Laukaan villiintyneiden nautojen omistaja kertoo ahdingostaan – jäi vuosi sitten hoitamaan tilaa yksin, tilanne kärjistyi keväällä: "Meni jalat alta"

Laukaan Venhniällä on keväästä asti liikkunut noin 40 naudan lauma. Tilanne kärjistyi tiistaina, kun pihoihin ja tielle tunkeutuneet eläimet alkoivat olla vaaraksi sivullisille.

Nautojen kuljeskeluun ei ole puututtu aiemmin, sillä niillä ei katsottu olevan erityistä vaaraa. Nyt viranomaiset ovat arvioineet tilanteen uudelleen, ja katsovat eläinten olevan heitteillä.

Nimettömänä pysyttelevä tilan omistaja kertoo, että eläinsuojelukierre sai alkunsa varhain keväällä, kun valvontaeläinlääkäri teki tilalle yllätystarkastuksen.

Tilalta löytyi tarkastuksen yhteydessä kolme kuollutta lehmää. Tilallinen arvioi, että ainakin yksi eläimistä oli ollut kuolleena noin viikon ajan. Hän ei ollut saanut siirrettyä ruhoa yksin.

Tarkastus oli vain alkua. Valvontaiskun seurauksena tilalla vieraili useita viranomaistahoja. Tarkastuksen lopputuloksena tilalta kiellettiin tuotantoeläinten pito, ja karja määrättiin poistettavaksi, eli lopetettavaksi.

– Koin sen hyvin epäoikeoikeudenmukaiseksi, että koko karja piti poistaa nopealla aikataululla, omistaja sanoo.

Tilan omistajan mukaan tilalla oli alun perin yhteensä 100 eläintä, joista puolet oli pihatossa ja puolet ulkotarhassa.

Omistaja kertoo yhteistyön viranomaisten kanssa sujuneen kohtuullisen hyvässä hengessä, mutta lopputulokseen hän ei ole tyytyväinen. Hän olisi toivonut, että olisi voinut vähentää karjan määrää ja jatkaa karjan pitoa pihatossa. Hän kuitenkin ryhtyi toteuttamaan viranomaisten määräystä.

Toukokuun loppuun mennessä pihatto oli tyhjä, ja ulkotarhassa olevista eläimistä noin puolet oli saatu hävitettyä. Loput naudoista olivat irrallaan ja karanneet metsään.

"Eläinten myötä noin puolet tilan tuloista häviää"

Tilallisen mukaan aidatun metsäalueen koko on yhteensä 20 hehtaaria. Aitaus on ollut jo pidemmän aikaa huonossa kunnossa, sillä suurten nautaeläinten lisäksi aitaa rikkovat hirvet. Omistaja ei ole ehtinyt korjaamaan aitaa sitä mukaa, kun sitä on rikottu. Hän kertoo hoitaneensa tilaa aivan yksin reilun vuoden ajan ja jaksaminen on ollut koetuksella.

Eläintenpitokielto otti koville fyysisesti ja rahallisesti.

– Siinä meni jalat alta. Eläinten myötä noin puolet tilan tuloista häviää, tilallinen kertoo.

Valvontaeläinlääkäri ei kommentoi tilannetta, mutta vahvistaa tilallisen antamat tiedot.

Keski-Suomen Maa- ja metsätaloustuottajat kertovat ilmaisseensa huolensa kyseisen tilan tilanteesta viranomaisille jo keväällä. Yhdistyksen mukaan Laukaan nautalauman irtipääsyyn ja villiintymiseen liittyy viljelijän uupumus ja väsyminen niin ettei omasta arjesta pystytty enää huolehtimaan. MTK Keski-Suomi kuitenkin korostaa, ettei eläinten huono kohtelu ei ole koskaan hyväksyttävää.

Suurriistayhdyshenkilö eläinten lopettamisesta: "Toivottavasti siihen asti ei tarvitse mennä"

Tällä hetkellä tilan väki yrittää edelleen saada nautoja hallintaan. Tunnelma on kireä.

Naudat on määrätty lopetettaviksi, mutta ne yritetään saada kiinni elävinä. Nautojen kiinniottoa organisoiva suurriistayhdyshenkilö Jari Halttunen kertoo, että aitausta on valmisteltu jo tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Jos karja päädytään kuitenkin lopettamaan, mukaan on saatava iso joukko metsästyskykyisiä ja ampumataitoisia henkilöitä.

– Valmistaudumme myös siihen, mutta toivottavasti siihen asti ei tarvitse mennä. Kyse on isoista rahoista tuottajan puolelta. Pyrimme saamaan naudat pihattoon ja siitä teuraaksi, Halttunen kertoo.

Yhden ison sonnin rahallinen arvo on tilallisen mukaan 1500 euroa ja lehmien 800–1000 euroa. Kokonaisansiomenetys olisi näin ollen tässä tapauksessa 10 000–15 000 euroa.

Halttusen mukaan lopettaminen olisi ikävin vaihtoehto, eikä eläinten kiinni saamiselle ole asetettu takarajaa.

Suurriistayhdyshenkilö kuvailee laumaa araksi ja villiksi. Eläimet ovat olleet vapaana niin pitkään, että ne ovat villiintyneet. Ne eivät päästä lähelle, vaan pakenevat. Siksi myöskään nukuttaminen ei onnistu. Lauma on tarkoitus saada ohjattua kauempaa liikkumaan kohti aitausta. Mitä lähemmäs ihminen tulee, sitä nopeammin lauma juoksee.

– Kun lauma tulee kohti, niin niitä on väistettävä. Ne eivät taputtamisesta enää käänny, Halttunen muistuttaa.

Tiellä liikkuessaan lauma aiheuttaa riskin.

"Jos pakko on tappaa, niin liha pitää laittaa hyötykäyttöön, eikä haaskata"

Karanneiden kotieläinten kiinniottoon erikoistunut saarijärveläinen Pertti Hokkanen sanoo, että Laukaan tapauksessa olisi tärkeintä, ettei liha menisi hukkaan, eli poltettavaksi ongelmajätteenä. Niin käy, jos eläimelle ei voida tehdä paikan päällä asianmukaista lihantarkastusta.

– Jos pakko on tappaa, niin liha pitää laittaa hyötykäyttöön, eikä haaskata. Siitä minä en tykkää, Hokkanen sanoo.

Vaihtoehtona väläytetyn eläinten nukuttamisen ja sen avulla kiinni ottamisen kustannukset olisivat Hokkasen mukaan suuria, kun kyseessä iso lauma.

Tilanne on edelleen auki, ja ilta näyttää, miten operaatiossa edetään.

Hokkasen mukaan lauman arat ja villit yksilöt omaavat suurimman pakovietin. Jos ne onnistuvat viemään laumaa mukanaan, koko lauma villiintyy. Siksi kiinniotto-operaatioon osallistuvien tulisi muistaa yksi ohjesääntö.

– Jos ensimmäisenä vastaan tulleita eläimiä ammutaan, niin silloin ammutaan ne, jotka luottavat eniten ihmisiin. Arat ja villeimmät yksilöt tulisi poistaa joukosta ensin.

– Toivoisin, että operaatio sujuisi ilman vahinkoja tai hysteriaa, eikä eläinten liha päätyisi Honkajoelle polttoon.

Kerromme pian lisää.