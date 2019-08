Kiinaan piti lähteä yksi juna viikossa – yllättäen selvisi, että tänä vuonna niitä onkin mennyt vasta viisi: ''En lähtisi vetämään ranteita auki''

Kouvolan kaupunginvaltuutetut saivat maanantaina kuulla, että Kiinan-junaliikenne on ollut huomattavasti oletettua vähäisempää. Kun ensimmäinen tavarajuna lähti Kouvolasta Kiinan Xi'aniin lähes kaksi vuotta sitten, vuoroista kaavailtiin jopa viikottaisia.

Tänä vuonna junia on kuitenkin lähtenyt vasta viisi.

– Kyllähän se yllätti. Ei meillä ollut mitään tietoa siitä, ettei junayhteys olekaan toiminut sillä potentiaalilla tai oletuksella, mitä meidän on annettu ymmärtää. Tai ehkä emme ole vain osanneet kysyä – olemme olettaneet, että junat menevät, niin kuin oli suunnitelmat, toteaa Kouvolan suurimman valtuustoryhmän SDP:n puheenjohtaja Outi Kasurinen.

Kasurinen uskoo, että asiaa tullaan käsittelemään sekä SDP:n seuraavassa ryhmäkokouksessa, että ryhmäpuheenjohtajien kokouksessa.

– Jotenkin sitä kyllä luottaa, että valtuutettuja informoidaan myös, jos jokin asia ei mene, kuten on suunniteltu.

Konttijuna lähdössä Kouvolasta Kiinan Xi'aniin. Juulia Tillaeus / Yle

Syynä junaliikenteen kuihtumiseen on operaattorikumppanin vaihtuminen, jonka vuoksi junia ei muutamaan kuukauteen kulkenut ollenkaan.

Maanantain tiedonantokokouksessa asiaa kaupunginvaltuustolle esitteli elinkeinoyhtiö Kinnon toimitusjohtaja Martti Husu.

– Tunsin pienen piston sydämessäni. Olemme keväästä saakka omassa hallituksessamme puhuneet, että järjestetään valtuustoryhmille vapaamuotoisia tiedotustilaisuuksia. Ne olisi vain pitänyt järjestää aikaisemmin, toteaa Husu.

Kiinan-junayhteys on yksi Kouvolan kärkihankkeista. Vaikeuksista huolimatta valtuutetuilla riittää kuitenkin yhä uskoa junayhteyden tulevaisuuteen.

''En vielä lähtisi vetämään ranteita auki''

Puheenjohtaja Matti Lindholm kertoo, että kokoomuksen valtuustoryhmässä asiaa ei ole vielä puitu. Lindholm suhtautuu asiaan rauhallisesti, vaikka tänä vuonna kulkeneiden junien vähäinen määrä oli hänellekin negatiivinen yllätys.

– Itse en ole Kinnon hallituksessa, enkä ole odottanutkaan, että minun täytyisi ihan perusvaltuutettuna olla ihan kaikista juna-aikatauluista tietoinen. Edelleen uskotaan hankkeeseen, ja toivotaan, että se ottaa tuosta entistä enemmän tuulta alleen, sanoo Lindholm.

Tavarajunat kulkevat Kouvolasta Kiinaan Kazakstanin kautta. Pyry Sarkiola / Yle

Lindholm ei koe, että tietoa olisi suuremmin pimitetty valtuutetuilta.

– Uskon, että Kinnon johdossa ja hallituksessa on oltu asiasta tietoisia, ja he ovat kuitenkin ne, jotka projektista ja muun muassa junien liikkumisesta ovat enemmän vastuussa. Mielestäni tässä tehdään kärpäsestä härkänen. En vielä lähtisi vetämään ranteita auki.

Matti Lindholm kuitenkin uskoo, että asiasta tullaan vielä keskustelemaan.

– Tämä on kaupungille niin merkittävä hanke, että tietysti siitä koko ajan keskustellaan. En kuitenkaan näe, että maanantainen tiedonantokokous olisi jotenkin dramaattisesti antanut aihetta miettiä jotain uusia ratkaisua. Juna puksuttaa eteenpäin edelleen.

