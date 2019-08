Syöpäleikkauksesta toipuva Sari Essayah jatkaa KD:n johdossa, punnitsi puolueen toiveet ja oman jaksamisen: Hoidot jatkuvat, suhtaudun optimismilla

Kristillisdemokraatteja neljä vuotta johtanut kansanedustaja Sari Essayah säikäytti puolueväen elokuun alussa. Rintasyöpään sairastunut Essayah kertoi harkitsevansa jatkoaan puoluejohtajana.

Essayahin ilmoitus kiihdytti liikehdintää puolueen kentällä. Kansanedustaja ja kristillisdemokraattien kolmas varapuheenjohtaja Sari Tanus ilmoitti runsas viikko ennen puoluekokousta, että hän asettuu jälleen ehdolle varapuheenjohtajaksi.

Tanus ennakoi, että jos Essayah vetäytyy puheenjohtajan paikalta, niin seuraaja valitaan todennäköisimmin puolueen kansanedustajien joukosta. Vaihtoehdoiksi hän listasi (siirryt toiseen palveluun) itsensä lisäksi Peter Östmanin, Päivi Räsäsen ja Antero Laukkasen.

Viime kevään eduskuntavaalien jälkeen eduskuntaryhmän johtoon valittu Räsänen johti kristillisdemokraatteja ennen Essayahia vuosina 2004–15. Östman toimi eduskuntaryhmän johdossa vuosina 2011–2019.

Essayah: Toipuminen sujunut hyvin

Essayah puhalsi puheenjohtajapelin poikki ilmoittamalla kolme päivää Tanuksen tiedotteen jälkeen, että hän hakee Oulun puoluekokouksesta jatkokautta puoluejohtajana.

– Erittäin paljon on puolueväeltä tullut toiveita, että pystyisin jatkamaan. Tietenkin tässä tilanteessa puntaroin ennen kaikkea omaa toipumista ja sitä, että pystyn sitten toimimaan tässä tehtävässä, Essayah kertoo päätöksensä perusteista.

Sari Essayah kertoo, että rintasyöpäleikkauksesta toipuminen on edennyt hyvin. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Essayah viestitti, että Kuopiossa tehty leikkaus onnistui eikä syöpä ole levinnyt. Myös toipuminen leikkauksesta on Essayahin mukaan sujunut hyvin.

– Jatkohoidoista päätetään myöhemmin ja ne alkavat syksyllä. Palaan töihin eduskuntaan syyskuun alussa, kun eduskunnan istunnot alkavat. Suhtaudun optimistisella, hyvällä mielellä tulevaisuuteen. Essayah sanoo.

Essayah kiitollinen lähimmäisten tuesta

Essayah kiittää sairauden aikana saamastaan laajasta tuesta.

– Valtava rohkaisun määrä on ollut kantava voima. Tiedän, että valtava joukko ihmisiä on rukoillut puolestani. Monet ovat laittaneet viestiä, että heidän seurakunnissaan on muistettu minua rukouksissa.

– Täysin tuntemattomat ihmiset ovat kertoneet omista syöpä- tai muista sairauksistaan ja niistä selviämisistä. Viestien määrä on ollut ihan valtava ja niistä kaikista olen ihan äärimmäisen kiitollinen, Essayah kertoo.

Perheen tuki on ollut erityisen tärkeää.

– Kyllä tässä erityisesti haluan kiitosta antaa puolisolle ja koko perheelle. Läheisten tuki on todella tärkeää kaikissa tilanteissa, mutta ennen kaikkea tämän kesän aikana se on ollut tosi, tosi, tosi tärkeää, Essayah kuvaa tunteitaan.

Puoluejohdon tehtävät kiinnostavat edustajia

Pian Essayahin jatkoilmoituksen jälkeen kansanedustaja Peter Östman tiedotti, että hän asettuu ehdolle puolueen varapuheenjohtajaksi. (siirryt toiseen palveluun)

– Varapuheenjohtajana haluan osaltani auttaa Sari Essayahia ja KD-puoluetta menestymään kuntavaaleissa, Östman ilmoitti.

Essayah ei ole huolissaan siitä, että kristillisdemokraateissa valta olisi keskittymässä, vaikka eduskuntaryhmän jäsenet ovat nyt valtaamassa myös puoluejohdon.

– On erittäin hyvä, että siellä on iso joukko hakemassa varapuheenjohtajaksi ja siinä joukossa on paljon osaamista ja kokemusta puolueorganisaatiosta. Tämä on pelkästään vain positiivinen ja hyvä asia, Essayah korostaa.

Essayah puolustaa Räsäsen sananvapautta

Entinen puoluejohtaja ja entinen ministeri Päivi Räsänen palasi keväällä kristillisdemokraattien eturiviin, kun hänet valittiin eduskuntaryhmän johtoon.

– Vaalien jälkeen Peter Östman sanoi, että hän on ollut kahdeksan vuotta eduskuntaryhmän puheenjohtajana, ja nyt olisi varmaan ihan hyvä hakea taas uutta henkilöä paikalle. Päivi oli valmis tarttumaan siihen toimeen, Essayah kertoo valinnan taustoista.

Essayah on tyytyväinen, että Räsäsellä riittää vielä seitsemännen kauden kansanedustajana virtaa ja halua toimia puolueen eteen.

Kesällä otsikoihin nousi Räsäsen Pride-twiittiin kohdistuva poliisitutkinta. Poliisin mukaan Räsäsen kirjoitusta voidaan pitää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä loukkaavana.

Essayah korostaa, että Räsänen on esiintynyt Pride-kannanotoissaan nimenomaan oman kirkkokuntansa jäsenenä ja myös kirkollisena vaikuttajana.

