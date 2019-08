Suomen saamelaispolitiikan kärkipaikoista kisaavat muiden muassa Norjan saamelaiskäräjien jäsen, saamelaispolitiikan veteraani sekä Tenon kalastusaktivisti

Saamelaiskäräjien seuraavalle neljävuotiskaudelle 2020–2023 on syksyn vaaleissa pyrkimässä yhteensä 36 ehdokasta.

Nykyisistä saamelaiskäräjien jäsenistä ja varajäsenistä puolet eli 12 jäsentä on asettunut uudelleen ehdolle, mutta nykyisen hallituksen jäsenistä vain kaksi. Heidän lisäkseen kolme ehdokasta on tuttuja aiemmilta kausilta ja kolme puolestaan aiemmista vaaleista. Täysin uusia ehdokkaita on 18.

Vaaleissa saamelaiskäräjille valitaan 21 jäsentä ja neljä varajäsentä. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta valitaan vähintään kolme edustajaa.

Inarin kunnasta ehdokkaita on 15, Utsjoen kunnasta kuusi sekä Enontekiön ja Sodankylän kunnista molemmista viisi. Myös saamelaisalueen ulkopuolelta ehdolla on viisi ehdokasta.

Vaalit toimitetaan 2.9.–30.9.2019.

Inarin ehdokkaista noin puolet ovat uusia

2 Leo Aikio, 43, on inarilainen poromies ja Muddusjärven paliskunnan varaporoisäntä. Hän ei ole ennen pyrkinyt saamelaiskäräjille.

4 Magreta Sara, 35, on kotoisin Inarin Lismasta. Hän on poromies ja Saamelaisen korkeakoulun lehtori. Sara on saamelaiskäräjien hallituksen jäsen ja ensimmäisen kauden saamelaiskäräjäjäsen.

5 Veikko Feodoroff, 55, on sevettijärveläinen poromies. Hän on Kolttien kyläkokouksen luottamusmies ja ensimmäisen kauden saamelaiskäräjäjäsen.

6 Neeta Jääskö, 34, on inarilainen kääntäjä ja inarinsaamen kielen yliopisto-opiskelija. Hän on ensimmäisen kauden saamelaiskäräjäedustaja, saamelaiskäräjien kielineuvoston puheenjohtaja sekä saamelaiskäsityöyhdistys Sámi Duodjin puheenjohtaja.

8 Tanja Sanila, 40, on taiteen maisteri, yrittäjä ja poromies Sevettijärveltä. Hän on Inarin kunnanvaltuuston jäsen ja ensimmäisen kauden saamelaiskäräjäjäsen. Sanila oli ehdolla kevään eduskuntavaaleissa Kokoomuksen ehdokkaana. Sanila toimi kolttien luottamusmiehenä Kolttien kyläkokouksessa kaudella 2015–2017.

12 Niina Siltala, 29, on varhaiskasvatuksen opettaja ja inarinsaamen kielen opettaja Ivalosta. Hän on kotoisin Iijärveltä. Siltala on ensimmäistä kertaa ehdolla saamelaiskäräjille.

17 Inka Kangasniemi, 41, on taiteen yo ja muotoilija Inarista. Hän on Inarin kunnanvaltuuston jäsen (Kokoomuksen listalla, sitoutumaton) ja elinvoimalautakunnan varapuheenjohtaja. Kangasniemi ei ole ennen ollut ehdolla saamelaiskäräjävaaleissa.

21 Kari Kyrö, 76, on inarilainen kalastaja ja eläkeläinen. Hän on Inarin kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja ja kuuluu muun muassa Suomen Hiihtoliiton liittovaltuustoon, Pohjois-Suomen Yhteismetsien hallitukseen, Inarinmaan lapinkyläyhdistyksen hallitukseen sekä Inarijärven seurantaryhmään. Kyrö on ensimmäisen kauden saamelaiskäräjäjäsen.

23 Teija Linnanmäki, 53, on filosofian maisteri, metsätalousinsinööri, inarinsaamen kielen aineenopettaja ja matkailuyrittäjä Nellimistä. Hän on ensimmäistä kertaa ehdolla saamelaiskäräjille.

24 Kirsti Kustula, 56, on poromies Ivalon Tolosesta. Hän on Tolosen kyläyhdistyksen puheenjohtaja. Kustula on ensimmäisen kauden saamelaiskäräjäjäsen ja saamelaiskäräjien elinkeino- ja oikeuslautakunnan varapuheenjohtaja.

