleva hallitus aikoo maan raha-asioita hoitaa. Oikeistopopulistisen Lega-puolueen ulostulot eivät välttämättä ole oleet rohkaisevia.

– Se on aika pitkälti vielä auki, minkälaista talouspolitiikkaa Lega yksin mahdollisesti hallituksen muodostaessaan lähtee ajamaan. Kyllähän heillä on ihan positiivisiakin ehdotuksia liittyen talouteen. Mutta totta kai meitä pelottaa paljon se, että valtion kukkaronnyörit avataan ja löysytetään tilanteessa, jossa maailmantalous ja Italian talous kohtaa isoja haasteita muutenkin, Koivu toteaa.

Italia on euroalueen kolmanneksi suurin talous heti Saksan ja Ranskan jälkeen. Vaikka suomalaisyhtiöillä – muun muassa Wärtsilällä – on toimintoja Italiassa, maan talousongelmien suorat vaikutuksen Suomeen jäänevät vähäisiksi.

– Sanoisin, että se suora vaikutus Italiasta Suomeen on kohtuullisen pieni. Vaikutus tulee lähinnä rahoitusmarkkinoiden kautta. Kun riskilisät Euroopassa kasvaa, talouskasvu hidastuu ja se vääjäämättä tulee myös tänne Suomeen, Koivu sanoo.

Toistaiseksi Italian hallituskriisi ei ole vielä kovinkaan voimakkaasti näkynyt markkinoilla.

EKP pitää Italiaa pystyssä

– Tähän asti markkinat ovat olleet yllättävän rauhalliset ja se liittyy varmasti siihen, että Euroopan keskuspankin odotetaan lisäävän elvytystä syyskuun kokouksessa. Ehkä tulkitaan niin, että mitä huonommin Italialla menee tai euroalueella, sitä enemmän elvytystä tulee ja korkomarkkina on sen vuoksi pysynyt hyvinkin rauhallisena, Koivu analysoi.

Hän myös katsoo, ettei Italian hallituskriisi ole muuttanut ajankohtaisten taloushaasteiden suuruusjärjestystä.

– Kyllä minä edelleen näen, että kauppasota on se suurin ongelma maailmantaloudelle ja myös Suomen taloudelle.

Saksan talousongelmat linkittyvät siihen hyvin tiiviisti. Koivu korostaa, ettei nyt missään nimessä pidä aliarvioida Italian ja Brexitin tuomaa uhkaa Euroopan ja samalla Suomen talousnäkymille.