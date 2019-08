Suurlähettiläs Brasilian metsätuhoista: Näyttää että laittomat metsänhakkuut nousseet jopa 80 prosenttia

Brasiliasta on viime viikkoina kantautunut huolestuttavia uutisia Amazonin metsäpalojen lisääntymisestä. Maan presidentin Jair Bolsonaron mielestä uutiset Brasilian sademetsäkadosta ovat kuitenkin valheellisia, eikä hän pidä metsien polttamista maanviljelysmaan raivaamiseksi ongelmana.

Tammikuun alussa presidentin virassa aloittanut Bolsonaro tuli tunnetuksi jo kampanja-aikoina maan entisaikojen sotilasdiktatuurin ihailijana ja rasistisilla ja seksistisillä lausunnoillaan. Vaalikampanjan aikana hän muun muassa uhkasi laittaa vasemmistolaiset vastustajansa vankilaan tai maanpakoon, panna ympäristöaktivistit sekä maattomien ja kodittomien oikeuksia puolustavat kuriin luokittelemalla toiminnan vaikka terrorismiksi.

Suomen Brasilian-suurlähettiläs Jouko Leinonen kertoo Yle radio 1:n Ykkösaamussa, että monet Bolsonaron lausunnoista ja vaatimuksista ovat sittemmin liudentuneet ja mukaan politiikkaan on tullut realismia.

– Esimerkiksi vaalikampanjansa aikana Bolsonaro halusi erota Pariisin ilmastosopimuksesta, mutta näin ei ole käynyt, Leinonen kuvailee.

Bolsonaron talouspolitiikka vaikuttaa lähettiläs Leinosen mukaan lupaavalta, mutta presidentin ympäristö- ja ihmisoikeuspolitiikka on tarkkailijoiden mielestä hyvin huolestuttavaa.

Brasilia onnistui jo vähentämään tuhoja takavuosista

Amazonin sademetsien kato on kasvanut Bolsonaron kaudella. "Tropiikin Trumpiksi" kutsuttu presidentti on muuttanut maansa metsänsuojelupolitiikkaa dramaattisesti. Aiemmat hallitukset olivat saaneet laittomia hakkuita enenevissä määrin kuriin, mutta Bolsonaron hallitus on arvostellut niistä annettavia rangaistuksia. Presidentin mielestä Amazonin metsäpalot ovat kansalaisjärjestöjen tahallaan sytyttämiä.

Suurlähettiläs Leinosen mukaan aiemmin Brasilia onnistuikin vähentämään tuhoja merkittävästi. Nyt suunta näyttää huonommalta.

– Brasilia on tehnyt valtavan työn Amazonian osalta. Joskus takavuosina, 15 - 20 vuotta sitten Amazonia tuhottiin noin 30 000 neliökilometriä, noin Belgian kokoinen alue Amazonia joka vuosi. Pari vuotta sitten päästiin noin kuuden tuhannen neliökilometrin tienoille, hän kertoo.

– Kahden viime vuoden aikana luvut ovat lähteneet nousuun. On valtava työ katsoa, ovatko ne laillisia vai laittomia metsätuhoja. Tarkkoja lukuja ei vielä tällä hetkellä ole, mutta indikaatiot ovat todellakin pahoja; näyttää siltä, että laittomat metsänhakkuut olisivat nousseet 80 prosenttia.

Bolsonaro on luvannut myös uudistaa Brasilian taloutta. Vaalilupauksena oli Brasilian avaaminen; keskimääräinen tullitaso Brasiliassa on 14 prosentin tuntumassa. EU:n ja Mercosur -kauppavyöhykkeen maiden vapaakauppasopimus on lähettilään mukaan yksi esimerkki hallituksen talouspolitiikasta ja järjestäytyneestä talouden avaamisesta.

– Tällä hallituksella oli rohkeutta sopia EU-Mercosur -sopimuksesta, jota 20 vuotta on neuvoteltu. Brasiliahan on 80 prosenttia Mercosurin taloudesta, suurlähettiläs Jouko Leinonen toteaa.

Euroopan Unioni ja Mercosur-kauppavyöhykkeen maat ovat solmineet alustavan sopimuksen vapaakaupasta.