''Olisi ollut hyvä tietää''

Myös keskustan valtuustoryhmässä yllätyttiin junien määrästä. Ryhmä on puheenjohtaja Kimmo Jokirannan mukaan jo päättänyt järjestää asiasta sisäisen neuvonpidon, johon osallistuu luottamushenkilöitä, virkamiehiä ja Kinnon väkeä.

Jokiranta uskoo, että vastaava kokous tullaan järjestämään myös laajemmalla kokoonpanolla.

– Kyllä olisimme toivoneet, että meille olisi kerrottu aikaisemmin asiasta. Tiedonkulun pitää kyllä tapahtua nopeammin näissäkin asioissa. Välttämättähän yhtiöiden ei pidä kertoa kaikkia tapahtumia, mutta tämä nyt olisi näin äkkiseltään tuntunut sellaiselta, joka olisi kyllä ollut hyvä tietää. Valtuutetuilla pitäisi olla paras mahdollinen tieto kaiken aikaa saatavilla – myös sellainen tieto, jota valtuutetut eivät osaa kysyä.

Myös Jokirannalla riittää uskoa junayhteyden tulevaisuuteen.

– Tämä on näitä järjestelmän ylösajoja, joille emme oikein voi mitään. Uskomme, että tämä vielä lähtee rullaamaan tästä hyvin.

Vientireitti Kouvolasta rautateitse Xi'aniin. Yle Uutisgrafiikka

Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen ei hänkään tiennyt, että Kiinan-junia on tänä vuonna mennyt vain viisi. Hän ei kuitenkaan halua alkaa osoittelemaan tai syyttelemään elinkeinoyhtiö Kinnoa millään tavalla.

– Nyt taas nähtiin, että yleensäkin kaikista asioista, joissa yhteiskunta on mukana, pitäisi tiedottaa mahdollisimman hyvin. Mutta siinä on se ongelma, kun mukana on myös yrityksiä. Kinno joutuu tietysti vähän pelaamaan, että miten se kertoo nämä asiat ja missä vaiheessa.

– Toivon, että Kinno tiedottaa meitä tiheämmin, ja pitää meitä ajan tasalla tästä asiasta. Uskoisin, että näin tulee tapahtumaan, sanoo Helminen.

Myös Helminen uskoo yhä Kiinan-junayhteyden tulevaisuuteen.

– Olen ensisijaisesti nähnyt asian niin, että nämä ovat niitä käynnistystoimenpiteitä, jotka nyt ovat menossa. Haluan ainakin uskoa, että nämä asiat saadaan toimimaan.

Pitkäjänteistä työtä

Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva kertoo olleensa tietoinen siitä, että junia on kulkenut suunniteltua vähemmän. Hän haluaa kuitenkin nostaa esille asian positiivisia puolia.

– Positiivisia kokemuksia on saatu siitä, että yhteydet ovat toimineet, kuten pitääkin. Logistiikkayritykset tekevät pitkän tähtäimen ratkaisuja omien sopimustensa puitteissa, ja asia voi kääntyä hyvinkin nopeasti siihen, että kuljetuksia on runsaasti, toteaa Portaankorva.

Portaankorva näkee, että Kiinan- tai ylipäätään kansainvälisten junayhteyksien kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jossa tulee välillä onnistumisia, ja välillä haasteita vastaan.

– Olemme terminaalihankkeen rakentamisen puolessa välissä siinä mielessä, että suunnittelu on käynnistetty jo vuonna 2016, ja hanke valmistuu vuoden 2022 lopussa. Valmiudet vastaanottaa toimijoita ja suuria kuljetusmääriä realisoituvat vasta vuosien 2022-2023 vaihteessa, toteaa Portaankorva.

Terminaalihankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 39,3 miljoonaa euroa. Kustannuksista valtaosan, noin 27 miljoonaa euroa maksaa Kouvolan kaupunki, ja valtio noin 4,4 miljoonaa. Loput rahoituksesta saadaan EU-tukena.