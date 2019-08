Ilmakitaristit ympäri maailman tulevat Ouluun – suomalaisia MM-kisat eivät kiinnosta

Kymmenvuotias, pellavapäinen poika pomppii lavalla koulupuvussa ja soittaa ilmakitaraa AC/DC:n tahtiin. Pukeutumistyyli on lainattu yhtyeen kitaristi Angus Youngilta ja häneltä on nyysitty taiteilijanimikin, Little Angus.

Aapo Rautiota naurattaa katsoa vanhaa uutisklippiä omasta esiintymisestään ilmakitaransoiton maailmanmestaruuskisojen karsinnoista lähes kymmenen vuoden takaa. Hän katsoo videota muutamaa päivää ennen tämän vuoden karsintoja. Katso Raution reaktio alla olevalta videolta.

Aapo Rautio osallistui ensimmäistä kertaa Ilmakitaransoiton MM-kisoihin vuonna 2010. Rautio kertoo, että vanhan uutisvideon näkeminen herätti nostalgisia tunteita.

Tuon esiintymisen jälkeen pikkupoika on kasvanut 157-senttistä kitaraidoliaan kolmisenkymmentä senttiä pidemmäksi ja musiikkimakukin on muuttunut, mutta rakkaus ilmakitarointiin säilynyt. Vuosien aikana monien muiden suomalaisten kiinnostus lajiin on kuitenkin hiipunut, ja emämaa on taantunut taka-alalle.

Tänä vuonna Raution lisäksi finaalipäivää edeltävässä mustien hevosten karsinnassa on vain toinen suomalainen edustaja. Hän on Lassi Hurskainen, entinen jalkapallomaalivahti, joka saavutti miljoonia katsojia jalkapalloaiheisilla temppuvideoillaan Youtubessa (siirryt toiseen palveluun)muutamia vuosia sitten.

Suomalaiset voivat päästä mukaan ilmakitaransoiton MM-kisoihin vain mustien hevosten karsinnassa, joka järjestetään päivää ennen maailmanmestaruuskisoja. Mustien hevosten karsinnan osallistujista suurin osa on ulkomaalaisia.

Tänä vuonna Oulun MM-kisoihin saapuu kilpailijoita 13 eri maasta. Monessa muussa maassa järjestetään maan omat ilmakitaransoiton mestaruuskilpailut, joiden voittaja lähtee edustamaan maataan Ouluun. Suomessa tällaista kilpailua ei ole järjestetty enää vuosiin. Osallistujia ei ole ollut.

Minuuttini maailman kovimpana rock-kitaristina

Ilmakitaraorganisaatiossa on pohdittu syitä siihen, miksi suomalaisten kiinnostus kilpailuun on nykyisin laimeaa. Tapahtuman tuottaja Hanna Ikonen pohtii, että kisat ovat liian lähellä ja helposti saavutettavissa. Niissä ei ole eksotiikan tuomaa viehätystä. Ikonen kertoo, että jatkossa kilpailijoita voitaisiin houkutella festereilla, joissa ihmiset ovat jo valmiiksi karnevaalitunnelmissa.

Ikonen kaipaa myös jäyhiltä suomalaisilta enemmän luovaa heittäytymistä.

– Esimerkiksi jenkit ja japanilaiset ovat siinä omaa luokkaansa.

Aapo Rautiota ei voi sanoa jäyhäksi. Nuorelta mieheltä pulppuaa puhetta, kunnes tulee aika pohtia sitä, miksi suomalaisia ei näy ilmakitarakisan lavalla.

– Se on kaikkein kansainvälisin tapahtuma Oulussa ja silti paikallisia ei tunnu pätkääkään kiinnostavan.

Aapo Rautio esiintyy ilmakitaran MM-kisoissa nykyisin taiteilijanimellä Thunderbolt. Timo Nykyri / Yle

Rautio ylistää kilpailun tunnelmaa, joka on koukuttanut hänet niin, että mies on osallistumassa kisoihin kolmatta kertaa. Viime vuonna hän oli ensimmäinen finaalista karsiutunut.

– Saat olla maailman kovimman bändin maailman kovin kitaristi, maailman kovimmalla rokkikeikalla ja vetää maailman parhaimman kitarasoolon. Yleisö hullaantuu. Se on se fiilis, mikä siinä tulee. Ei ole parempaa.

