Brasilian presidentti syyttää kansalaisjärjestöjä Amazonin maastopaloista

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro syyttää Amazonin sademetsän tulipaloista kansalaisjärjestöjä, kertoo uutistoimisto AFP.

Bolsonaron mukaan kansalaisjärjestöt ovat sytyttäneet paloja aiheuttaakseen presidentille ja maan hallitukselle huonoa julkisuutta. Syyksi Bolsonaro epäilee sitä, että järjestöjen rahoitusta on leikattu.

– Tulipalot on sytytetty strategisiin paikkoihin. Kaikki näyttää siltä, että he ovat menneet sinne sytyttämään tulipaloja ja kuvaamaan niitä, Bolsonaro sanoi keskiviikkona.

Brasilian avaruustutkimuskeskuksen INPEn julkaisemien tilastojen mukaan tämän vuoden aikana on havaittu lähes 73 000 metsäpaloa, kun viime vuonna niitä oli koko vuoden aikana noin 40 000. Elokuun alussa Bolsonaro erotti INPEn edellisen johtajan tämän kerrottua edelliskuun palotilanteesta. Bolsonaro syytti laitosta tilastojen vääristelystä.

Brasilian Salvadorissa on käynnissä YK:n alueellinen ilmastokokous. Paikalliset aktivistit osoittivat mieltään presidenttiä vastaan. He pitivät Bolsonaron syytöksiä absurdeina.

– Tulipalot johtuvat ympäristöä tuhoavasta politiikasta, maatalousbisneksen tukemisesta ja laidunmaiden laajenemisesta, sanoi Brasilian kansalaisjärjestöjen yhdistyksen edustaja Camila Veiga.

Brasiliaa on yritetty painostaa lopettamaan Amazonin sademetsän tuhoamisen, koska metsä on olennaisen tärkeä osa ilmaston lämpenemisen estämisessä.

Viime viikolla Norja ilmoitti seuraavansa Saksan esimerkkiä ja lopettavansa tukensa Amazonin alueelle. Norjan mielestä Brasilia ei enää edes yritä estää Amazonin metsien hakkuita.

Vanhoja palokuvia sosiaalisessa mediassa

Amazonin tulipalot ovat nousseet kuumimmaksi puheenaiheeksi viestipalvelu Twitterissä, jossa #PrayforAmazonas-aihetunniste on kerännyt jo yli miljoona twiittiä.

Samalla on kuitenkin levinnyt vääriä kuvia paloista, AFP kertoo. Jotkut sosiaalisessa mediassa leviävät palokuvat on otettu esimerkiksi jo vuonna 1989 ja jotkut Amazonin paloiksi mainitut kuvat on otettu muun muassa Yhdysvalloissa tai Intiassa.

