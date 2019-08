Uusi säännös antaisi Trumpin hallinnon pitää laittomia siirtolaisia pidätettyinä niin pitkään kuin haluaa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan uuden säännöksen myötä ihmisten on lähes mahdotonta päästä Yhdysvaltoihin laittomasti.

Nicholas Kamm / Lehtikuva

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto julkisti keskiviikkona uuden säännöksen, jonka myötä kiinniotettuja laittomia siirtolaisia voitaisiin pitää määrittelemätön aika pidätettyinä, kertoo The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Uusi säännös korvaisi yli 20 vuotta vanhan, niin kutsutun Floresin sopimuksen, jonka mukaan siirtolaislapsia ei saa pitää pidätettyinä yli 20:tä päivää. Floresin sopimus myös määrittelee, minkätasoista hoitoa lapsille täytyy tarjota. Samoin sopimuksessa määritellään olosuhteiden vähimmäisvaatimukset.

Uuden säännöksen myötä vähimmäisvaatimuksista päättäisi Yhdysvaltain maahanmuuttovirasto, joka myös ylläpitäisi siirtolaisperheille tarkoitettuja kolmea keskusta.

Trumpin hallinnon tarkoitus on lähettää siirtolaisille selkeä viesti siitä, että he joutuvat lukkojen taakse, mikäli yrittävät päästä Yhdysvaltoihin laittomasti. Kriitikoiden mielestä säännös on uusin luku Trumpin hallinnon pyrkimyksissä sulkea Yhdysvallat muulta maailmalta.

Valkoisessa talossa toimittajille puhuneen presidentti Trumpin mukaan uuden säännöksen myötä "ihmisten on lähes mahdotonta päästä maahamme laittomasti".

Uusi säännös vaatii vielä liittovaltion tuomarin hyväksynnän ja viranomaiset ovat myös valmistautuneet oikeustoimiin säännöstä vastustavien osalta. Aikaisintaan se voi tulla voimaan kahden kuukauden päästä siitä, kun se on julkaistu liittovaltion rekisteriin, minkä on määrä tapahtua perjantaina.

