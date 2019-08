Venäjän presidentti Vladimir Putin mainitsi Suomen-vierailullaan yliopistojen tutkimusyhteistyön – tästä on kyse

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto nousi esille Venäjän presidentti Vladimir Putinin keskiviikkoisella Suomen-vierailulla.

Putin mainitsi, että Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto ja Pietarin kaivosyliopisto (Saint Petersburg Mining University) ovat sopineet kaivosalan tutkimusyhteistyöstä.

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston mukaan kyse on Pietarin kaivosyliopiston johtamasta kaivosalan kansainvälisestä osaamiskeskuksesta. Se on YK:n alaisen UNESCOn hyväksymä osaamiskeskus, jonka tavoitteena on edistää mineraalivarojen vastuullista hyötykäyttöä maailmanlaajuisesti.

Osaamiskeskuksen jäsenet voivat järjestää yhteistyössä maisteri- ja tohtorikoulutusta. Lisäksi osaamiskeskuksen jäsenet tekevät tutkimusyhteistyötä sekä järjestävät tieteellisiä konferensseja ja muita asiantuntijatilaisuuksia.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto on kutsuttu osaamiskeskukseen niin kutsutuksi lippulaivayliopistoksi ainoana yliopistona Suomesta. Yliopisto vie osaamiskeskukseen muun muassa mineraalivaroihin liittyvää erotustekniikan, jätteenkäsittelyn ja kiertotalouden osaamista.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto osaamiskeskukselta rahoitusta yliopiston toimintaan.

Yhteistyötä koskeva sopimus allekirjoitettiin Pietarin kaivosalan yliopiston kanssa Putinin valtiovierailun yhteydessä Helsingissä keskiviikkona.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto tekee paljon yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen kanssa. Rehtori Juha-Matti Saksan mukaan Putininkin esiin nostamassa yhteistyössä on pitkälti kyse normaalista koulutusyhteistyöstä.

– Yllätyin, että Putin mainitsi sen, Saksa sanoo.