26 Pirita Näkkäläjärvi, 41, on inarilainen kauppatieteiden maisteri, media- ja viestintätieteiden maisteri (MSc) ja yrityskauppaneuvonantaja. Hän on myös Suomen PEN-klubin johtokunnan jäsen sekä kieli- ja käännöskomitean puheenjohtaja. Näkkäläjärvi toimi Yle Saamen päällikkönä vuosina 2012–2016. Ennen sitä hän ehti olla yhdeksän kuukautta saamelaiskäräjien jäsen, hallituksen jäsen ja kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja vuonna 2012.

27 Marko Tervaniemi, 43, on insinööri ja vesihuoltopäällikkö Inarista. Tervaniemi pyrkii ensimmäistä kertaa saamelaiskäräjille.

28 Tauno Ljetoff, 36, on inarilainen poromies ja opettaja. Hän on saamelaiskäräjien oppimateriaalilautakunnan jäsen ja Oulun hiippakunnan saamelaistyön neuvottelukunnan jäsen. Hän ei ole ennen ollut ehdolla saamelaiskäräjille.

33 Anu Avaskari,63, on sosionomi ja päihdetyöntekijä Inarista. Hän on Inarin kunnanvaltuuston puheenjohtaja (Kokoomus), Lapin sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen ja Pohjois-Lapin kuntayhtymän hallituksen jäsen. Hän on ollut saamelaiskäräjien jäsen viimeiset neljä kautta vuodesta 2004 lähtien.

37 Aslak Pekkala, 46, on ivalolainen sairaanhoitaja ja rajavartija. Hän on Inarin kunnanvaltuuston jäsen (Kokoomus, sitoutumaton), tarkistuslautakunnan puheenjohtaja, sote-lautakunnan jäsen sekä Inarin ja Utsjoen yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsen. Pekkala on ensimmäistä kertaa ehdolla saamelaiskäräjävaaleissa.

Utsjoen ehdokkaiden joukossa on kaksi nykyistä edustajaa

3 Anne Nuorgam, 54, on oikeustieteiden kandidaatti ja juristi Utsjoelta. Hän on YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtaja ja Vetsikon kalastusosakaskunnan puheenjohtaja. Nuorgam on ollut saamelaiskäräjien jäsen vuodesta 2000 lähtien. Anne Nuorgam oli heistä, jonka syytteet luvattomasta kalastuksesta hylättiin kevättalvella Lapin käräjäoikeudessa. Hän vetosi oikeuteensa perintesen elinkeinon harjoittamiseen.

11 Asko Länsman, 54, on poromies ja yrittäjä Utsjoen Nuorgamista. Hän on Paliskuntainyhdistyksen hallituksen jäsen ja Saamelaispaliskuntien yhdistyksen puheenjohtaja. Länsman on ollut saamelasikäräjillä vuodesta 2008 lähtien, ensin kaksi kautta varsinaisena jäsenenä ja kuluvalla kaudella varajäsenenä.

13 Pentti Morottaja, 72, on utsjokelainen eläkeläinen ja alun perin kotoisin Inarin Piilolasta. Hän on Utsjoen seurakuntaneuvoston jäsen ja saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen. Morottaja on ollut ehdolla saamelaiskäräjille vuosina 2007 ja 2015.

18 Sammol Antti Lukkari, 47, on utsjokelainen opettajaopiskelija. Hän on Utsjoen kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsen sekä RKP:n puoluevaltuuston jäsen. Keväällä hän pyrki eduskuntaan RKP:n edustajana. Lukkari ei ole ennen ollut ehdolla saamelaiskäräjille.

29 Anni Koivisto, 27, on utsjokelainen sosiaalipoliittinen asiantuntija. Hän on Utsjoen kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsen. Koivisto oli kevään vaaleissa ehdolla eduskuntaan SDP:n edustajana. Hän on ensimmäistä kertaa ehdolla saamelaiskäräjille.

34 Veikko Porsanger, 68, on yrittäjä ja eläkeläinen Utsjoelta. Hän on Utsjoen kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsen (Kokoomus). Porsanger on istunut kaksi kautta saamelaiskäräjillä vuosina 2008–2015.

Enontekiöltä ehdolla on kolme nykyistä jäsentä

7 Ulla-Maarit Magga, 46, on sairaanhoitaja ja opettaja Enontekiöltä. Hän on toisen kauden saamelaiskäräjäjäsen.

10 Pigga Keskitalo, 47, on yliopiston tutkija ja dosentti sekä kasvatustieteiden tohtori. Hän on kotoisin Utsjoen Nuorgamista ja asuu Enontekiön Peltovuomassa. Keskitalo on Peräpohjolan Keskustanaisten hallituksen jäsen ja oli keväällä ehdolla eduskuntaan Keskustan edustajana. Pigga Keskitalo on ensimmäisen kauden saamelaiskäräjäjäsen.

