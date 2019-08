Britannian edustajat alkavat jäädä pois suurimmasta osasta EU-kokouksia – Jättävät äänensä Suomen käytettäväksi

Britannian viranomaiset ilmoittivat eilen tiistaina, että maa ei enää lähetä edustajiaan kaikkiin EU-kokouksiin. Käytännössä Britannian edustajat ovat mukana enää alle puolessa EU:n kokouksista.

Brittihallituksen ilmoituksen mukaan maa osallistuu vain sellaisiin kokouksiin, joilla on sille kansallista merkitystä. Näitä ovat maan EU-eroon liittyvät asiat, itsehallinto, kansainväliset suhteet, turvallisuus ja talous, kertoo Britannian brexit-hallinto The Guardian-lehden (siirryt toiseen palveluun) uutisen mukaan.

– EU-kokouksiin kuluu valtavasti aikaa, koska itse kokoukset ovat vain jäävuoren huippu. Meidän työteliäät, huipputasoiset virkamiehemme käyttävät tuntikaupalla aikaa valmistautuen niihin, kertoi brexit-ministeri Steve Barcley.

Britannian opposition mielestä päätös jättää maan pimentoon tärkeistä asioista.

– Kuinka voit tietää tärkeistä asioista, jos et ole paikalla? Olemme yhä täysjäseniä ja kaikki päätökset koskevat meitä kalakiintiöistä digitaalisiin markkinoihin, sanoi liberaalidemokraattien EU-edustaja Catharine Bearder.

– Tämä vaikuttaa hiukan omalta maalilta, mutta tämä on sitten esimakua siitä, millaista on elämä EU:n ulkopuolella, sanoi nimettömänä pysyttelevä EU-virkamies The Guardianille.

Suomi käyttämään brittien äänioikeutta

Britannia siirtää EU-kokousten äänioikeutensa puheenjohtajamaa Suomen käytettäväksi. Asia ilmenee EU:n jäsenmaille lähetystä kirjeestä.

– Britannia pysyy sitoutuneena vilpittömään yhteistyöhön, eikä yritä estää EU:n toimintaa tänä aikana. Olemme kiitollisia puheenjohtajamaalle, että olette suostuneet käyttämään äänivaltaamme kokouksissa, joihin emme itse osallistu, kirjeessä sanotaan.

Lainsäädäntöneuvos Johannes Leppo vahvistaa Yleisradiolle, että valtioneuvoston kanslia on saanut Britannialta kyseisen kirjeen ja että Suomi aikoo toimia brittien toiveen mukaisesti.

Lepon mukaan menettely on EU-sääntöjen mukainen. Se ei edellytä erityisiä muodollisuuksia ja on itse asiassa melko yleisesti käytetty.

EU-kokouksissa tapahtuu välillä esimerkiksi niin, että jonkin maan ministeri ei voi lainkaan osallistua kokoukseen tai joutuu poistumaan sieltä ennen sen päättymistä. Tällöin maa voi tarvittaessa ilmoittaa etukäteen puheenjohtajalle kantansa, joka otetaan huomioon päätöstä tehtäessä.

EU-päätöksenteossa maiden kannat ovat muutenkin usein jo ennakkoon tiedossa tai Brysselissä olevat maiden pysyvät edustajat ovat sopineet asiat jo valmiiksi. Kokouksissa ei siis läheskään aina muodollisesti äänestetä ”nappia painamalla”, Leppo kertoo.

Suomi ei voi käyttää brittien äänivaltaa vastoin heidän tahtoaan, vaan britit voivat ilmoittaa jokaisesta asiasta erikseen, vastustavatko vai kannattavatko he tehtävää päätöstä.

Leppo huomauttaa, että jos kokoukseen on tulossa tärkeä asia, josta mahdollisesti vallitsee ristiriita, Britannian edustaja hyvin todennäköisesti saapuu paikalle ja osallistuu keskusteluun.

Käytännössä kokoukset sujuvat siten, että puheenjohtajamaa Suomi tarvittaessa ilmoittaa, mikä Britannian kanta on, eikä tämä useimmiten aiheuta mitään toimenpiteitä.

Poikkeukselliseksi Britannian nyt tekemän päätöksen tekee se, että Suomi joutuu "edustamaan" Britanniaa huomattavan paljon.

Britannia joka tapauksessa menettää puheoikeutensa jättämällä EU-kokouksia väliin. Varsinkin alemmalla tasolla kokouksissa käydään debattia ja väittelyä, jossa päätösluonnoksen sisältöä muokataan välillä huomattavasti. Tämän vaikutusmahdollisuuden Britannia nyt jättää käyttämättä.