Kikkavideoista ilmakitaristiksi

Toinen kisaan osallistuva suomalainen tekee loikan ilmakitaristiksi urheilun puolelta. Lassi Hurskainen on valmistelemassa omaa tv-ohjelmaansa ja valmistautuu ilmakitarointiin kaksinkertaisen maailmanmestarin Justin "Nordic Thunder" Howardin opissa. Ilmakitarakokeilusta on tarkoitus tehdä jakso tv-ohjelmaan.

Lassi Hurskaisella oli ilmakitaraesiintymisensä jälkeen voittajaolo. Entinen jalkapallomaalivahti tunnetaan ilmakitarapiireissä nimellä Trick Master. Timo Nykyri / Yle

Kun Hurskainen puhuu aiheesta, hän tulee ehkä avanneeksi myös syitä suomalaisten vähäiseen osanottajaintoon. Vaikka kisaa on järjestetty pitkään, sitä ei tunneta hyvin.

– Täytyy rehellisesti sanoa, että tuli itsellekin yllätyksenä, että kyseessä on näin kansainvälinen laji.

Ilmakitaransoiton MM-kisat Ilmakitaransoiton maailmanmestaruuskisat järjestettiin Oulussa ensimmäisen kerran vuonna 1996. Ensimmäinen mestari oli Oikku Ylinen.

Kahtena ensimmäisenä vuonna mitalisijat jaettiin suomalaisten kesken, mutta jo vuonna 1998 pronssi matkasi Australiaan.

Suomalaisten valtakausi jatkui vuoteen 2000, jolloin Markus Vainionpää voitti kilpailun. Vielä seuraavana vuonna hän sijoittui kisassa toiseksi.

Sen jälkeen suomalaiset eivät ole mitaleilla juhlineet.

Ensi vuonna ilmakitaransoiton MM-kisat järjestetään 25:nnen kerran.

Hän kertoo ymmärtäneensä vasta ilmakitaran MM-kisoista tehdyn dokumentin nähtyään, missä mittakaavassa lajia harrastetaan maailmalla.

Suomen pitkä synkkä putki poikki

Finaalia edeltävänä iltana käytävässä karsinnassa lavalle nousi ilmakitaristeja 11 eri maasta. Eniten kilpailijoita oli saapunut Yhdysvalloista, kaikkiaan viisi. Kaukaisimmat olivat saapuneet Australiasta, heitäkin mukana oli peräti kolme.

Lavaesiintymiset vaihtelivat perinteisestä hevijyystöstä akrobaattisempiin suorituksiin. Esimerkiksi Lassi Hurskainen hyödynsi esiintymisessä urheilullista taustaansa ja heitti lavalla muun muassa kärrynpyörän.

Kenties se oli ratkaiseva tekijä siihen, että Trick Master -taiteilijanimellä esiintynyt Hurskainen lunasti myös finaalipaikan. Hän oli karsinnan kahdeksas ja on ensimmäisen suomalainen finaalissa moneen vuoteen. Aapo Rautio oli karsinnan 13. ja karsiutui finaalista.

Alex "Jinja Assassin" Roberts Australiasta ja Japanin Asuka "Sunflower" Tabata keräsivät mustien hevosten karsinnassa kovimmat pisteet esiintymisistään. Timo Nykyri / Yle

Hurskainen oli kisan ratkettua tohkeissaan finaalipaikastaan, mutta myös koko ilmakitarakilpailusta.

– Se, mitä näkyy lavalla, on hyvin pieni osa siitä, mitä täällä tapahtuu. Tämä on suuri perhe, joka otti minutkin hyvin mukaan.

Hurskaisen ura ilmakitaristina on edennyt pikavauhtia. Hän kertoo, että kilpailukoreografia syntyi Nallikarin rannoilla treenatessa aiemmin päivällä ja esiintymisvaatteet hankittiin päivällä kirpputorilta.

Ilmakitaransoiton MM-finaali kisataan perjantai-iltana Oulussa. Uusina osallistujamaina ovat tänä vuonna Islanti ja Thaimaa.

Kiinnostaako sinua ilmakitaran soittaminen? Osallistu keskusteluun kello 22.00 saakka.