19 Niko Valkeapää, 50, on Norjassa tunnettu artisti ja opettaja Enontekiöltä. Hänet on palkittu Norjan arvostetuimmalla musiikkipalkinnolla, spelleman-palkinnolla, vuonna 2003. Tällä hetkellä hän opiskelee alkuperäiskansatieteitä Tromssan yliopistossa. Hän on Norjan saamelaiskäräjien jäsen ja Saamelaisneuvoston Suomen jaoston jäsen. Hän on ensimmäistä kertaa ehdolla Suomen saamelaiskäräjille. Hän on ollut vihreiden edustajana ehdolla europarlamenttiin vuonna 2004 sekä eduskuntaan vuonna 2011.

31 Per-Oula Juuso, 39, on poromies ja kotoisin Käsivarren Karesuvannosta. Hän on Käsivarren paliskunnan hallituksen jäsen ja pyrki saamelaiskäräjille myös edellisissä vaaleissa.

35 Tuomas Aslak Juuso, 34, on poromies ja saamelaiskäräjien toinen varapuheenjohtaja Käsivarren Karesuvannosta. Kuluvan kauden lisäksi hän on ollut saamelaiskäräjien jäsen vuosina 2008–2011 sekä varajäsen vuonna 2015. Hän toimi Suomen Saamelaisnuoret -yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2009–2012.

Sodankylän ehdokkaista vain yksi on ollut aiemmin ehdolla

15 Jouni Kalevi Äärelä, 72, on eläkeläinen ja herrastuomari Sodankylästä. Hän on ensimmäistä kertaa ehdolla saamelaiskäräjille.

16 Matti Aikio, 39, on nykytaiteen maisteri ja taiteilija Vuotsosta. Hän on Saamelaistaiteilijoiden taiteellisen neuvoston johtaja sekä Saamelaisneuvoston kulttuurilautakunnan varajäsen. Aikio ei ole ennen ollut ehdolla saamelaiskäräjille.

20 Karen-Anni Hetta, 26, on vuotsolainen lääkäri. Hän on ensimmäistä kertaa ehdokkaana saamelaiskäräjävaaleissa.

30 Raimo Äärelä, 63, on kirvesmies ja herrastuomari Sodankylästä. Hän on Sodankylän kunnanvaltuuston jäsen (Vasemmistoliitto) ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja. Hän oli ehdolla saamelaiskäräjille vuoden 2011 vaaleissa.

36 Juha Petteri Alakorva, 45, on vuotsolainen lihanleikkaaja. Hän on ensimmäistä kertaa ehdolla saamelaiskäräjille.

Saamelaisalueen ulkopuolelta neljä uutta ja yksi vanha tekijä

9 Ida-Maria Helander, 30, on saamelaiskulttuurin ja pohjoissaamen kielen yliopisto-opiskelija. Hän on kotoisin Ivalosta ja hänen sukunsa on Tenojokivarresta. Helander toimi Suomen Saamelaisnuoret -yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2015–2017. Nykyään hän toimii yhdistyksen hallituksen neuvonantajana. Lisäksi hän on Suomen saamelaisten keskusjärjestön varapuheenjohtaja sekä Saamelaisneuvoston varajäsen. Hän ei ole ennen pyrkinyt saamelaiskäräjille.

14 Irja Seurujärvi-Kari, 71, on filosofian tohtori ja tutkija Helsingistä. Hän on kotoisin Utsjoen Karigasniemestä. Hän on Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseuran puheenjohtaja sekä saamen kielilautakunnan puheenjohtaja. Seurujärvi-Karia voi luonnehtia saamelaispolitiikan veteraaniksi. Hän on ollut saamelaiskäräjiä edeltäneen Suomen saamelaisvaltuuskunnan jäsen vuosina 1980–1996 sekä neljä kautta saamelaiskäräjäjäsenenä vuosina 1996–2011. Näistä kolme kautta hän toimi käräjien varapuheenjohtajana.

22 Kaisa-Mari Jama, 30, on liikuntatieteiden maisteri ja väitöskirjatutkija Helsingistä. Hän on kotoisin Pellosta ja hänen sukunsa on Inarin Kuivajärveltä. Jama on ensimmäistä kertaa ehdolla saamelaiskäräjille.

25 Hanna Guttorm, 47, on filosofian tohtori ja alkuperäiskansatieteiden tutkija Helsingistä. Hänen sukunsa on Tenojokivarresta. Hän on Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseuran jäsen ja ensimmäistä kertaa ehdolla saamelaiskäräjille.

32 Janne Hirvasvuopio, 29, on valtiotieteiden yliopisto-opiskelija Espoosta. Hänen sukunsa on Vuotsosta. Hän on ollut mukana Suomen YK-nuorten, Pohjola-Nordenin nuorisoliiton sekä Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten hallituksissa. Hän on ensikertaa ehdolla saamelaiskäräjävaaleissa.

