Nuorten nuuskan käyttö lisääntyy ja nuuska on entistä vahvempaa – "Ei monilla vanhemmilla ole mitään käsitystä tästä tavarasta"

Raumon koulussa Torniossa kerättiin viime keväänä reilun kahden kuukauden aikana pussillinen tyhjiä nuuskarasioita. Suurimassa osassa rasioista on ollut nimenomaan vahvaa nuuskaa.

Raumon koulussa Torniossa kerättiin viime keväänä reilun kahden kuukauden aikana pussillinen tyhjiä nuuskarasioita. Suurimassa osassa rasioista on ollut nimenomaan vahvaa nuuskaa. Laura Valta / Yle

Samalla kun nuoret ovat vähentäneet 2000-luvulla muiden päihteiden käyttöä on nuuskan käyttö lisääntynyt.

Viimeisen viiden vuoden aikana nuorten nuuskaaminen on kuitenkin muuttunut. Nuorten käyttämä nuuska on nimittäin entistä vahvempaa.

– Tämä näkyy selvästi alle kolmekymppisten nuuskaamisessa, kertoo ehkäisevää päihdetyötä tekevä Saija Himanka nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamosta.

Himanka on työssään kohdannut nuoria, jotka haluaisivat lopettaa nuuskaamisen. Se on kuitenkin vaikeaa, koska vahvojen nuuskien nikotiinimäärä on niin suuri, että esimerkiksi nikotiinipurukumi ei riitä vieroittamiseen.

– Ei monilla vanhemmilla ole mitään käsitystä tästä tavarasta. Monet vanhemmat ajattelevat, että on parempi nuuskata kuin polttaa tupakkaa. He eivät kuitenkaan tiedä, kuinka vahvasta nuuskasta on kyse, Himanka toteaa.

Perinteisessä nuuskassa grammaa kohden on noin 8–10 milligrammaa nikotiinia. Nuorten suosimassa Oden's-nuuskassa – tai tutummin "denssissä" – nikotiinia on kuitenkin 22 milligrammaa yhden gramman painavaa nuuskapussia kohden.

Yksi vahvimmista Suomessa käytetyistä nuuskista on Siberia. Siinä nikotiinia on jopa 42 milligrammaa.

– Tapaamani aikuiset nuuskaajat kertoivat silloin, kun nämä kaikista vahvimmat nuuskat tulivat, että heiltä lähti jalat alta ja päässä surisi, Himanka kertoo.

Himangan mukaan vahvoista nuuskista on tullut entistä yleisempää viimeisen parin vuoden aikana.

Tilastoja ilmiöstä ei vielä löydy, mutta Himangan kokemuksen mukaan 80 prosenttia hänen tapaamistaan nuorista nuuskaajista käyttää nimenomaan vahvaa nuuskaa.

Tuotteet suunnattu erityisesti suomalaisille

Himangan mukaan vahvat nuuskat eivät ole Ruotsissa suosittuja. Niitä myydäänkin lähinnä Suomen vastaisen rajan läheisyydessä.

– Sitä saa ostettua helposti Haaparannasta laatikoissa. Vahvat nuuskat ovat myös Ruotsissa halpoja, joten Suomessa myyjät saavat niistä suurimmat voitot, Himanka avaa.

–Vahvan nuuskan laatu ei ole monien nuuskaajien mielestä myöskään hyvä. Se on periaatteessa halpistuote.

Suomalaisille myydään siis nuuskaa, joka ei kelpaa edes ruotsalaisille.

Kuvakaappaus nuuska-arvioihin ja -keskusteluun keskittyneeltä nuuskaaja.com-sivustolta. "Suosituimmat tänään" -osiossa näkyvät nuuskat sisältävät kaikki yli 20 milligrammaa nikotiinia annosta kohden.

Hyvänä esimerkkinä suomalaisille suunnatusta nuuskasta toimii AG Snusin valmistama Sisu Extreme -nuuska. Nuuskapurkissa on leijonavaakuna Suomen väreissä.

Vaikea kuvitella, että tuote olisi kohdennettu ruotsalaisille nuuskaajille.

"V***u ku sätii"

Nuoret ovat tunnetusti aktiivisia tekemään Youtubeen erilaisia testausvideoita. Monilla videoilla testataankin vahvoja nuuskia.

Näillä videoilla käytetään aktiivisesti sanaa "sätiminen". Nuuska siis sätii. Mitä se tarkoittaa?

Videoista päätellen nuuska polttaa huulen alla. Tämän jälkeen alkavat kehon muut fysiologiset vaikutukset, tärinä ja heiluminen.

Nuuskan sätiessä videoiden nuoret tuntuvat myös höpöttävän paljon ja sanat menevät monella solmuun. Jotkut myös kuvailevat olotilaa humaltuneeksi.

Youtubeen tuntuu syntyneenkin vahvan nuuskan ympärille rakentunut meemikulttuuri. Näitä videoita löytää esimerkiksi hakusanoilla "denssi" ja "sätii".

Aivot narikkaan?

Vahva nuuska ei ainoastaan aiheuta heilumista ja tärinää. Nikotiini vaikuttaa erityisen voimakkaasti nuorten aivoissa.

– Nikotiinin lyhytkestoinen mielihyvävaikutus korostuu, koska aivojen kehitys on vielä kesken. Riippuvuudelle altistavat muutokset pääsevät tapahtumaan huomaamatta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija Hanna Ollila.

– Nikotiini myös nostaa tilapäisesti sydämen sykettä ja verenpainetta. Hyvin vahvaa nuuskaa käytettäessä sydän ja koko verenkiertoelimistö joutuvat kovan rasituksen alle.

Vahvistamon Saija Himangan mukaan koulukyselyissä ja terveystutkimuksissa pitäisikin eritellä miedot ja vahvat nuuskat.

– Me puhumme tässä kahdesta eri asiasta. Erot nikotiinimäärissä ovat niin valtavat. Lisäksi hoitopuolella pitäisi alkaa miettiä, miten vieroitamme nämä nuoret, Himanka huokaa.

Jutun keskustelumahdollisuus on auki klo 22.00 saakka.

Lue lisää:

Jo alle 14-vuotiaita nuuskakoukussa – lasten ja nuorten nuuskan käyttö riistäytynyt käsistä

Värikkäästi pakatut nikotiinipussit houkuttelevat nuoria ja naisia – maahantuonti kasvaa Suomessakin, mutta se voi olla rikos