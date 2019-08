Vaasan kaupungin yt-neuvottelut päättyivät: 25 irtisanotaan – henkilötyövuosia vähenee 145

Vaasan kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Niiden lopputuloksena kaupungin henkilöstö vähenee 145 henkilötyövuodella vuoteen 2021 mennessä. Yt-neuvottelujen käynnistyessä huhtikuussa tavoitteena oli 9 miljoonan euron säästöt, mikä tarkoitti noin 237 henkilötyövuotta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kaupungin tiedotteen mukaan henkilöstösuunnittelulla saadaan aikaan noin 5,5 miljoonan euron säästöt ja muilla toimenpiteillä säästöjä kertyy noin 3,5 miljoonaa euroa. Irtisanottavia palvelussuhteita on enintään 25 vuoden 2021 loppuun mennessä. Siitä, keitä irtisanomiset koskevat, ei ole tehty vielä päätöksiä.

– Neuvotteluissa säästöjä haettiin ensisijaisesti muilla keinoilla kuin irtisanomisilla, esimerkiksi henkilöstöhallinnollisilla toimenpiteillä, eläköitymisillä sekä töiden ja palveluverkon uudelleenjärjestelyillä. On valitettavaa, että neuvotteluissa jouduttiin kuitenkin päätymään irtisanomisiin, mikä on raskas, mutta talouden kannalta välttämätön päätös, kertoo tiedotteessa vs. henkilöstöjohtaja Jyrki Sydänoja.

Mikäli säästötavoitteisiin ei päästä, varaudutaan myös 1-3 päivän lomautuksiin vuosina 2020 ja 2021.

Kaupunginjohtaja Tomas Häyryn mukaan kaikki ne lakisääteiset palvelut, joita kunnan tulee antaa asukkailleen, säilyvät edelleen Vaasassa. Säästöt koskevat harkinnanvaraisten palveluiden vähentämistä tai niistä luopumista.

– Meille on tärkeää pitää huolta oman henkilökunnan jaksamisesta. Vaikka palvelut Vaasassa säilyvät edelleen hyvällä tasolla, selvää on, että irtisanomiset ja säästöt näkyvät palveluissa ja vaikuttavat meistä jokaisen arkeen, sanoo Häyry.

Yhteistoimintaneuvottelujen tulosta käsitellään Vaasan kaupunginhallituksessa ensi maanantaina 26.8.

