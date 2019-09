Tuore kouluterveyskysely: tyttöjen nuuskaaminen yleistyy hurjaa vauhtia – ammattikouluissa käyttö lähes kolminkertaistunut parissa vuodessa

Erityisesti ammattikoululaisten tyttöjen keskuudessa nuuskaaminen on yleistynyt nopeasti: kouluterveyskyselyssä 2017 nuuskaavansa kertoi vain 2,3 prosenttia, mutta nyt määrä oli jo 6,5 prosenttia.

Erityisesti ammattikoululaisten tyttöjen keskuudessa nuuskaaminen on yleistynyt nopeasti: kouluterveyskyselyssä 2017 nuuskaavansa kertoi vain 2,3 prosenttia, mutta nyt määrä oli jo 6,5 prosenttia. Antti Heikinmatti / Yle

Tyttöjä houkutellaan nuuskan pariin uusilla tuotteilla. Paikoin nuuskaamisen yleisyys on suorastaan räjähtänyt kasvuun.

Tuoreen kouluterveyskyselyn (siirryt toiseen palveluun) (THL) mukaan tyttöjen nuuskan käyttö on yleistynyt paikoin jopa räjähdysmäisesti. Erityisen nopeasti nuuskaaminen on yleistynyt ammattiin opiskelevien keskuudessa, mutta myös yläkouluissa tyttöjen nuuskaaminen on yleistynyt.

Kouluterveyskyselyn mukaan ammattikoululaisista tytöistä nuuskaa käytti päivittäin alle prosentti vuonna 2015. Toissavuonna luku oli 2,3 prosenttia ja tämän vuoden kyselyssä jo 6,5 prosenttia tytöistä kertoi nuuskaavansa päivittäin.

Kasvu on paikoin ollut hyvinkin jyrkkää: esimerkiksi Etelä-Karjalassa nuuskaavien tyttöjen osuus nousi kahden viime kouluterveyskyselyn välillä 2,4 prosentista 12,5 prosenttiin. Lapissakin nuuskaavien tyttöjen osuus yli kaksinkertaistui.

Kemiläinen hammashoitaja Annica Marjamaa Mehiläinen Länsipohja Oy:stä on tehnyt pitkään tupakkatuotteiden vastaista ennaltaehkäisevää työtä nuorten parissa. Hänen mukaansa tyttöjen nuuskankäyttö on viime vuosien ilmiö.

– Kun kysyn nuorilta onko nuuskan käyttökokemuksia, niin tyttöjen käsiä nousee ylös. Ja kun tätä työtä on pitkään tehnyt, niin se ei ole missään nimessä kuulunut tyttöjen juttuihin, Marjamaa sanoo.

Nikotiinipussit houkuttelevat tyttöjä nikotiinikoukkuun?

Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista tytöistä 2,4 prosenttia kertoo nuuskaavansa päivittäin. Kaksi vuotta sitten määrä oli 1,4 prosenttia.

Sen sijaan yläkoululaisten poikien nuuskaaminen ei ole kyselyn perusteella yleistynyt. Pojista 7,6 prosenttia ilmoittaa nuuskaavansa päivittäin.

Nuuskapussien rinnalle on viime vuosina tullut myyntiin huulen alle laitettavia pienempiä nikotiinipusseja.

Nuuskateollisuus kieltää, että niillä tavoiteltaisiin erityisesti nuoria ja naisia. Sosiaali- ja terveysministeriön mielestä tuotteiden kohderyhmää ovat muun muassa tytöt.

Myös hammashoitaja Annica Marjamaa on viime aikoina törmännyt ilmiöön työssään.

– Minusta täytyy olla ehdottomasti vakavissaan tämän ilmiön kanssa. Jos nuuskan käyttöön houkutellaan koolla eli pienemmillä pusseilla ja kauniilla rasioilla, niin onhan se huolestuttava asia, Marjamaa sanoo.

Nuuskaaminen on yleistynyt, mutta tupakointi puolestaan on vähentynyt viime vuosina yläkouluikäisten, lukiolaisten ja ammattikoululaisten keskuudessa.

Hammashoitaja Annica Marjamaan mukaan nuuskan käytön jäljet voivat näkyä jo niinkin nuorten kuin kuudesluokkalaisten suussa. Jutta Marjakaarto / Yle

Käytön merkit näkyvät jo kuudesluokkalaisen suussa

Marjamaan havainnon mukaan nuuskan käyttäjiä löytyy yhä nuoremmista ikäluokista. Tämä näkyy hänen mukaansa jo hammashoitolan vastaanotolla: nuuskan käytön vaikutukset ovat olleet nähtävissä jopa kuudesluokkalaisen pojan suusta.

– Satunnaisia kokeilijoita voi hyvinkin olla jo alakoululaisissa. Onneksi se ei ole hirveän yleinen trendi. Mutta täytyy myöntää, että tuntuuhan se pahalta kun niin nuoria kokeilijoita voi jo olla, kertoo Marjamaa.

Kouluterveyskyselyssä nelos-viitosluokkalaisista 3,1 prosenttia kertoo nuuskanneensa vähintään kerran. Määrä on kasvanut 2,8 prosentista.

Lapissa suunta on kuitenkin ollut alaspäin: muutos kouluterveyskyselyjen välillä oli 5,7 prosentista 5,2 prosenttiin. Ennaltaehkäisevällä työllä nuorten parissa on siis merkitystä.

Marjamaan mielestä ainakin alakoulun viidesluokkalaisille olisi jo syytä kertoa nuuskaamiseen ja tupakointiin liittyvistä asioista.

Annica Marjamaa on huomannut kouluilla vieraillessaan, että etenkin eräs nuuskaamiseen liittyvä asia kiinnostaa nuoria: nuuskaamisen vaarat.

– Nuorten tarkkaavaisuus lisääntyy heti, kun otetaan puheeksi se, kuinka pian nuuskan käyttäminen alkaa näkyä suussa. Ja kyllä nuoret jo aika hyvin tietävät, että nuuskan käyttäminen näkyy limakalvoilla lyhyenkin käytön jälkeen.