– Me emme puolueessa käsittele kirkkokuntien asioita, vaan Päivi on tässä roolissaan toiminut. Hän on toteuttanut omaa sananvapauden ja myöskin vakaumuksen vapauttaan, mikä meillä Suomessa on perinteisesti ollut kyllä hyvin laaja ja tästä näkökulmasta hän on toiminut, Essayah puolustaa Räsäsen toimintaa.

Puoluejohtaja Sarin Essayah ja ryhmäjohtaja Päivi Räsänen muodostavat KD:n oppositionyrkin. Pekka Sipola / AOP

Essayah palaa vielä keskusteluun sukupuolineutraalista avioliitosta.

– Olemme halunneet tuoda suomalaisessa yhteiskunnassa esille uskonnonvapauden tärkeyden. Esimerkiksi, jos ajatellaan avioliittokysymystä, niin meille on tärkeää, että kirkkokunnat saavat itse päättää oman avioliittokäsityksensä pohjalta muun muassa sen, ketä he vihkivät ja ketä eivät, Essayah linjaa.

Essayah: "Saadut paikat ja harmin paikat"

Puoluejohtaja Essayahin mielestä kristillisdemokraattien tulevaisuus näyttää valoisalta. Essayah iloitsee puolueen nuorisojärjestön jäsenmäärän kasvusta, ja Oulun puoluekokoukseen (siirryt toiseen palveluun) on tulossa reilut 400 osallistujaa.

Eduskuntaryhmässä jatkavat kuitenkin tutut naamat. 52-vuotias Essayah on edelleen ryhmän nuorin.

Vaikka viime kevään eduskuntavaaleissa ei tullut lisäpaikkoja, niin Essayah on tyytyväinen äänimäärän kasvuun. Kuntavaaleista alkanut nousu jatkui ja äänisaalis kasvoi (siirryt toiseen palveluun) vuoden 2015 vaaleista yli 15 000 äänellä

– Siellä oli saadut paikat ja harmin paikat. Meillähän jäi kaksi paikkaa 600 äänen päähän. Toinen harmin paikka oli Kaakkois-Suomi ja toinen Varsinais-Suomen vaaliliitto, jossa jäätiin täpärästi rannalle, Essayah harmittelee vaalijärjestelmän oikkuja.

Toukokuun eurovaaleissa (siirryt toiseen palveluun) äänimäärä hieman tippui vuoden 2014 vaaleista ja paikka Euroopan parlamentissa jäi haaveeksi.

Perussuomalaiset korjasivat sadon

Kristillisdemokraatit olivat Varsinais-Suomessa vaaliliitossa perussuomalaisten kanssa, ja Essayah harmittelee, että vaaliliiton viimeinen paikka lipsahti (siirryt toiseen palveluun) perussuomalaisille. Vaaliliitto perussuomalaisten kanssa nosti Essayahin vuonna 2009 viideksi vuodeksi Euroopan parlamenttiin.

Perussuomalaiset ovat pystyneet räjäyttämään pankin jo kolmissa eduskuntavaaleissa, mutta Essayah ei ole kateellinen

– En koskaan ajattele, että minkään puolueen vaalimenestystä pitäisi kadehtia. On pidettävä huolta siitä, että tekee omaa vaalityötä hyvin ja keskittyy siihen. Omalla ohjelmalla ja omilla tavoitteilla haetaan menestystä, Essayah linjaa.

Sari Essayah vakuuttaa, että KD tekee räväkkää oppositiopolitiikkaa. Sanders Ilves / AOP

Essayahin mukaan kristillisdemokraatit eivät vilkuile oppositiossa perussuomalaisten suuntaan.

– Ei perussuomalaisten tai kokoomuksen olo oppositiossa ole se, mikä sparraa oppositiopuoluetta, vaan ennen kaikkea se hallituspolitiikka, Essayah asemoi kristillisdemokraatteja syksyn poliittiseen keskusteluun.

Oppositiossa paukut Rinteen hallitusta vastaan

Essayah uskoo, että tällä vaalikaudella kristillisdemokraattien on helppo osua hallitukseen. Viime vaalikaudella Juha Sipilän (kesk.) keskustaoikeistolainen hallitus oli KD:lle vaikeampi pala.

– Nyt meillä on ideologisesti hyvin vasemmalla oleva, osin myös hyvin liberaali hallitus, ja talouspolitiikaltaan hataralla pohjalla oleva hallitus, niin kyllähän se antaa oppositiossa paremman asetelman tehdä vahvaa oppositiopolitiikkaa, Essayah luonnehtii politiikan asetelmia.

Essayah hämmästelee Antti Rinteen (sd.) viiden puolueen hallituksen riitaisia alkutahteja.

– Tuntuu, että ei oikein vieläkään ole selvä, mitä siellä Säätytalolla sitten loppujen lopuksi tuli oikeastaan sovittua, Essayah virittelee oppositioasentoa.

Kristillisdemokraattien johdon liipasimella on erityisesti hallituksen talouspolitiikka.

– Kyllähän se on hyvin hataralle pohjalle rakennettua. Etenkin nyt tässä tilanteessa, kun jo maailman taloudessa suhdanteet ovat selkeästi kääntyneet ja nyt viimeisimmät luvut osoittavat, että myös Suomen taloudessa suunta on kääntynyt.

–Ja kun koko tämä talouspolitiikka on rakennettu pitkälti näihin työllisyystavoitteisiin, niin herääminen todellisuuteen voi kyllä olla sitten karu, Essayah ennustaa kauppatieteiden maisterin varmuudella.

Opposition kisa ei jää vain Jussi Halla-ahon (ps.) ja Petteri Orpon (kok.) kaksintaisteluksi. Areenalle pyrkii myös KD:n kaksikko: Essayah ja Räsänen.