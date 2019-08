Liiketunnistin voi paljastaa, pärjääkö muistisairas vanhus vielä kotona – Kokkola otti hoitajat mukaan kehitystyöhön

Toiveena on, että vanhus voisi asua tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään, mutta turvallisesti.

Kokkolassa on alkanut kolmivuotinen hanke, jossa selvitetään liiketunnistimien ja ovianturien hyötyä muistisairaiden hoidossa. Kokeilua on tehty jo pienimuotoisesti palvelutalossa, mutta nyt ensimmäiset tunnistimet on asennettu kotihoidossa olevien vanhusten asuntoihin.

Samalla joudutaan ottamaan käyttöön uutta teknologiaa, sillä ikäihmisten kotona ei useinkaan ole verkkoyhteyttä. Tarkoitus on laajentaa tutkimus 40 kotiin, jotta tietoa saadaan kattavammin.

Jokaiseen huoneeseen asennetaan liiketunnistin, lisäksi ulko-oveen tuleva magneettikytkin kertoo, milloin ovi on avattu. Näin kerätään tietoa siitä, kuinka asukas liikkuu vuorokauden eri aikoina – erityisesti yöaikaan, joka on yksin asuvalla kriittisintä aikaa.

– Vielä kotona asuvilla muistisairaus on usein alkuvaiheessa. Jos yöt menevät hyvin, on paremmat mahdollisuudet pärjätä kotona. Ja tärkeää on, että pystyisi selviytymään tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään, sanoo tutkija Jukka Määttälä Yliopistokeskus Chydeniuksesta.

Palvelutalossa tehdyn seurannan avulla pystyttiin jo varmistamaan muutaman osalta, että yksin asuminen on vielä turvallista. Yhdessä tapauksessa taas kävi ilmi, että asukas tarvitsee jo ympärivuorokautista hoivaa.

Tiedosta hyötyä hoitohenkilökunnalle

Vastaavia sovelluksia on käytössä ja testissä muuallakin, mutta Kokkolassa tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä hoitajien kanssa. Kertyvästä tiedosta rakentuu hoitajille näkymä siitä, miten vanhus pärjää kotona hoitokäyntien ulkopuolella.

Saatava tieto voi tuoda esiin tarpeita muuttaa hoitotyön arkea tai toimintatapoja. Dataa on kuitenkin saatava riittävästi.

Kyseessä ei ole ensisijaisesti hälytysjärjestelmä, joka hälyttäisi esimerkiksi muistisairaan ulko-oven avautuessa. Sellainenkin olisi kuitenkin teknisesti mahdollista.

Liiketunnistimien avulla saadaan tietoa vanhuksen liikkeistä myös yöaikaan. Jo palvelutalossa tehdyssä seurannassa huomattiin muun muassa, että kesäisin yöt olivat rauhattomampia kuin talvella. Yliopistokeskus Chydenius

Tarvittavaa teknologiaa on kehitetty Kokkolassa jo vuosia, ja tähtäimessä on sekä toimintavarma että edullinen systeemi. Esimerkiksi huoltoväli halutaan mahdollisimman pitkäksi, jotta kustannukset pysyvät maltillisina.

Kehitystyötä tehdään yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluyhtymä Soiten kanssa. Tutkija Jukka Määttälä sanoo, että tavoitteena on järjestelmä, johon on varaa.

– Tätä on lähdetty rakentamaan kaikin tavoin niin, että työssä olisi järkeä. Ei tehdä jotain hienoa ja kallista, joka ei olisi realistinen ottaa käyttöön.

